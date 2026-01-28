にゃんこ大戦争初の描下ろし絵本『 さるかに合戦 ビバ!KONTON!』を3月刊行。絵本のイラストを使用したグッズも発売予定。

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社は、2026年3月4日（水）に、スマートフォンアプリ『にゃんこ大戦争』に登場する「さるかに合戦」を主人公とした絵本、『さるかに合戦 ビバ！KONTON！』(作／針とら・絵／たがわひでき・監修／ポノス)を発売いたします。

また、発売を記念して、たがわひでき氏のイラストを使用した限定グッズの発売も実施いたします。

あらすじ

普通の「さるかに合戦」と思ったら、大間違い!!

天才子役のネコとサルは、ある日けんかをしてしまいました。ネコが「これからは音楽にゃ」と言いだし、怒ったサルが、柿をなげつけてしまったのです。やがて、ネコはヘヴィメタルバンド「サルカニヘヴン」で、甲殻の絶叫王（スクリームキング）のKANIとして大活躍。でも、それも長くはつづかず……？

「KONTON」――それは、互いを認め合う魔法の言葉。

進化の裏に隠された知られざる友情に、誰もが涙する感動のストーリー。

画像は編集途中のものとなります。実際の商品では一部異なる可能性があります。画像は編集途中のものとなります。実際の商品では一部異なる可能性があります。

「にゃんこえほんシリーズ」とは

にゃんこえほんシリーズはスマホゲーム『にゃんこ大戦争』の開発運営を行うポノスがポプラ社と挑む、ちいさなお子様から大人の方にも安心して楽しんでいただける新たな絵本シリーズとなります。

本シリーズは『にゃんこ大戦争』をはじめさまざまなにゃんこ達を描いていきます。

本作『さるかに合戦 ビバ!KONTON!』では、ファンにはたまらない、おなじみのにゃんこたちもたくさん登場。どこか懐かしいタッチで贈る、プレゼントにもぴったりな一冊となっています。

限定グッズも発売予定

絵本の発売を記念して、たがわひでき氏が描いたさるかに合戦のイラストを使用した限定グッズを、

2026年2月20日（金）より順次発売いたします。

ポノス直営オンラインストア「にゃんこ大商店オンライン」のほか、

2026年2月20日（金）からTSUTAYAレイクタウンにて実施予定のイベントでも販売予定です。

ポップアップショップ「にゃんこ大商店出張所 開運招福！」TSUTAYAレイクタウン

期 間：2026年2月20日（金）～2026年3月1日（日）

場 所：埼玉県 越谷市 レイクタウン4丁目2番地2 イオンレイクタウンKaze 2F TSUTAYA レイクタウン店内

営業時間：10:00～21:00

書誌情報

『 さるかに合戦 ビバ!KONTON!』

本体価格 :1,400円（予定）

書店発売日:26年3月4日

対象年齢 :5歳～小学校低学年

書誌情報＞＞https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/2156001.html

文／針とら

小説家。児童文庫を中心に執筆。著書に「絶望鬼ごっこ」（集英社）

「小説 魔入りました！入間くん」（6巻まで文担当）「ぼくたちのマインクラフト冒険記」シリーズ、

『神絵師のノート！』（ポプラ社）などがある。

絵／たがわ ひでき

イラストレーター、絵本作家。広告やアルバムジャケットのイラストのほか、

『みらいずかん』（PHP研究所）『たのしいキリンのかいかた』（学研）などの絵本も手がける。

監修／ポノス

ポノスは、1990年の創業以来一貫してゲームを通してエンターテインメントという文化の発展に貢献する会社。【求められるモノは創らない、それ以上を創り出す。】を掲げ、求められるモノの中に、自分たちしか創れない価値をプラスしていくことを大切にしている。現在は、スマートデバイス向けのオリジナルゲーム開発を核に事業を展開し、代表タイトル『にゃんこ大戦争』は、累計DL1億1000万回（2025年9月現在）を超え、多くのユーザーが楽しんでいる。

※ 引用・転載される場合は、引用元がわかるようにURLのリンクを設置・掲載してください。

※ 画像のみを引用・転載する際は、権利表記「(C)PONOS Corp.」の記載をお願い致します。