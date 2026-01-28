新車購入者の約半数が「予算オーバー」を経験コンパクトカーは6割超、SUVは約5割が予算超過

株式会社クルカ

株式会社クルカは、直近3年以内（2022年1月以降）に新車を購入し、購入時の意思決定に関与した方 1,076名を対象に、新車購入とお金の実態調査2026を実施しましたので、お知らせいたします。本リリースでは、車のカテゴリ別に見た「当初予算と実際の購入額のズレ」を分析した結果をお知らせいたします。

- 01｜SUV・ミニバンは300～400万円台がボリュームゾーン、500万円以上も約2割と高価格帯が拡大- 02｜予算オーバー率はコンパクトカーが61.7%で最高、SUV（51.0%）やミニバン（57.4%）を上回る結果に- 03｜ミニバンは「オプション装備追加」が57.5%で突出、ファミリー層特有のニーズが予算超過の主因に

■調査概要

- 調査名称：新車購入とお金の実態調査2026- 調査方法：IDEATECHが提供するリサーチマーケティング「リサピー(R)︎」の企画によるインターネット調査- 調査期間：2025年12月4日～同年12月5日- 有効回答：直近3年以内（2022年1月以降）に新車を購入し、購入時の意思決定に関与した方 1,076名

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。

■車カテゴリ別、当初予算と実購入額

まず、車カテゴリ別に「当初予算」と「実際の購入額」の分布を比較しました。軽自動車は150～200万円台、コンパクトカーは200～250万円台、セダンは500万円以上、SUVは300～400万円台、ミニバンは300～400万円台がそれぞれボリュームゾーンとなっています。特にSUV・ミニバンでは500万円以上の購入者も2割前後を占め、高価格帯へのシフトが顕著に表れています。

※グラフおよびランキングは各設問の回答結果に基づいています。「当初予算」と「実購入額」で一部選択肢が異なりますが、共通する主要な価格帯について比較を行っています。

