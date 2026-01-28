「名作絵本のクッキー缶セレクション by Cake.jp」天満屋 岡山本店にて1月31日(土)より、初開催！

株式会社Cake.jp

ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp（ケーキジェーピー）」を運営する株式会社Cake.jp（本社：東京都新宿区、代表取締役：高橋 優貴）は、1月31日(土)から2月14日(土)の15日間、天満屋 岡山本店 7階 催場にてCake.jpと大人気の絵本がコラボしたオリジナルクッキー缶を購入いただけるポップアップストア「名作絵本のクッキー缶セレクション by Cake.jp」を期間限定で出店します。

本ポップアップストアは、これまでJR東日本東京駅構内 グランスタ東京や全国50箇所以上の各会場で開催し、連日多くの方にお越しいただいた、大好評のポップアップストアです。



『リサとガスパール』『はらぺこあおむし』『ノンタン』『ねないこ だれだ』『パンどろぼう』『りんごかもしれない』など幅広い世代に愛されている絵本や話題の絵本作品とコラボしたオリジナルのクッキー缶シリーズ17種類を販売をいたします。



絵本コラボクッキー缶は、子どもたちに馴染みのある大人気絵本の世界をそのままスイーツで表現したCake.jpの中でも人気のジャンル。原材料にもこだわり、中に入っているクッキーは「小麦・卵・乳」不使用です。クッキーを食べ終わった後は、小物入れとして2次利用できるかわいい缶が形として残るギフトとなります。



手土産やお祝いのギフトにもオススメです。お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。



当社は今後も多様化する顧客のニーズをくみ取りながら、商品ラインナップを拡大してまいります。お届けするスイーツを通じて、誕生日や記念日のお祝いのみならず、日常の様々なシーンにおいて、お客様により多くの幸せな時間をご提供してまいります。

開催概要

【天満屋 岡山本店】7階 催場

住所 ：〒700-8625 岡山県岡山市北区表町2丁目1-1

会期 ：2026/1/31(土)～2026/2/14(土) 15日間

営業時間：午前10時～午後7時30分 ※2月4日(水)：午後4時閉場／最終日：午後5時閉場

商品一覧

ノンタンのたんじょうびクッキー缶 価格：3,300円（税込）

【シナぷしゅ】ぷしゅぷしゅ へんしんな～んだ？クッキー缶 価格：3,300円（税込）

『おまえうまそうだな』のウマソウなクッキー缶 価格：3,300円（税込）

『ねないこ だれだ』まよなかのクッキー缶 価格：3,300円（税込）

『パンダ銭湯』のマル秘クッキー缶 価格：3,300円（税込）

『ノラネコぐんだん』クッキー缶 価格：3,300円（税込）

『ねずみくんとホットケーキ』クッキー缶 価格：3,300円（税込）

「くまのがっこう」ジャッキーのクッキー缶 価格：3,300円（税込）

「こんとあき」クッキー缶 価格：3,300円（税込）

「ぞうくんのさんぽ」クッキー缶 価格：3,300円（税込）

「はらぺこあおむし」クッキー缶 価格：3,300円（税込）

『パディントン(TM)』クッキー缶 価格：3,300円（税込）

『メロとタビ』クッキー缶 価格：3,300円（税込）

※『メロとタビ』クッキー缶については、数に限りがあります。

【カード付】『きかんしゃトーマス』クッキー缶 価格：3,300円（税込）

※カードは1種類1枚付き

『リサとガスパール』クッキー缶 価格：3,300円（税込）

『パンどろぼう』クッキー缶 価格：3,300円（税込）

『りんごかもしれない』クッキー缶 価格：3,300円（税込）

※商品のラインナップは変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。



ノンタン：（C）SACHIKO KIYONO / MIKA KIYONO / KAISEI-SHA

シナぷしゅ：（C）TV TOKYO / TAKAHARU SHIMIZU / Oizumishoten

おまえうまそうだな：(C)宮西達也 / ポプラ社

ねないこだれだ：(C) Keiko Sena 1969

パンダ銭湯：(C) tupera tupera / EHONKAN

ノラネコぐんだん：(C)Noriko Kudoh / Hakusensha

ねずみくんのチョッキ：(C)なかえよしを・上野紀子／ポプラ社

くまのがっこう：(C)︎BANDAI

こんとあき：(C)︎ Akiko Hayashi 1989

ぞうくんのさんぽ：(C)︎ Shotaro Nakano

はらぺこあおむし：(C) 2025 Penguin Random House LLC. ERIC CARLE, THE VERY

HUNGRY CATERPILLAR, THE WORLD OF ERIC CARLE logo, the Caterpillar logo and

relateddesigns, logos, and names are trademarks and/or registered trademarks of Penguin

Random House LLC. All rights reserved. “The Very HungryCaterpillar” is published by nguin

Random House LLC.

パディントン：(C) P&Co. Ltd.2025

メロとタビ：(C)︎ まめきちまめこ

トーマス：(C) 2025 Gullane (Thomas) Limited.

リサとガスパール：(C)︎ 2025 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre

パンどろぼう：(C)︎ Keiko Shibata / KADOKAWA

りんごかもしれない：(C)︎ Shinsuke Yoshitake



絵本コラボクッキー缶商品一覧

https://cake.jp/category/sweets/grilled-sweets/cookie/can-cookie/picturebook-can-cookie/

催事情報一覧

https://event.cake.jp/

ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp」とは

2017年1月より、ケーキ・スイーツの専門通販サイト「Cake.jp」を運営。「スイーツで心の温度を上げる」というミッションのもと、自分たちが食べたい、だれかにあげたいと本気で思えるスイーツをお届けしています。現在、会員数200万人、加盟店舗数1,700店舗以上、8,000種類のラインアップを展開。プラットフォーム以上の価値を提供できるよう、テクノロジーを活用した新商品の開発や加盟店へのブランディングサポートなども行っています。

https://cake.jp/

株式会社Cake.jpについて

会社名 : 株式会社Cake.jp

代表者 : 代表取締役 高橋優貴

本社 : 東京都新宿区西新宿6丁目24-1 西新宿三井ビル1503

設立日 : 2009年4月23日

従業員数 : 51名（パート、アルバイト含む）

決算期 : 12月

URL : https://corp.cake.jp/

商品についてのお問い合わせ先

Cake.jpカスタマーサポート

メールアドレス：support@cake.jp

※24時間受付。返答は内容を確認後、順次対応いたします。