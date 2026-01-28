OSAJI（オサジ）、「香りと記憶」をテーマにしたオードトワレ新3種を2026年3月11日（水）より発売。

株式会社OSAJI

健やかで美しい皮膚を保つためのスキンケアライフスタイルを提案する敏感肌ブランドOSAJI（オサジ）を展開する、株式会社OSAJI（本社：群馬県高崎市 代表取締役：茂田 正和）は、「オードトワレ」新3種を2026年3月11日（水）より全国発売いたします。

“記憶のアンソロジー”

未来は目に見えない

香りも同じ

でも、そこには記憶から感じる曖昧な輪郭があって

絶えず形を変えていく



出会い、別れ

成功、失敗

喜び、悲しみ

変わり続けてきた中で、確かなもの

それは、

今、ここにいる私



「香りの向こうの、まだ見ぬ私に」



なりたい自分を選ぶ

Photo / Keita Goto(W)、Model / HIROMI ANDO (TWO PLUS ONE AGENCY)

記憶と深く結びつき過去の経験や感情を呼び覚ます"香り"。

その輪郭は曖昧で、なぞるたびに変容していくものであっても、

変わらない思いも確かにあり、今の自分を形成している。

香りが呼び覚ます記憶を、自分だけの作品集〈アンソロジー〉として。

自分の現在地を肯定し、寄り添い、そして未来を選びとるように香りを纏う。

そんな過去から未来へと続いていくような、

いつもそばにある「香りと記憶」をテーマに、新たに3つの香りを発売します。

発売日

2026年3月11日（水）全国発売

LINE UP

・オサジ オードトワレ 【新3種】 45mL / \7,150（税込）

・オサジ オードトワレ preposition second episode【新1種】

各4.5mL×3種類（on/by/beside） / \3,960（税込）

◼︎ 香りの名称について

テーマは「前置詞」。

前置詞は時間や空間を切り取る言葉であり、香りは時間や空間の記憶とリンクするもの、という意図が込められています。

例えばメイクと服装、そこに香りを添えることで「自分らしさ」を表現できる。

選ぶ香りによって異なる雰囲気や気分を纏うことができるように、関係性をつなぎ、ニュアンスを演出する役割として「前置詞」と「香り」を重ねています。

◼︎ 香りのラインナップについて

ファッションのように気分によって香りを選んで纏いたい方にも、

そっと寄り添うような香りが好きな方にもご提案できるようなそれぞれ異なる個性を持つラインナップを揃えました。

また、記憶の中にある「どこかで見た景色」をイメージし、国内の各地で採取した国産天然香料をそれぞれの香りに配合しています。

【商品概要】

オサジ オードトワレ on

45mL / \7,150（税込）

walk on air - 舞い上がるように

青空に流れる雲や風、花びらのようにポジティブな香り。

ベルガモットと柚子の澄んだ香りに、すっきりとしたローズマリー。

ブラックティーとジャスミンが穏やかに広がりイランイランが柔らかさを添える。

ホワイトムスクとクリアウッドでまとめた、ふわふわとした多幸感。

トップ：ベルガモット、スイートオレンジ、ユズ*、ローズマリー

ミドル：イランイラン、ブラックティー、ジャスミン

ベース：ホワイトムスク、クリアウッド、アンバー、トンカ

＊国産天然香料：ユズ果皮油（国産）

オサジ オードトワレ by

45mL / \7,150（税込）

all by fate - すべて、必然

爽やかさの中に複雑な色気を内包した、品格のある香り。

清涼なマンダリングリーンにレザーのドライな質感が重なり

マグノリアとサフランのやわらかさにほのかに溶け込む林檎の甘さ。

ベチバー、サンダルウッドが誘う静かな深淵にヒバが落ち着いた温もりを残す。

トップ：マンダリングリーン、レザー

ミドル：マグノリア、サフラン、アップル

ベース：ベチバー、サンダルウッド、ムスク、ヒバ*

＊国産天然香料：アスナロ木油（国産）

オサジ オードトワレ beside

45mL / \7,150（税込）

you beside me - 君のとなりで

安らぎと煌めきを感じさせる、芳醇で官能的な香り。

梨とマンダリンの瑞々しい果実味に緑茶の澄んだ香りが重なり、

あたたかなアールグレイとハマナスが優雅に広がる。

ピンクペッパーがほんのりとスパイスを添え、とろけるような甘さに包まれていく。

トップ：梨、緑茶、マンダリン

ミドル：アールグレイティー、ピンクペッパー、ハマナス*

ベース：ムスク、アンバー、バニラ

＊国産天然香料：ハマナス花エキス（北海道産）

オサジ オードトワレ preposition second episode

各4.5mL×3種類（on/by/beside） / \3,960（税込）

新3種の香りのトライアルサイズをお楽しみいただけるセットです。

気分やシーンに合わせて香りを選ぶことで、その日なりたい自分を、そっと選び取る。

フレグランスを気軽に試したい方や、気軽に持ち運びたい方にもおすすめのアイテムです。

■OSAJI

江戸時代、大名や将軍に仕える医師を、匙を使って薬を調合するすがたになぞらえ「お匙（おさじ）」と呼びました。皮膚が体の免疫を司る重要な器官と考えられる今、スキンケアの役割は美容のためだけのものにとどまりません。オサジは健やかで美しい皮膚を保つためのライフスタイルをデザインする、現代の「お匙」でありたいと考えます。

皮膚の構造や機能、そして、皮膚はどのようにして健康と美しさを保つのか。その一つひとつに真摯に向き合い、アレルギーに対してリスクのある成分は極力入れないようにしています。フェイシャル、ボディ、ヘア、メイクアップ、フレグランスを取り扱っています。

https://osaji.net