軽自動車

＜実購入額（n=228）＞

・100万円未満：4.4%

・100万円以上150万円未満：16.2%

・150万円以上200万円未満：25.9%

・200万円以上250万円未満：21.9%

・250万円以上300万円未満：12.7%

・300万円以上400万円未満：8.8%

・400万円以上500万円未満：3.5%

・500万円以上：3.5%

・わからない/答えられない：3.1%

＜当初予算（n=228）＞

・100万円未満：2.2%

・100万円以上150万円未満：18.9%

・150万円以上200万円未満：28.1%

・200万円以上250万円未満：17.1%

・250万円以上300万円未満：11.8%

・300万円以上400万円未満：6.6%

・400万円以上500万円未満：3.5%

・500万円以上：2.6%

・わからない/答えられない：2.6%

・月々の支払額を考えていた（総額は特に決めていなかった）：0.4%

・明確な予算は決めていなかった：6.1%

コンパクトカー（普通車の小型車）

＜実購入額（n=220）＞

・100万円未満：1.4%

・100万円以上150万円未満：14.5%

・150万円以上200万円未満：13.6%

・200万円以上250万円未満：24.5%

・250万円以上300万円未満：17.3%

・300万円以上400万円未満：14.1%

・400万円以上500万円未満：5.5%

・500万円以上：7.7%

・わからない/答えられない：1.4%

＜当初予算（n=220）＞

・100万円未満：0.9%

・100万円以上150万円未満：9.5%

・150万円以上200万円未満：20.0%

・200万円以上250万円未満：22.7%

・250万円以上300万円未満：20.9%

・300万円以上400万円未満：12.3%

・400万円以上500万円未満：2.7%

・500万円以上：5.9%

・わからない/答えられない：0.5%

・月々の支払額を考えていた（総額は特に決めていなかった）：1.4%

・明確な予算は決めていなかった：3.2%

セダン

＜実購入額（n=160）＞

・100万円未満：2.5%

・100万円以上150万円未満：9.4%

・150万円以上200万円未満：11.9%

・200万円以上250万円未満：9.4%

・250万円以上300万円未満：8.1%

・300万円以上400万円未満：20.6%

・400万円以上500万円未満：16.2%

・500万円以上：21.2%

・わからない/答えられない：0.6%

＜当初予算（n=160）＞

・100万円未満：1.2%

・100万円以上150万円未満：5.0%

・150万円以上200万円未満：13.1%

・200万円以上250万円未満：10.6%

・250万円以上300万円未満：14.4%

・300万円以上400万円未満：18.1%

・400万円以上500万円未満：14.4%

・500万円以上：18.1%

・わからない/答えられない：1.2%

・月々の支払額を考えていた（総額は特に決めていなかった）：0.0%

・明確な予算は決めていなかった：3.8%

SUV

＜実購入額（n=268）＞

・100万円未満：0.4%

・100万円以上150万円未満：2.6%

・150万円以上200万円未満：4.9%

・200万円以上250万円未満：7.1%

・250万円以上300万円未満：9.7%

・300万円以上400万円未満：28.7%

・400万円以上500万円未満：21.3%

・500万円以上：23.9%

・わからない/答えられない：1.5%

＜当初予算（n=268）＞

・100万円未満：1.5%

・100万円以上150万円未満：1.9%

・150万円以上200万円未満：4.9%

・200万円以上250万円未満：5.2%

・250万円以上300万円未満：16.4%

・300万円以上400万円未満：23.5%

・400万円以上500万円未満：16.4%

・500万円以上：20.9%

・わからない/答えられない：0.7%

・月々の支払額を考えていた（総額は特に決めていなかった）：2.6%

・明確な予算は決めていなかった：6.0%

ミニバン

＜実購入額（n=141）＞

・100万円未満：2.1%

・100万円以上150万円未満：1.4%

・150万円以上200万円未満：2.8%

・200万円以上250万円未満：7.1%

・250万円以上300万円未満：12.8%

・300万円以上400万円未満：30.5%

・400万円以上500万円未満：24.1%

・500万円以上：16.3%

・わからない/答えられない：2.8%

＜当初予算（n=141）＞

・100万円未満：0.0%

・100万円以上150万円未満：2.1%

・150万円以上200万円未満：4.3%

・200万円以上250万円未満：11.3%

・250万円以上300万円未満：19.1%

・300万円以上400万円未満：26.2%

・400万円以上500万円未満：15.6%

・500万円以上：11.3%

・わからない/答えられない：0.0%

・月々の支払額を考えていた（総額は特に決めていなかった）：2.1%

・明確な予算は決めていなかった：7.8%

■新車購入者の約半数以上が予算オーバー、コンパクトカーでは61.7%に

前問で「月々の支払額で予算を考えていた（総額は特に決めていなかった）」「明確な予算は決めていなかった」「わからない/答えられない」以外を回答した方に、「Q.実際の購入価格は、当初の予算と比べてどうでしたか。」と質問したところ、「大幅に予算オーバー（50万円以上）」または「やや予算オーバー（10～50万円未満）」と回答した割合は、コンパクトカーが61.7%で最も高く、次いでミニバン57.4%、セダン55.6%、SUV51.0%、軽自動車50.7%という結果となりました。

一方、「ほぼ予算通りだった」と回答した割合は、ミニバン37.0%、SUV36.6%、軽自動車35.3%、セダン34.6%、コンパクトカー31.1%となっています。また、「予算内に収まった」と回答した割合は、軽自動車11.6%、SUV10.3%、セダン8.5%、コンパクトカー6.7%、ミニバン5.5%となり、軽自動車では比較的予算内での購入が実現しやすい傾向がうかがえます。

＜軽自動車（n=207）＞

・大幅に予算オーバーした（50万円以上）：13.0%

・やや予算オーバーした（10～50万円未満）：37.7%

・ほぼ予算通りだった：35.3%

・予算内に収まった：11.6%

・わからない/答えられない：2.4%

＜コンパクトカー（普通車の小型車）（n=209）＞

・大幅に予算オーバーした（50万円以上）：14.8%

・やや予算オーバーした（10～50万円未満）：46.9%

・ほぼ予算通りだった：31.1%

・予算内に収まった：6.7%

・わからない/答えられない：0.5%

＜セダン（n=153）＞

・大幅に予算オーバーした（50万円以上）：15.7%

・やや予算オーバーした（10～50万円未満）：39.9%

・ほぼ予算通りだった：34.6%

・予算内に収まった：8.5%

・わからない/答えられない：1.3%

＜SUV（n=243）＞

・大幅に予算オーバーした（50万円以上）：18.1%

・やや予算オーバーした（10～50万円未満）：32.9%

・ほぼ予算通りだった：36.6%

・予算内に収まった：10.3%

・わからない/答えられない：2.1%

＜ミニバン（n=127）＞

・大幅に予算オーバーした（50万円以上）：15.7%

・やや予算オーバーした（10～50万円未満）：41.7%

・ほぼ予算通りだった：37.0%

・予算内に収まった：5.5%

・わからない/答えられない：0.0%

■予算オーバーの理由、カテゴリごとに異なる傾向が明らかに

引き続き、「大幅に予算オーバーした」「やや予算オーバーした」と回答した方に、「Q.予算オーバーした主な理由を教えてください。（複数回答）」と質問したところ、カテゴリごとに特徴的な傾向が見られました。

