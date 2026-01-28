エクスペディア、【2026年】注目のお得旅行先ランキングを発表　海外1位は「パリ郊外」、国内1位は「石川」

エクスペディアホールディングス株式会社

世界の大手総合旅行ブランドの一つであるエクスペディア(https://www.expedia.co.jp/)は、2026年における「注目のお得旅行先ランキング【海外・国内】」と「穴場旅行先ランキング【海外・国内】」を発表します。2026年は有給休暇を取得すると最大8～9連休以上を4回（ゴールデンウィーク、お盆、シルバーウィーク、年末年始）作れる可能性があり、祝日が土曜日にかぶることが1度もないことから、旅行に絶好の一年となります。

■【2026年】注目のお得海外旅行先は「パリ郊外」、国内旅行先は「石川」

エクスペディアにおける2025年の1泊あたりの平均宿泊費のデータに基づいた「2026年注目のお得海外旅行先ランキング*1」で、1位はフランスの「パリ郊外」となりました。2024年夏の国際的な大型スポーツイベント開催以降、パリ市内のオーバーツーリズムが課題として指摘されるなか、郊外エリアは混雑を避けやすく、市内に比べて宿泊費を抑えやすい点も魅力です。また、今年は印象派の巨匠クロード・モネの没後100年にあたります。モネが実際に暮らしたアルジャントゥイユや、印象派の島と言われるシャトゥーなどを巡り、アートに浸る旅もおすすめです。さらにパリ郊外には世界的に人気のテーマパークや世界遺産にも登録されている「フォンテーヌブロー宮殿」など、見どころが豊富に揃っています。

2位にはアメリカ・ロサンゼルス郊外の「オレンジカウンティ」がランクイン。今夏までアニバーサリーイベント開催中の有名テーマパークに加え、美しいビーチや洗練された街並みが広がる南カリフォルニア屈指の観光地で、都市型エンターテインメントと海沿いのリゾートライフを同時に楽しめる点が魅力です。

3位には、今秋、映画の巨匠による大型美術館がオープン予定で、人気日本人選手が所属する野球チームの本拠地でもある「ロサンゼルス」や、日本人から人気の高い「オアフ島」、そして2025-26年の年末年始の人気海外旅行先ランキングにもランクインした「シンガポール」が並びました。なお、ロサンゼルスでは大規模なスポーツ大会の開催が予定されていることから、時期によっては航空券・宿泊費の上昇や混雑の可能性があります。

一方で、「2026年注目のお得国内旅行先ランキング*2」の1位は海外メディアで2026年に訪れるべき旅行先にも選ばれた「石川」。東京からのアクセスが良く、石川は季節の移ろいを体感しやすく、春夏秋冬どの季節に行っても歴史と伝統工芸、食文化、温泉などを満喫することができます。

2位は週末でも東京から気軽に行くことができる「千葉」。有名テーマパークを一年中楽しめることはもちろん、勝浦や館山は関東屈指の避暑地として知られ、「養老渓谷」や「大山千枚田」などでは首都圏近郊にあるとは思えない自然を堪能することができます。

そして3位も海外メディアで2026年に行くべき旅行先に選出された「長崎」。異国情緒あふれる歴史的街並み、坂と港が織りなす立体的な景観を併せ持つ文化観光地です。市街地から離島まで多彩な観光資源を有し、歴史・文化・自然を軸に、年間を通してさまざまな観光が楽しめます。

■【2026年】穴場の海外旅行先1位は「プラハ」、国内旅行先1位は「愛媛」

エクスペディアでは2025年人気上昇旅行先ランキングで11位～15位に入ったエリアを「2026年穴場海外旅行先ランキング*3」として発表します。1位は音楽の都として知られるチェコの「プラハ」。今年創立130周年を迎えたチェコ・フィルハーモニー管弦楽団をはじめ、国際音楽祭など上質な音楽文化を楽しめます。さらに、世界遺産に登録された歴史地区に象徴される中世からの街並みの中で季節ごとの景観やイベントを満喫でき、歴史・文化・音楽・食の魅力がコンパクトに集約されています。

2位は中国の首都「北京」。世界遺産の故宮をはじめ、歴史的建造物と現代的な都市景観が共存し、春や秋は比較的過ごしやすい気候のなかで観光を満喫できます。3位は街歩きやグルメ、海、音楽をバランスよく楽しめるポルトガルの都市「リスボン」。大西洋沿岸に位置する歴史ある港町で、海を望む景観と温暖な気候を生かし、一年を通じて街歩きを楽しめます。

