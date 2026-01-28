＜ICHIBIKO＞旬の苺を楽しむバレンタイン限定商品が登場。オンライン限定のスイーツも。

株式会社いいね

いちごスイーツ専門店『ICHIBIKO（いちびこ）』（株式会社いいね 本社：東京都渋谷区、代表：竹本顕路）は、旬の苺を贅沢に使用したパフェや、オンラインストア限定のケーキなど、旬の苺とチョコレートの組み合わせを楽しむバレンタイン限定の商品を販売します。

旬の苺を頬張るバレンタイン限定スイーツ

新年を迎え、より一層苺は糖度を増してきました。ICHIBIKO各店では、そんな旬の苺とチョコレートをふんだんに使用したバレンタイン限定のパフェを販売します。苺の生産を専門とするグループ会社である、宮城県の株式会社GRAが栽培するミガキイチゴをベースにもトップにもごろっと入れました。チョコレートクリスピーのサクサク食感もアクセントになっています。是非、この機会に旬の苺とチョコレートとの甘くほろ苦い味わいを口いっぱいに頬張ってみてはいかがでしょうか。

完熟ミガキイチゴのショコラパフェ

商品名：完熟ミガキイチゴのショコラパフェ

価格：1,400円(税込)

取扱店舗：ICHIBIKO蔵前店/ICHIBIKO三軒茶屋店/ICIHBIKOイクスピアリ店

販売開始日：1/31(土)

いちごのチョコショートケーキ

ICHIBIKOの人気No.1商品であるいちごのショートケーキには、期間限定でチョコレート味が登場。しっとりふわふわなココア味のスポンジとコク深く甘さ控えめなチョコクリームで大粒のミガキイチゴを丸ごとサンドしました。濃厚なチョコレートと甘酸っぱくジューシーな苺がたっぷり入った、バレンタインシーズンだけの味わいをお楽しみください。

商品名：いちごのチョコショートケーキ

価格：840円(税込)

取扱店舗：ICHIBIKO蔵前店/ICHIBIKO三軒茶屋店/ICHIBIKO新宿店/ICHIBIKO北千住店/ICHIBIKO南町田店/ICIHBIKOイクスピアリ店/ICHIBIKO ソラマチ店(期間限定出店)

販売開始日：2/1(日)

〈バレンタイン限定〉いちごミルクのもと

ICHIBIKOの人気商品「いちごミルクのもと」もバレンタイン限定ラベルで登場。たっぷり果肉の贅沢なおいしさはそのままに、ギフトにも映える季節限定デザインです。ミルクで割るだけで、ICHIBIKOカフェの味をご自宅でお楽しみください。

商品名：〈バレンタイン限定〉いちごミルクのもと

価格：1,360(税込)

取扱店舗：ICHIBIKO各店 / ICHIBIKO ONLINE(https://ichibiko-ec.jp/) STORE(https://ichibiko-ec.jp/)

その他にも、ハート型がキュートなタルトやチョコレートドリンクなど、バレンタイン限定の商品を販売します。この時期ならではのスイーツをぜひ店頭でご覧ください。

オンラインストア限定のバレンタイン商品も登場

ICHIBIKO ONLINE STOREでは、オンラインストア限定のバレンタイン商品を販売します。

クリスマスでも好評だったカップ型のケーキセットや、定番のいちごのロールケーキもバレンタイン仕様で登場。大切な方への贈り物や自分へのご褒美にもぴったりなラインナップです。

3種のケーキ(タルト&チョコレート&ピスタチオ)

「3種のバレンタインケーキ」は、「いちごとピスタチオのケーキ」と「いちごのチョコレートショートケーキ」、「いちごのタルト」の3種類を詰め合わせた、異なる味わいを食べ比べできる欲張りなセットです。新たに加わった「いちごとピスタチオのケーキ」は、苺の爽やかさとピスタチオのコクのバランスが良い一品です。中心に入った自家製いちごジャムの甘酸っぱい味わいも後を引きます。1人前のサイズのカップに入っているので、自分用にも家族や友人とのシェアにもおすすめです。

商品名：3種のバレンタインケーキ

価格：2,990円(税込)

サイズ：φ8cm × H3.3cm/1カップ

配送方法：冷凍配送

取扱店舗：ICHIBIKO ONLINE(https://ichibiko-ec.jp/) STORE(https://ichibiko-ec.jp/)

