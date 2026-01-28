すかいらーくHDが、クラウドシフト管理「らくしふ」を導入し、3,100店舗のシフトDXを推進

株式会社クロスビット

「シフト」を切り口に「働く体験」の価値最大化を目指す株式会社クロスビット（所在地：東京都千代田区、代表取締役 小久保孝咲、以下「クロスビット」）は、約3100店舗の飲食店を展開する株式会社すかいらーくホールディングス（所在地：東京都武蔵野市、代表取締役会長CEO 谷真、以下「すかいらーく」）が、クラウドシフト管理「らくしふ」を導入しシフトDXを推進したことをお知らせします。

らくしふ導入の背景や、活用効果について取材した事例記事を公開しました。

事例記事を見る：https://rakushifu.jp/case/food-service/skylark/(https://rakushifu.jp/case/food-service/skylark/)

■導入の背景

すかいらーくは、国内外で20ブランド以上、約3,100店舗を展開し、約10万人の従業員が働く外食企業です。同社では、最も重要な経営資源の一つに「人財」を位置付け、従業員満足度の向上を目指し多様な人財が活躍できる環境づくりを推進しています。従来、シフト管理は紙や手入力を中心とした運用が主であり、希望シフトの回収、転記、調整に多くの時間と労力を要していました。

また、多店舗運営を推進する中で、マネジャーや営業本部が最新のシフト状況や総労働時間をリアルタイムで把握することが難しいという課題もありました。これらの業務負荷は、店舗運営における重要な意思決定や改善活動に充てる時間を圧迫する要因となっていました。

■導入後の変化・成果

シフト作成・調整業務の大幅な効率化「らくしふ」の導入により、希望シフト回収から転記、調整、確定までの一連の作業がデータで一元管理されました。これにより、シフト作成・調整にかかる作業負荷は体感で従来の半分程度に削減されています。手入力によるミスや確認作業も減少し、時間的・心理的な負担の軽減につながりました。

シフト確定の早期化による店舗運営の安定シフト確定が従来より3～4日早まったことで、クルーは私生活の予定を立てやすくなり、店舗側も計画的な運営が可能になりました。シフト業務に追われる時間が減少し、マネジャーが営業や改善活動など、本来注力すべき業務に時間を充てられる環境が整っています。

多店舗・総労働時間の可視化による判断力向上複数店舗のシフト状況や総労働時間をリアルタイムで把握できるようになりました。日・週・月単位での俯瞰が可能となり、営業本部やマネジャーが、支援が必要な店舗を迅速に判断できる体制を構築しています。これにより、現場に足を運ばずとも適切な意思決定が行えるようになりました。

人財定着と顧客満足度を起点とした好循環の創出シフト確認・確定がスマートフォンで完結することで、タイムリーな確認が可能となり、働きやすさが向上しました。その結果、定着率が高まり、業務の習熟度が向上しました。安定したQSCの提供につながり、顧客満足度の向上を通じて、売上・利益を支える好循環が生まれています。

■導入ご担当者様のコメント

株式会社すかいらーくホールディングス

IT本部 フィールドDXグループ 店舗オペレーションチーム リーダー 山本 敦史 様

すかいらーくホールディングスでは、各店舗のマネジャーが主体的に意思決定し運営を行う『店舗中心経営』を推進しています。その実現に向けて、店舗運営の基盤となるシフト管理業務においてもDXを進めてきました。「らくしふ」を導入したことで、希望シフトの回収から作成・調整・確定までをデータで一元管理できるようになり、シフト作成にかかる作業負担は大きく軽減されています。また、多店舗のシフト状況や総労働時間をリアルタイムで把握できるようになったことで、現場や営業本部が状況を即座に把握し、必要な判断を行える環境が整いました。店舗運営の肝となるシフト管理の精度が向上したことで、現場の安定運営や人財定着につながり、顧客満足度や売上・利益を支える好循環が生まれていると感じています。

■すかいらーく企業情報

社名：株式会社すかいらーくホールディングス

所在地：東京都武蔵野市西久保1-25-8

代表：代表取締役会長CEO 谷 真 代表取締役社長COO 金谷 実

設立：1962年4月

従業員数：正社員 6,761名／クルー 112,220名（2025年12月31日現在）

店舗数：国内グループ 2,992店・海外を含む 3,107店（2025年12月31日現在）

URL：https://corp.skylark.co.jp/

■クロスビット提供サービスについて

労働人口の減少に伴って、非正規雇用やオンデマンドワーク化が進んでいます。リソース分配計画の重要性が高まり、管理・作業工数削減、各種計算自動化を推進する動きが加速しています。私たちはクラウドシフト管理「らくしふ」の提供を通じて、シフト管理の効率化・管理工数削減・人件費最適化を支援しています。今後は必要な労働力を最適に配置するためAIを活用するなど、サービス提供を通じて企業の成長に貢献します。

■企業情報

「らくしふ」の詳細・資料請求はこちら :https://rakushifu.jpらくしふサービスページをご覧ください

社名：株式会社クロスビット

所在地：東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント 19階

代表：代表取締役 小久保 孝咲

設立：2016年4月

URL：https://x-bit.co.jp