このほか、24時間エンターテインメントを楽しめるアメリカの都市「ラスベガス」や、都市と自然、文化体験を気軽に楽しめるマレーシアの玄関口「セランゴール」などもランクインしました。



また、「2026年穴場国内旅行先ランキング*4」1位は「愛媛」でした。瀬戸内海の島々が織りなす景観に加え、西日本最高峰・石鎚山を中心とする山岳の自然、道後温泉や城下町・松山などの歴史文化も魅力の観光地です。しまなみ海道のサイクリングや島旅、温泉、街歩きなど、多彩な体験が年間を通して楽しめます。

2位には今年、連続テレビドラマの舞台として注目される「島根」がランクイン。出雲大社の信仰文化に加え、世界遺産・石見銀山や国宝・松江城などの歴史資産が点在し、山陰の自然や温泉、街歩きを通じてゆったりとした滞在を満喫できます。そして3位は、世界遺産・厳島神社のある宮島をはじめ、瀬戸内の島々と都市景観が調和する「広島」。市街地と自然を回遊しやすく、食や街歩きなどの体験も年間を通じて楽しめます。

その他にも、雪国ならではの暮らし・文化が育んだ魅力に加え、米どころ、酒どころとして知られる「新潟」や、太平洋に面した雄大な自然と個性豊かな食文化、開放感あふれる風土を体感できる「高知」などもランクインしました。

エクスペディアを使って、賢くお得に海外旅行をしよう！- エクスペディアアプリの「プライストラッカー」で、お得なタイミングを見逃さずに予約

「プライストラッカー*5」は航空券の価格変動をプッシュ通知でお知らせする機能で、常に価格をチェックする手間を省きながら、旅行者が適切だと思うタイミングで予約することができます。

- 航空券とホテルをあわせて予約することでセット割引に

エクスペディアでは、航空券とホテルをあわせて予約するとセット割引がきいてお得になります。エクスペディアなら幅広い選択肢からフライトやホテルをお好みに合わせてカスタマイズすることも可能です。

2026年にはどこがお得？どこが人気？2026年の海外・国内旅行Q&A

Q1. 2026年、お得に海外旅行するなら、どこがおすすめですか？

A1. 2026年、お得な海外旅行先の1位は「パリ郊外」です。市内中心部に比べて宿泊費を抑えやすく、混雑を避けながらアートや世界遺産、テーマパークを楽しめます。2位はアメリカ・ロサンゼルス郊外の「オレンジカウンティ」、3位は「ロサンゼルス」、「オアフ島」、「シンガポール」です。

Q2. 1位の「パリ郊外」にはどのような魅力がありますか？

A2. 2024年夏にパリで国際的な大型スポーツイベントが開催されて以降、市内の混雑が課題となるなか、郊外エリアは混雑を避けやすく、宿泊費を抑えやすい点が魅力です。さらに、2026年に没後100年となるモネゆかりの地を巡るアート旅が楽しめ、世界的に人気のテーマパークや、世界遺産のフォンテーヌブロー宮殿など見どころも充実しています。

Q3. 2026年、お得な国内旅行先はどこですか？

A3. 2026年、お得な国内旅行先の1位は「石川」です。四季を通じて歴史や伝統工芸、食文化、温泉を楽しめる点と、東京からのアクセスの良さが魅力です。2位は「千葉」、3位は「長崎」です。

Q4. 穴場の海外旅行先として注目されている場所は？

A4. 2026年の穴場海外旅行先ランキング1位はチェコの「プラハ」です。上質な音楽文化や世界遺産の街並み、季節ごとの景観やイベントを楽しめます。2位は中国の「北京」、3位はポルトガルの「リスボン」、4位はアメリカの「ラスベガス」、5位はマレーシアの「セランゴール」です。

Q5. 国内の穴場旅行先にはどこがありますか？

A5. 国内の穴場旅行先1位は「愛媛」です。瀬戸内海の景観や道後温泉、しまなみ海道など、多彩な体験ができます。2位は「島根」、3位は「広島」、4位は「新潟」、そして5位は「高知」です。

Q6. お得に海外旅行をするためのエクスペディアの活用方法は？

A6.

１.プライストラッカー機能：航空券の価格変動をプッシュ通知でお知らせ。最適なタイミングで予約可能。

２.セット割引：航空券とホテルをまとめて予約すると、セット割が適用されて費用を節約できます。旅程のカスタマイズも自由自在。

Q7. どこで最新の旅行情報をチェックできますか？

A7. エクスペディア公式サイトやアプリで、最新のセール情報や旅行先情報、旅行トレンドを確認できます。

