イタリアンランジェリーブランドIntimissimi（インティミッシミ）、 東京・青山に新店舗をオープン

Calzedonia Japan株式会社

イタリア発のランジェリーブランド Intimissimi（インティミッシミ）は、2026年1月28日（水）、東京・青山に新店舗をオープンしました。

本店舗は、南青山の落ち着いたエリアに位置し、ハイファッションの発信地でありながら、穏やかで洗練された雰囲気が広がるロケーションに誕生しました。日本初となるIntimissimiとFALCONERIの2ブランド併設の路面店として、同じ建物内にはIntimissimiの姉妹ブランドであるイタリアのカシミヤブランドFALCONERI（ファルコネーリ）も展開され、姉妹ブランドでありながら、それぞれの世界観が明確に感じられる空間構成となっています。

Intimissimi青山店は1階に展開。自然光をふんだんに取り入れた明るく開放感のある店内では、ブランドを代表する定番ランジェリーをはじめ、ナイトウェアや最新コレクションまで幅広くラインナップ。日常のさまざまなシーンに寄り添い、女性一人ひとりが自分らしく心地よく過ごせるアイテムを提供します。

Intimissimi 青山店 店舗情報

住所：〒102-0062 東京都港区南青山5-5-21

営業時間：11:00～20:00

定休日：不定休

売り場面積：66平方メートル （Intimissimi）

■ Intimissimi 青山店限定「SO Good SISTERS × Intimissimi」Key Charm Workshopを開催

Intimissimi 青山店のオープンを記念し、バッグチャームやシューズチャームなどのカラフルでポップなアイテムを展開するブランド「SO Good SISTERS」とのコラボレーションによるキーチャームワークショップを開催いたします。

期間中、Intimissimi 青山店にて税込25,000円以上（セール品除く）をお買い上げのお客様を対象に、青山店限定のトートバッグとあわせて、オリジナルのカスタムキーチャーム作りをご体験いただけます。

本ワークショップでは、プレートやカラビナ、チャームに加え、さまざまな色や形のビーズを自由に組み合わせ、その場でオリジナルキーチャームを作成いただけます。完成したキーチャームは当日そのままお持ち帰りいただけます。

Intimissimiの世界観とともに、ものづくりの楽しさも体験いただける特別な機会となります。

開催概要と詳細

期間：2026年1月30日（金）～2月1日（日）

時間：各日 13:00～19:00

場所：Intimissimi 青山店

住所：住所：〒102-0062 東京都港区南青山5-5-21

対象：店内商品を税込25,000円以上お買い上げのお客様（セール品除く）

特典：青山店限定トートバッグ＋カスタムキーチャームセット

※数量限定、なくなり次第終了

イタリアのクラフツマンシップと現代的な感性が息づくIntimissimiの世界観を、ぜひ青山の新店舗にてご体感ください。

Intimissimi（インティミッシミ）について

Intimissimi（インティミッシミ）は、イタリアのランジェリーブランドで、ブランド名はイタリア語の下着を意味する「intimo」に由来します。トレンドを加味したデザインと、女性らしいシルエットや高品質の素材を用いたランジェリーが特徴です。幅広いデザインやサイズ、豊富なカラーが揃うブラジャーは、多くの女性たちに人気です。ランジェリーから、洋服、ナイトウェアまで展開しているIntimissimiは、1996年に誕生して以来、世界中の女性から愛されているランジェリーブランドとして、現在は世界54カ国、1730店舗以上を展開しています。

Intimissimi公式HP：https://www.intimissimi.com/jp/

Intimissimi日本公式IG：@intimissimijapan

Intimissimi公式LINE：@intimissimi

ONIVERSEについて

1986年にサンドロ・ヴェロネージによって設立された「カルツェドニア・グループ」は、2024年「ONIVERSE」に変更。ヴェローナを拠点とする同社は現在、Calzedonia（カルツェドニア）、Intimissimi（インティミッシミ）、Intimissimi Uomo（インティミッシミ・ウオモ）、Tezenis（テゼニス）、Falconeri（ファルコネーリ）、Signorvino（シニョルヴィーノ）、Atelier Eme（アトリエ・エメ）、Antonio Marras（アントニオ・マラス）に加え、Cantiere del Pardo（カンティエレ・デル・パルド）の買収に伴い、Grand Soleil（グラン・ソレイユ）、Pardo（パルド）、Van Dutch（ヴァン・ダッチ）のブランドを擁しています。