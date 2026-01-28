【環境にもお客様にもやさしい一歩。旅の続きの準備を】コンフォートイン21ホテルにEV充電器「Terra Charge」を設置

株式会社チョイスホテルズジャパン

全国に「コンフォートホテル」「コンフォートホテルERA」「コンフォートイン」「コンフォートスイーツ」「Ascend Hotel Collection(TM)」を展開する株式会社チョイスホテルズジャパン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：伊藤孝彦、以下チョイスホテルズジャパン）は、SDGsの理念に基づき、Terra Charge株式会社が展開するEV充電器「Terra Charge（テラチャージ）」を、コンフォートイン21ホテルの敷地内にある駐車場に順次設置します。EV充電スタンドは、「コンフォートイン」宿泊者を対象に提供し、滞在中の長時間駐車を活かした利便性の高い充電環境を実現します。

持続可能な社会を見据えた宿泊環境づくり

コンフォートブランドは、世界最大級のホテルブランドとして、世界共通の目標であるサステナブルな社会の実現に寄与することを目指し、ホテルを通じてお客様とともにSDGs達成に向けたさまざまな取り組みを行っています。

これまでも環境に配慮した製品への切り替えや、環境負荷の低減につながる商品の導入など、さまざまな取り組みを実施しています。

※コンフォートブランドのSDGsへの取り組みについては、以下にて紹介しています。

https://www.choice-hotels.jp/sdgs/

また、コンフォートインでは車を利用されるお客様が多く、近年、社会的ニーズが高まっているEV充電環境の整備が求められていました。今回のEV充電スタンド設置は、こうした背景を踏まえて実現したものです。

滞在中に長時間充電をご利用いただける環境を整え、多くのお客様に安心してご宿泊いただけるホテルを目指します。

EV充電スタンドの設置について

下記のコンフォートイン21ホテルの敷地内駐車場に設置します。

・コンフォートイン一関インター

・コンフォートイン福島西インター

・コンフォートイン土浦阿見

・コンフォートイン宇都宮鹿沼

・コンフォートイン佐野藤岡インター

・コンフォートイン千葉浜野R16

・コンフォートイン新潟中央インター

・コンフォートイン福井

・コンフォートイン甲府石和

・コンフォートイン諏訪インター

・コンフォートイン塩尻北インター

・コンフォートイン軽井沢

・コンフォートイン豊川インター

・コンフォートイン姫路夢前橋

・コンフォートイン倉敷水島

・コンフォートイン善通寺インター

・コンフォートイン宗像

・コンフォートイン鳥栖

・コンフォートイン長崎空港

・コンフォートイン熊本御幸笛田

・コンフォートイン鹿児島谷山

米国チョイスホテルズインターナショナルが推進するRoom to be Green

コンフォートブランドを有する米国チョイスホテルズインターナショナルが推進する環境イニシアチブプログラム「Room to be Green」。環境への影響や廃棄物を削減し、環境問題などへ関心の高いお客様の期待の変化に対応しながら、同時に運営コストの削減を目指すもので、「エネルギー資源の保護」「節水」「リサイクルと廃棄物の削減」「従業員エンゲージメント」「環境配慮商品の導入」という環境に影響を与える５つの主要項目に対して取り組みを行うことが定められています。

今後も持続可能な社会の実現を目指し、人にも環境にも優しい取り組みを推進しています。

＜コンフォートイン 概要＞

コンフォートインは立地や目的に合わせて、多彩なニーズにこたえるブランドです。コンフォートインは現在、全国に33ホテルを展開しています。気軽に選べる利便性や機能性を兼ね備えた、ビジネスや旅行でも利用しやすいホテルです。

コンフォートブランド共通として、寝具メーカーと共同開発したオリジナル快眠枕「チョイス ピロー」や、カラダをよりフィットさせて腰や肩にかかる負担を和らげる「チョイス ベッドパット」をすべての客室に設置しています。理想の寝心地と快適な眠りに加え、他のコンフォートブランド同様にウェルカムコーヒーサービス、全室禁煙、Free Wi-Fi、小学6年生までのお子さま添い寝無料サービスも提供しています。

・コンフォートイン

URL ： https://www.choice-hotels.jp/inn/

＜株式会社チョイスホテルズジャパン 概要＞

所在地 ： 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目6-3吉野第一ビル2階

代表取締役社長 ： 伊藤 孝彦

設立 ： 2000年9月

資本金 ： 2,000万円

URL ： https://www.choice-hotels.jp

事業内容 ： ホテルフランチャイズの加盟店の募集・指導・管理・運営。世界46カ国以上に7,500軒以上のホテルを展開するアメリカのホテルチェーン「チョイスホテルズインターナショナル」の、日本におけるマスターパートナーとして、日本全国にコンフォートホテル、コンフォートホテルERA、コンフォートイン、コンフォートスイーツ、Ascend Hotel Collection(TM)を展開