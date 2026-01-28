マンガアラビアがリヤド国際Book Fairにおいて、出版優秀賞（デジタルプラットフォーム部門）を受賞

Manga Arabia LLC

サウジアラビア・リヤード発 -サウジ・リサーチ＆メディアグループ（SRMG）の子会社であるマンガアラビアは、リヤド国際Book Fairにおいて「出版優秀賞（デジタルプラットフォーム部門）」を受賞しました。本受賞は、アラブ地域における創造性の開発、そしてマンガ産業の発展・向上に寄与してきたことが高く評価されたものです。

マンガアラビアは、2021年の設立以来、若者および子ども向けの二種類、かつ電子および紙媒体の二媒体を通じ、活動を展開しており、マンガアラビアアプリは世界190以上の国と地域で1,200万超ダウンロードされています。

海賊版しか存在しなかった日本の漫画作品を正式にアラブ諸国に紹介したいという思いから、小学館・集英社・KADOKAWA・講談社・白泉社といった日本の出版各社のライセンシング契約も行い、50近くの日本の漫画作品を掲載しています*。（＊出版社は契約順。現時点でプラットフォームに掲載している出版社のみを記載）

更には、サウジアラビアの文学作品をマンガ化するプロジェクト、サウジサッカー協会との協働による「サウジアラビアサッカー連盟」プロジェクト、国立野生生物開発センターとのプロジェクトなど、多岐にわたり活動の輪を広げています。「Expo 2025 大阪・関西万博」では、サウジアラビア館にて、日本語に翻訳したアラビア語の漫画作品をご紹介させていただきご好評でした。

今回の受賞に際し、マンガアラビア代表および編集長であるイサム・ブカーリは、次のように述べています。

「アラブの創造力を高め、質の高いコンテンツをサウジアラビアおよびアラブ世界の読者に届ける、という我々の信念が評価されたことを大変誇りに思います。この賞は、当社の全スタッフおよび日本の出版各社をはじめとした、パートナーの皆様の努力の結晶でもあり、私たちの創作活動を推進するにあたりとても励みとなりました。今後もより良い作品作りを目指し、精進して参ります」

授賞式の様子

【マンガアラビアについて】

マンガアラビアはサウジ・リサーチ＆メディアグループ（SRMG）の子会社で、サウジアラビアとアラブ文化の創造性を世界に広めることを目的としています。

日本のマンガのアラビア語版を通じて、アラブの家族が楽しめる読書体験を提供すると共に、サウジアラビアの文化や価値観を反映した創造的なコンテンツ制作も目指しています。マンガアラビアキッズとユースの二つの月刊誌は100号を迎えています。その他、アラブ諸国から170人に及ぶ若手コンテンツクリエイターの発掘・支援にも成功しています。