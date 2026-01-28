イケア、毎年大好評のストロベリー フェアを2026年2月19日（木）より期間限定で開催

イケア・ジャパン株式会社

「より快適な毎日を、より多くの方々に」をビジョンとするスウェーデン発祥のホームファニッシングカンパニー イケアの日本法人イケア・ジャパン株式会社（本社：千葉県船橋市、代表取締役社長 兼 Chief Sustainability Officer：ペトラ・ファーレ）は、毎年大好評のストロベリー フェアを、2026年2月19日（木）から2026年5月10日（日）まで全国のイケア店舗にて期間限定で開催します。また、スウェーデンでは春の訪れを象徴する伝統菓子として定番のセムラを2026年2月11日（水・祝）から2026年2月17日（火）の１週間限定で発売します。さらに昨年に続き、今年も「セムラ」に関するクイズを実施します。

毎年、イケアで大好評のストロベリーフェアが今年も始まります。目玉は、ストロベリーティラミスやケーキ、マカロンを一皿に盛り合わせた、見た目も豪華な「ご褒美アソート」。いちご味を豊富に取り入れたデザートを一度に堪能できる、贅沢なプレートです。その他にも、昨年大人気だったなめらかプリンが更にアップデート。いちごのミルクレープと一緒に楽しめる「とろ～りストロベリープリンセット」や、定番のプラントベースベビーカステラを添えた「ストロベリーサンデー」など、期間限定のデザートがお手ごろ価格で勢ぞろい。

新生活のショッピングの合間に、旬のいちごをたっぷり使ったデザートで贅沢なひとときを。ぜひ、家族や友人とシェアしながら、イケアでいち早く春の訪れを感じてみませんか？

【ストロベリー フェア概要】

■ 開催期間：2026年2月19日（木）～2026年5月10日（日）

■ 開催場所：イケア店舗

※IKEA 京都、IKEA 横浜ベイクォーター、IKEA広島では取扱いがありません。

※店舗により、取り扱いのない場合や、品切れとなる場合がございます。

※内容は変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ URL： https://www.ikea.com/jp/ja/stores/restaurant/ca00-strawberry-fair-pub6bc831f0/

【メニューのご紹介（税込価格）】

ストロベリーティラミスのご褒美アソート

IKEA Family価格：\790 通常価格：\890

いちごのティラミスやケーキ、マカロンなど、いちごをたっぷり使ったさまざまなデザートを楽しめます。自分へのごほうびに、とびきり美味しいデザートを。

とろ～りストロベリープリンセット

\490

いちごソースをかけた、なめらかなプリン。いちごの爽やかさとプリンのクリーミーな食感が楽しめます。いちごのミルクレープもあわせてお楽しみください。

ストロベリーモンブラン

\490

スイーツ好きなら外せない、モンブラン。いちごの甘酸っぱさと、クリームのやさしい甘さがうれしい一品です。

ストロベリーサンデー

\250

植物性由来の素材から作られたプラントベース ベビーカステラに、ストロベリーソフトクリームをトッピング。ふんわりとしたやさしい甘さのカステラと、ひんやり冷たいソフトクリームが相性ぴったりです。

ストロベリーソフトクリーム

\150

いちごのやさしい甘みが楽しめる、なめらかなソフトクリーム。

スウェーデンの伝統菓子「セムラ」が今年も期間限定で登場

今年も春の訪れを祝うスウェーデンの伝統菓子、セムラが1週間限定でイケアレストランに登場します。元々スウェーデンでは、復活祭前の断食に備えて「ふとっちょの火曜日」と呼ばれる、直前の火曜日に栄養たっぷりのセムラを食べる習慣がありました。現代ではこの時期の風物詩として、カルダモン香るパンにアーモンドペーストとクリームを贅沢に乗せたこの味を伝統の味として楽しみます。

日本ではまだ馴染みの薄かった約8年前から、イケアはいち早くこの伝統の味を紹介し続けてきました。今年は2月17日がセムラの日、なかなか日本で出会うことのない期間限定の味わいを、ぜひイケアでお試しください。

また、昨年は約1000名にご参加いただき、大好評だったセムラクイズを今年も開催いたします。クイズに正解された方の中から抽選で最大10名様に、スウェーデンフードマーケットのお菓子詰め合わせをプレゼント。イケアでスウェーデン文化に触れながら、この時期だけの特別な味わいと、運試しをお楽しみください。

【春を呼ぶスウェーデンのお菓子「セムラ」概要】

■ 販売期間：2026年2月11日（水・祝）～2026年2月17日（火）

■ 販売場所：イケア店舗

※IKEA 京都、IKEA 横浜ベイクォーター、IKEA広島では取扱いがありません。

※内容は変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ URL：https://www.ikea.com/jp/ja/stores/restaurant/ca00-semla-pub98bf3350/

セムラ

\290

この季節スウェーデンでは誰もが食す伝統的なお菓子、セムラ。カルダモンの練りこまれたパンと、クリームの相性が抜群で、春の到来を告げるものとして親しまれています。味わえるのは一年の中でほんのわずかなこの期間だけ。

【「セムラ」クイズ 概要】

■ 開催期間：2026年2月11日（水・祝）～2026年3月11日（水）

■ URL：セムラクイズ(https://forms.office.com/e/3curPQb0aM)

※上記リンクよりクイズにアクセスして、ご応募ください。

※当選された方には、ご入力頂いたメールアドレスにご連絡させて頂きます。

※クイズの内容上、正解者と一番正解に近かった方を含めた最大10名にお送りさせていただきます。正解者が10名以上の場合は、抽選とさせて頂きます。

※写真はイメージです。

※IKEA Family とは年会費・入会費無料のメンバーシップクラブです。IKEA Familyについて詳しくは、https://www.ikea.com/jp/ja/ikea-family/ (https://www.ikea.com/jp/ja/ikea-family/)をご覧ください。

イケア・ジャパン 公式HP http://ikea.jp/

イケア・ジャパン ニュースルーム https://www.ikea.com/jp/ja/newsroom/