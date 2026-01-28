教育業界初（※）オンライン授業と全国校舎での実践ワークによるハイブリッド型授業 　ヒューマンアカデミー「AI×動画クリエイター講座」を新規開講

ヒューマンホールディングス株式会社

教育事業を展開するヒューマンアカデミー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：今堀健治、以下「当社」）は、社会人教育事業「資格取得・就転職の総合校 ヒューマンアカデミー」において、生成AI時代に対応した新講座 「AI×動画クリエイター講座」 を、新たに開講いたします。

本講座は、従来の動画編集スキルに加え、生成AIを活用した制作効率化と映像表現の拡張手法を体系的に学ぶことで、未経験からでもAI時代の現場で通用する動画クリエイターを育成することを目的とした実践型プログラムです。

AIの台頭による「仕事が奪われるかもしれない」という社会不安を払拭し、AIを強力なパートナーとして使いこなす人材を育成します。全国32校舎を「一人で悩まない場所」として開放し、オンラインの利便性と対面での深い繋がりを融合させた新しい時代の学習コミュニティを提供します。

【本件のポイント】

●eラーニングと全国32校舎でのグループワークを組み合わせたハイブリッド学習とフォローアップを採用

●映像制作の基礎からAfter Effects、Premiere Proに加え、生成AI活用スキルを同時に習得し、AIを“使う側”ではなく“ディレクションする側”として活用するノウハウを習得する次世代型カリキュラム

●ユカイ工学監修「CREATIVE SPRINT」AI時代の妄想力、企画力、アウトプット力等を鍛える

●未経験から約6カ月で、広告・SNS・YouTube等の動画業界で求められる実践スキルレベルを目指す

https://haa.athuman.com/academy/ai_videoeditor/

【背景】

近年、ChatGPTや動画生成AIの進化は目覚ましく、映像制作の現場は大きな転換期を迎えています。従来の「手作業」のみの編集スキルでは市場価値の維持が困難になる一方、AIを強力な武器として使いこなし、これまでにないスピードと独創的な発想でアウトプットを出せる人材への需要は急増しています。 しかし、日進月歩のAI技術を実務に組み込む手法を独学で習得するのは容易ではありません。当社は40年にわたる教育ノウハウと現場視点を掛け合わせ、未経験からでも「AI時代に選ばれる動画クリエイター」を育成する新講座を開発いたしました。AIに代替される側ではなく、AIを自在に操り、付加価値を生み出す側の人材を育てていきたいと考えています。

【講座の特徴】

日進月歩で進化するAI技術に即応するため、固定化された教材だけでなく、オンラインライブ授業を通じて常に最新のAIスキルとトレンドを提供します。変化の激しい生成AI時代において、受講生が「今、現場で求められる技術」をタイムリーに習得できる環境を整えています。

AIによって作業工程の効率化が可能になった今、重要となるのは「AIをどう使いこなすか」という判断力と創造力です。本講座では、動画の制作スキルと0から1を生み出す企画力に重点を置いたカリキュラムを採用。AIを強力なパートナーとしてディレクションし、人間にしか生み出せない付加価値を創造できる次世代の動画クリエイターを育成します。

1. 「学び舎」としての校舎：不安がほどけ、つながりが広がる場所

「オンライン学習は孤独で挫折しやすい」という課題に対し、全国32校舎を「講師と受講生同士が顔をあわせてワークショップを通して議論できるコミュニティ」として定義しました。

現役クリエイターによる直接指導や、メンターによる学習相談、専門コンサルタントによる就業支援を実施。オンラインの利便性とリアルの熱量を融合させた、挫折させない最高の学習体験を提供します。

・相談と議論の場： 講師への質問はもちろん、受講生同士が制作途中の動画を見せ合い、アドバイスし合う「オフラインならではの熱量」を重視。

・安心のサポート： 「わからない」をそのままにしない対面指導により、一人で抱えていた不安がほどけ、学びへの意欲が広がる環境を提供します。

２.「CREATIVE SPRINT」で妄想を形にする（ユカイ工学監修）

ロボティクスベンチャー「ユカイ工学」の登録商標である「CREATIVE SPRINT」をカリキュラムに導入。

・妄想を加速させる： 正解のない時代に、自分の内側にある「妄想」を言語化し、AIを使って即座にプロトタイプ（映像）へ落とし込むスピード感を体感。

・対話から生まれる創造性： 仲間とアイデアを出し合い、議論し、ブラッシュアップするプロセスを通じて、AIには真似できない「共感を生むストーリー」を創り出す力を養います。

