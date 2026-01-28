AGEST、AI標準搭載の次世代テスト管理ツール「TFACT」 SaaS版を本日より提供開始

株式会社AGEST

先端品質テクノロジーを活用してソフトウェアの品質・安全性向上を支援する株式会社AGEST（本社: 東京都文京区、代表取締役 社長執行役員 CEO: 二宮 康真、以下、「AGEST」）は、この度、AI機能を標準搭載した独自のテスト管理ツール「TFACT（ティファクト）」SaaS版を本日より提供開始します。



■TFACT SaaS版提供の背景

2025年9月のTFACTβ版の提供開始以来、ソフトウェアライフサイクルにおける生産性向上や市場提供スピードの迅速化を実現するためのソリューションとして、500件を超えるお問い合わせをいただきました。その期待に応えるべく、同年12月のSaaS版提供予告および先行受付を経て、この度、TFACTの価値をより多くのお客様へ迅速にお届けするため、SaaS版の正式提供を開始いたしました。

近年ソフトウェア開発の複雑性が増すなか、市場提供スピードと高度な品質保証をいかに両立させるかが重要視されています。AGESTは、テスト設計・実行・分析を網羅的にカバーするAIアシストツールTFACTを通じて、AIを活用したテストをより身近なものとし、テスト工数の効率化を強く推進します。

今回のSaaS版の提供により、企業の規模や業種を問わず、高度なAIテスト環境をご利用いただけるようになり、すべてのお客様のDX推進を強力に後押しします。

■「TFACT」概要

TFACTは、テスト管理機能とAIアシスト機能を統合することで、テストプロセス全体を効率化する画期的なツールです。テスト設計から実施、レポート作成までAIが強力に支援することで、ソフトウェアテストの生産性を飛躍的に向上させます。

＜料金モデル例＞

■お申し込みについて「導入支援サービス」実施中

お申し込みについては、本日より下記フォームから受付を開始いたします。

また、スムーズな運用開始をサポートするため、標準的な導入支援を無償でご提供するサービスをご用意しました。なお、独自のご要件に合わせたご支援についても、柔軟にご提案可能です。

・TFACT SaaS版お申し込みサイト：https://agest.co.jp/tfact/entry/

・TFACTサービスサイト：https://agest.co.jp/tfact/

■今後の展望

AGESTは、TFACT SaaS版の提供を通じて、お客様のテスト工数の効率化を強力に後押しします。現在、AIアシスト機能によって既にテスト工数約30%の削減を実現していますが、今後はさらに機能を拡充し、AIが自律的にテストプロセスを完遂する『自律走行型AI』へと進化させてまいります。この革新的な価値をより多くのお客様へお届けすることで、国内トップシェアのテスト管理ツールへと成長させ、国内市場を牽引する次世代テスト管理ツールを目指してまいります。

※ すべてのブランド、製品名、会社名、商標、サービスマークは各社に権利が帰属します。

【AGESTについて】

AGESTは、「テクノロジーですべてのDXに豊かな価値と体験を」をビジョンに掲げ、先端テクノロジーの研究や最新技術に対応したQAテックリード人材の育成を推進し、次世代QAソリューションの提供を通じて、高度デジタル社会の発展に貢献しています。

https://agest.co.jp

【本サービスに関するお問い合わせ】

お問い合わせ先：https://agest.co.jp/inquiry/service/

サービスサイト：https://agest.co.jp/tfact/

【報道関係者からのお問い合わせ】

株式会社AGEST IR広報室 広報担当

Mail:ml-pr@agest.co.jp

Tel:03-5333-1246