軽自動車では「当初想定していた車種より上位グレードを選んだから」が42.9%、コンパクトカーでは「当初想定していた車種より上位グレードを選んだから」が40.3%、セダンでは「安全装備を充実させたかったから」が40.0%、SUVでは「安全装備を充実させたかったから」が44.4%、ミニバンでは「オプション装備を追加したから」が57.5%で、それぞれ最多となりました。

軽自動車・コンパクトカーでは「上位グレードへのアップグレード」が予算超過の主因となる一方、セダン・SUVでは「安全装備の充実」を重視する傾向が強く表れています。また、ミニバンでは「オプション装備の追加」が突出しており、ファミリー層特有の多様なニーズに応えるための追加投資が、予算オーバーにつながっている実態がうかがえます。

＜軽自動車（n=105）＞

・当初想定していた車種より上位グレードを選んだから：42.9%

・オプション装備を追加したから：40.0%

・安全装備を充実させたかったから：29.5%

・長く乗ることを考えて良いものにしたから：27.6%

・家族の要望に応えたから：23.8%

・営業担当者の提案に納得したから：18.1%

・当初の予算設定が現実的でなかったから：12.4%

・ディーラーでの値引き交渉がうまくいかなかったから：4.8%

・その他：2.9%

・わからない/答えられない：2.9%

＜コンパクトカー（普通車の小型車）（n=129）＞

・当初想定していた車種より上位グレードを選んだから：40.3%

・安全装備を充実させたかったから：39.5%

・オプション装備を追加したから：27.9%

・家族の要望に応えたから：21.7%

・営業担当者の提案に納得したから：18.6%

・長く乗ることを考えて良いものにしたから：17.1%

・当初の予算設定が現実的でなかったから：5.5%

・ディーラーでの値引き交渉がうまくいかなかったから：3.9%

・その他：0.8%

・わからない/答えられない：1.6%

＜セダン（n=85）＞

・安全装備を充実させたかったから：40.0%

・当初想定していた車種より上位グレードを選んだから：38.8%

・オプション装備を追加したから：31.8%

・家族の要望に応えたから：30.6%

・営業担当者の提案に納得したから：22.4%

・長く乗ることを考えて良いものにしたから：15.3%

・当初の予算設定が現実的でなかったから：15.3%

・ディーラーでの値引き交渉がうまくいかなかったから：7.1%

・その他：0.0%

・わからない/答えられない：0.0%

＜SUV（n=124）＞

・安全装備を充実させたかったから：44.4%

・オプション装備を追加したから：41.9%

・当初想定していた車種より上位グレードを選んだから：41.9%

・営業担当者の提案に納得したから：22.6%

・家族の要望に応えたから：25.0%

・長く乗ることを考えて良いものにしたから：25.0%

・当初の予算設定が現実的でなかったから：12.1%

・ディーラーでの値引き交渉がうまくいかなかったから：1.6%

・その他：0.8%

・わからない/答えられない：0.0%

＜ミニバン（n=73）＞

・オプション装備を追加したから：57.5%

・当初想定していた車種より上位グレードを選んだから：34.2%

・安全装備を充実させたかったから：30.1%

・家族の要望に応えたから：17.8%

・営業担当者の提案に納得したから：15.1%

・長く乗ることを考えて良いものにしたから：12.3%

・当初の予算設定が現実的でなかったから：9.6%

・ディーラーでの値引き交渉がうまくいかなかったから：9.6%

・その他：8.3%

・わからない/答えられない：0.0%

■まとめ

今回は、直近3年以内（2022年1月以降）に新車を購入し、購入時の意思決定に関与した方 1,076名を対象に新車購入とお金の実態調査2026を実施しました。

調査の結果、新車購入者の約半数以上が当初の予算を超えて購入していることが明らかになりました。予算オーバー率はコンパクトカーが61.7%で最も高く、ミニバン57.4%、セダン55.6%、SUV51.0%、軽自動車50.7%と続いています。予算オーバーの要因はカテゴリによって異なる傾向が見られ、軽自動車・コンパクトカーでは「上位グレードの選択」、セダン・SUVでは「安全装備の充実」、ミニバンでは「オプション装備の追加」がそれぞれ最大の要因となりました。

新車購入を検討する際には、グレードや装備の優先順位をあらかじめ明確にし、総額をシミュレーションしておくことが、想定外の出費を抑えるポイントとなりそうです。

本調査は全10回のシリーズでお届けいたします。次回は「家族主導の場合、予算はどこで膨らむのか」をテーマに調査結果を公開予定です。