3. AIディレクションスキルの習得

Adobe Premiere ProやAfter Effectsの基礎に加え、最新の動画生成AIやプロンプトエンジニアリングを網羅。作業をAIに任せ、人間は「どんな価値を届けるか」というクリエイティブの本質に時間を割く、次世代の制作フローを身につけます。

【講座内容】

講座名： AI×動画クリエイター講座

対象： 未経験から動画・クリエイティブ業界への就転職を目指す方、副業やフリーランスを検討中の方

受講形式： オンライン（eラーニング）×通学（教室でのグループワーク・直接指導）のハイブリッド型

受講期間： 6か月～

受講料： 220,000円～320,000円（税込）

※別途、入学金55,000円、システム利用料5,940円（税込）

詳細・申込： https://haa.athuman.com/academy/ai_videoeditor/

経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」対象コース

当社の「AI×動画クリエイター講座」は、経済産業省の「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」対象講座となっており、費用の負担が軽減できます。

【経済産業省の「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」について】

当社は、経済産業省 「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」に参画しています。在職者のスキルアップと労働移動を円滑に進めるために展開されている施策で、個人のキャリア形成を専門家と協力して進める「キャリア相談」、それを基にした「リスキリング講座の提供」、そしてその成果を元にした「転職サポート」までを包括的に推進します。この事業は、デジタル社会の進展や人材不足に対応するため、社会人のスキル向上とキャリア形成を支援することが期待されています。対象コースの受講修了で50%、受講後の転職＆1年間の継続就業で20%、合計最大70%の受講料キャッシュバックを受講者は受け取ることができます。

●経済産業省 「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」について

https://careerup.reskilling.go.jp/

【開発者コメント】

ヒューマンアカデミー株式会社 社会人教育事業部 築山雄人

「動画制作の民主化が加速する今、市場で求められるのは単にソフトを操作できる人ではありません。AIを「監督（ディレクター）」として自在に使いこなし、これまでにない視点で映像を再定義できる人材です 。

本講座の柱の1つは、ユカイ工学監修の「CREATIVE SPRINT」を通じて、AIには決して真似できない「妄想力」や「問いを立てる力』を徹底的に磨く点にあります 。独学やオンライン完結型の学習では、どうしても孤独な作業になりがちですが、私たちは全国32拠点の『リアルの校舎』を、受講生同士が互いの感性をぶつけ合い、議論し、高め合うクリエイティブな実験場として定義しました 。

画面越しでは伝わらない制作の熱気、仲間との合評会で得られる多角的な視点。これら校舎での体験すべてが、AIを単なるツールから「強力な相棒』へと変える鍵となります 。不安を抱えるのではなく、AIを使いこなす側として、新しい時代の表現を切り拓いてほしいと願っています 。」

【監修】

株式会社ADDIX

JR東海グループとして、企業のDX推進やデジタルマーケティングを支援する「事業創造支援」と、データプラットフォームやメディアIP事業を展開。メディアIP事業で培った編集力と、動画制作をはじめとするデジタル制作の現場におけるAI活用ノウハウを強みとしています。 本講座では、AIを導入し制作効率と品質を両立させてきた同社の実践的な知見を活かし、次世代のクリエイター育成を強力にバックアップしています。

ADDIX AI動画制作サービス https://addix.co.jp/ai/video/

■ヒューマンアカデミーについて https://manabu.athuman.com/

ヒューマンアカデミーは、学びの面白さを提供する「Edutainment Company」として、1985 年の創設以来、時代や社会の変化にあわせながら800以上の講座を編成しました。未就学児童から中高生・大学生・社会人・シニア層とあらゆるライフステージにおけるSTEAM教育やリスキリング、学び直しの支援を行っています。

さらに、独自の「ヒューマンアカデミーGIGAスクール構想」を推進し、学習支援プラットフォーム「assist」を開発。SELFingサポートカウンセラーと講師が、個別に学習目的や目標にあわせた進捗管理や相談などの学習サポートをします。私たちは、常に最先端の教育手法やテクノロジーを取り入れ、

学びの喜びを追求し、最高水準の教育サービスを提供していきます。

■ヒューマングループについて

ヒューマングループは、教育事業を中核に、人材、介護、保育、美容、スポーツ、ITと多岐にわたる事業を展開しています。1985年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を経営理念に掲げ、各事業の強みを生かし、連携しながらシナジーを最大限に発揮する独自のビジネスモデルにより、国内340拠点以上、海外4カ国5法人のネットワークでお客様に質の高いサービスを提供しています。

ヒューマンホールディングスは、日本リスキリングコンソーシアムの後援パートナーです。