〈バレンタイン限定〉いちごのロールケーキ

定番のロールケーキもバレンタインの装いで登場。苺を練り込んだ甘酸っぱいクリームとチョコレートクリームをふんわりとしたココア生地でくるりと巻き上げました。生地には自家製の苺ジャムを塗り、より一層苺の味わいを感じられます。濃厚ながら軽い口当たりで、最後の一口まで飽きのこないおいしさです。

商品名：いちごのチョコレートロールケーキ

価格：1,850円(税込)

取扱店舗：ICHIBIKO ONLINE(https://ichibiko-ec.jp/) STORE(https://ichibiko-ec.jp/)

■ ICHIBIKOについて

いちごスイーツ専門店 ICHIBIKOは「いちごの、いちご好きによる、いちご好きのためのお店」として2017年に東京・世田谷区太子堂にカフェ1号店をオープンしました。そのルーツは宮城県山元町のいちご農園ミガキイチゴファーム。はじまりはいちごを栽培することにありました。宮城県山元町は2011年の東日本大震災で甚大な被害を受けたエリアです。その地域の復興として、2012年からいちご栽培を開始しました。IT技術の導入により、シーズンを通して安定しておいしいいちごを栽培することに成功しました。さらに完熟で収穫して選別し、全国のお客様にお届けする仕組みを作って「食べる宝石 ミガキイチゴ」としてブランド化しました。2025年からは、果物「いちご」の魅力を生かした「生活を彩る果子」を通じて、みなさまの心と時間に寄り添うひとときをお届けします。

＜東京都＞

ICHIBIKO 蔵前店

住所：〒111-0054 東京都台東区鳥越1-30-10 1F

アクセス：大江戸線・浅草線「蔵前駅」 徒歩約10分 / 大江戸線「新御徒町駅」 徒歩約6分 / JR中央・総武線「浅草橋駅」 徒歩約9分 / 東京メトロ日比谷線「仲御徒町駅」徒歩約9分

営業時間：11:00-18:00

定休日：月曜日・火曜日(祝日の場合は営業)



ICHIBIKO三軒茶屋店

住所：東京都世田谷区太子堂4-18-1 エコービル1F

アクセス：東急田園都市線 三軒茶屋駅より徒歩3分

電話番号：03-5787-5277

営業時間：10:00-20:00

定休日：なし



ICHIBIKONEWoMan新宿店（テイクアウト専門店）

住所：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-55 ニュウマン2階 エキナカ

アクセス：JR新宿駅ミライナタワー改札・甲州街道改札・新南改札内

電話番号：03-6457-7856

営業時間：月～土9:00-21:00/日祝9:00-20:30

定休日：なし



ICHIBIKOルミネ北千住店（テイクアウト専門店）

住所：東京都足立区千住旭町42-2 ルミネ北千住1F

アクセス：JR北千住駅直結

電話番号：03-6806-1019

営業時間：10:00-20:30

定休日：なし



ICHIBIKO南町田グランベリーパーク店

住所：東京都町田市鶴間3-4-1 グランベリーパーク セントラルコート1F ギャザリングマーケット内

アクセス：東急田園都市線 南町田グランベリーパーク駅 駅直結

電話番号：042-850-5563

営業時間：月-木10:00-20:00/金土日祝 10:00-21:00

定休日：なし



＜千葉県＞

ICHIBIKOイクスピアリ店

住所：千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ1F ザ・コートヤード

アクセス：JR舞浜駅(南口)下車すぐ

電話番号：047-711-1505

営業時間：11:00-21:00

定休日：なし

＜北海道＞

ICHIBIKO北海道ボールパークFビレッジ店（テイクアウト専門店）

住所：〒061-1116 〒061-1116 北海道北広島市Fビレッジ1番地 THE LODGE ２F

アクセス：JR北広島駅からシャトルバス約5分

電話番号：011-555-3151

営業時間：10:00-19:00

定休日：なし(オフシーズン中のみ火曜日が定休)



ブランドサイト : https://ichibiko.jp/

オンラインショップ：https://ichibiko-ec.jp/

Instagram : https://www.instagram.com/ichibiko_official_/

X(旧Twitter）: https://twitter.com/ichibiko_jp

Facebook: https://www.facebook.com/ICHIBIKO/