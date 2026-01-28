全国で導入が進む「kokolo sauna(R)」が、大阪市のサウナ付き民泊施設「KAJA HOUSE」にチラー水風呂「Hagoromo1s」を導入
全国のホテル・リゾートへの導入が進むサウナブランド 「kokolo sauna(R)（ココロサウナ、※1）は、株式会社インバウンドホールディングス（※2）が運営する大阪市西成区のコンテナハウス型サウナ付き民泊施設「KAJA HOUSE（カジャハウス）」に、シングルチラー水風呂《Hagoromo1s（ハゴロモワンエス）》を導入しました。
本導入により、都市部に滞在しながら、本格的なサウナと水風呂を自分のペースで楽しめる、「滞在型サウナ体験」の環境が整いました。
※1 運営：INSIGHT WORKS株式会社、本社：神奈川県横浜市、代表：堀雄太
※2 本社：大阪市、代表：坂本正樹
KAJA HOUSEに導入されたkokolo sauna(R)のチラー水風呂「Hagoromo1s」
KAJA HOUSEの心地良い体験を支えるサウナ
■ 宿泊体験そのものを豊かにする「サウナ付き民泊」という選択
近年、観光や出張の合間に心身をリセットできる設備として、宿泊施設におけるサウナの需要が高まっています。
KAJA HOUSE内のサウナは24時間利用可能で、時間に縛られることなく、好きなタイミングで汗を流すことができます。
サウナ室は最大10人での利用にも対応できる広さを確保し、セルフロウリュにも対応。
じっくりと身体を温め、深い発汗を促すことで、日常の緊張を解きほぐす設計となっています。
寝転べるスペースも備えており、サウナ後のクールダウンや休憩時間まで含めて、心身を整える流れを一体で楽しめます。
セルフロウリュにも対応するKAJA HOUSEのサウナ
■安定した冷却性能で理想の水風呂体験を叶える「Hagoromo1s」
今回導入されたチラー水風呂《Hagoromo1s》は、サウナ体験の質を左右する「水風呂」に徹底的にこだわった製品です。
高性能なチラー（冷却水循環装置）を備え、水温を3℃～40℃の間で任意に設定できるため、
・しっかりと冷やしてメリハリのある温冷交代浴を楽しみたい場合
・冷たさを抑え、リラックス重視で入りたい場合
など、利用者それぞれの好みに合わせた水風呂体験が可能です。
最低水温は10℃未満のシングル帯まで対応しており、都市型の宿泊施設でありながら、本格的な冷却性能を実現。
時間帯や季節に左右されず、安定した水温でサウナ後のクールダウンを支えます。
任意の温度で楽しめるチラー水風呂「Hagoromo1s」
■ 製品紹介：kokolo sauna(R) チラー水風呂《Hagoromo1s》
《Hagoromo1s》は、家庭用サウナや都市型ホテル、スモールサウナ施設への導入を想定した、コンパクト設計のチラー水風呂です。
オゾンによる除菌・ろ過機能を備え、常に清潔でまろやかな水質を保ちます。公衆浴場法の水質基準もクリアした衛生的な水風呂です。
バスタブ・チラーともにレッドシダーの木材をフレームに採用したミニマルなデザイン。
サウナ体験の完成度を高めるプロダクトとして、全国で導入が進んでいます。
レッドシダーフレームのミニマルなデザイン
■ サウナ付き民泊という選択肢が生む、新しい滞在体験
宿泊施設にサウナを併設する動きは近年増えていますが、「好きな時間に、気兼ねなく使えるサウナと水風呂」を備えた民泊施設はまだ多くありません。
KAJA HOUSEでは、滞在者自身がサウナの入り方や水風呂の温度を選び、観光や仕事の合間に“自分のペースでととのう”体験が可能です。
一泊の利用はもちろん、連泊やワーケーション、仲間同士の滞在など、多様な滞在スタイルにサウナが自然に組み込まれる点も、サウナ付き民泊ならではの魅力です。
サウナルームの地図
■ コンテナハウス型ならではの宿泊空間
KAJA HOUSEは、Osaka Metro四つ橋線・花園町駅から徒歩約3分という都市部に位置しながら、コンテナハウスを活用した印象的な外観が特徴です。
客室は全13室。各室約10平方メートル の空間にシングルベッド2台を備え、最大2名まで宿泊可能です。
全室にシャワールーム、トイレ、洗面台を完備し、アメニティ類も用意。
冷蔵庫や電子レンジも設置されており、短期滞在から中長期の利用まで快適に過ごせます。
コンテナハウスを活用した印象的な外観
ゆったりくつろげる客室
■ サウナ後の余韻を楽しむシアタールーム
サウナエリアの隣には、プロジェクターを備えたシアタールームを設置。
映画や動画コンテンツ、ゲームなどを楽しみながら、サウナ後のリラックスタイムを過ごすことができます。
サウナを目的とした滞在はもちろん、仲間同士で集まるプライベートな利用にも適した空間です。
サウナ後の余韻を楽しむシアタールーム
■ 施設概要
施設名：KAJA HOUSE（カジャ ハウス）
所在地：大阪府大阪市西成区花園北2丁目12-21
アクセス：Osaka Metro四つ橋線 花園町駅 徒歩約3分
客室数：全13室
チェックイン：17:00以降（無人運営・詳細は予約時案内）
チェックアウト：10:00
TEL：06-7167-6048(#)
公式サイト：https://shippotownhotel.com/kajahouse/(https://shippotownhotel.com/kajahouse/)
本件に関するお問い合わせ先
kokolo sauna本部（INSIGHT WORKS株式会社内）
TEL：045-517-1330(#)（代表：堀）
E-Mail：info@kokolosauna.com
URL：https://kokolosauna.com/
会社概要
社名：INSIGHT WORKS株式会社（kokolo sauna運営）
代表者：代表取締役 堀雄太
所在地：神奈川県横浜市金沢区富岡東1丁目
設立：2017年1月20日
事業内容：サウナ製品の企画・販売、許認可認証代行
企業URL：https://insightworks.co.jp/