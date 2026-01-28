【金価格高騰中でも今がチャンス｜超早割は1月末まで】指先サイズの芸術品 純金ギフト「宝箱」予約受付開始

商品概要純金のギフトシリーズ 『宝箱』(https://jungold.base.shop/items/132814899)

素材：純金 K24

重量：約1g

製造工程上 重量は前後1割程度変動します

サイズ：約7ミリ前後

指先サイズ

仕様：刻印入り

付属品：JUNGOLD保証書 メッセージカード 額縁ケース ギフトBOX

桐箱はオプション対応

納期：受注生産 ご注文から約40日以上

価格：超早割価格は1月末まで

※金相場により変動します

商品の特徴

純金のギフトシリーズ 『宝箱』(https://jungold.base.shop/items/132814899)

夢と希望が詰まった宝箱を

指先サイズの純金ミニチュアとして表現しました



未来への期待やワクワクを感じられる

小さくても確かな存在感を持つ純金の宝物です

新生活

開業

新しい挑戦

これから始まる人生の節目に

あなたの未来には宝物が待っている

そんなメッセージを静かに伝えます

指先サイズの芸術品



宝箱をイメージした縁起の良いモチーフ

そのまま飾れる額縁ケース付き

想いを添えられるメッセージカード付き

純金のギフトシリーズ 『宝箱』(https://jungold.base.shop/items/132814899)

金価格高騰中の今 1gという選択

世界的なインフレや金融不安を背景に

金価格は高水準で推移しています

一方で

金は高価で手が届きにくい

そう感じる方も少なくありません

JUNGOLDは約1gというサイズにこだわることで

贈れる

残せる

集められる

という新しい純金の価値を提案しています

金価格高騰中の今だからこそ

手にした純金は

贈り物であり

将来に残る確かな資産にもなります

純金のギフトシリーズについて

純金のギフトシリーズは

かわいさと資産価値を両立した

JUNGOLDならではのギフトラインです

誕生日

結婚

記念日

人生の節目に

驚きと価値を同時に贈ることができます

現在 全14種類のモチーフを展開

https://jungold.base.shop/categories/5905617

1gの純金だから

おめでとうの気持ちが

思い出としてだけでなく

価値あるかたちで長く輝き続けます

法人向け OEM 記念品対応について

株式会社RAINでは法人様向けのOEM 記念品制作にも対応しています

周年記念、表彰品、キャンペーンギフトなど

純金ならではの信頼性と特別感を備えた

オリジナル商品のご相談も可能です

会社概要

会社名：株式会社RAIN

所在地：東京都台東区雷門2-11-9 木具定ビル3階

代表者：代表取締役 石川正道

設立：2015年12月

事業内容

純金ブランド JUNGOLD の企画 製造 販売

宝飾品ブランド 2色珠 の展開

宝石 ラボダイヤの商品開発

法人向けOEM 記念品製作

実績

クラウドファンディング累計支援額 3億円超

2000種類以上の商品開発実績

法人 OEM B2B 領域での多数の導入実績

販売サイト

https://jungold.base.shop/

コーポレートサイト

https://www.2020rain.com/

note

https://note.com/raindrop_

金価格高騰中の今

指先サイズの純金で

未来へのエールを贈る

新しいギフト体験を提案します