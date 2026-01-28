【金価格高騰中でも今がチャンス｜超早割は1月末まで】指先サイズの芸術品 純金ギフト「宝箱」予約受付開始
商品概要純金のギフトシリーズ 『宝箱』(https://jungold.base.shop/items/132814899)
素材：純金 K24
重量：約1g
製造工程上 重量は前後1割程度変動します
サイズ：約7ミリ前後
指先サイズ
仕様：刻印入り
付属品：JUNGOLD保証書 メッセージカード 額縁ケース ギフトBOX
桐箱はオプション対応
納期：受注生産 ご注文から約40日以上
価格：超早割価格は1月末まで
※金相場により変動します
商品の特徴
純金のギフトシリーズ 『宝箱』(https://jungold.base.shop/items/132814899)
夢と希望が詰まった宝箱を
指先サイズの純金ミニチュアとして表現しました
未来への期待やワクワクを感じられる
小さくても確かな存在感を持つ純金の宝物です
新生活
開業
新しい挑戦
これから始まる人生の節目に
あなたの未来には宝物が待っている
そんなメッセージを静かに伝えます
指先サイズの芸術品
宝箱をイメージした縁起の良いモチーフ
そのまま飾れる額縁ケース付き
想いを添えられるメッセージカード付き
純金のギフトシリーズ 『宝箱』(https://jungold.base.shop/items/132814899)
金価格高騰中の今 1gという選択
世界的なインフレや金融不安を背景に
金価格は高水準で推移しています
一方で
金は高価で手が届きにくい
そう感じる方も少なくありません
JUNGOLDは約1gというサイズにこだわることで
贈れる
残せる
集められる
という新しい純金の価値を提案しています
金価格高騰中の今だからこそ
手にした純金は
贈り物であり
将来に残る確かな資産にもなります
純金のギフトシリーズについて
純金のギフトシリーズは
かわいさと資産価値を両立した
JUNGOLDならではのギフトラインです
誕生日
結婚
記念日
人生の節目に
驚きと価値を同時に贈ることができます
現在 全14種類のモチーフを展開
https://jungold.base.shop/categories/5905617
1gの純金だから
おめでとうの気持ちが
思い出としてだけでなく
価値あるかたちで長く輝き続けます
法人向け OEM 記念品対応について
株式会社RAINでは法人様向けのOEM 記念品制作にも対応しています
周年記念、表彰品、キャンペーンギフトなど
純金ならではの信頼性と特別感を備えた
オリジナル商品のご相談も可能です
会社概要
会社名：株式会社RAIN
所在地：東京都台東区雷門2-11-9 木具定ビル3階
代表者：代表取締役 石川正道
設立：2015年12月
事業内容
純金ブランド JUNGOLD の企画 製造 販売
宝飾品ブランド 2色珠 の展開
宝石 ラボダイヤの商品開発
法人向けOEM 記念品製作
実績
クラウドファンディング累計支援額 3億円超
2000種類以上の商品開発実績
法人 OEM B2B 領域での多数の導入実績
販売サイト
https://jungold.base.shop/
コーポレートサイト
https://www.2020rain.com/
note
https://note.com/raindrop_
金価格高騰中の今
指先サイズの純金で
未来へのエールを贈る
新しいギフト体験を提案します