株主様向け優待拡充の強化および今期（2026年１月期）追加商品に関するお知らせ

株式会社ジェリービーンズグループ

株式会社ジェリービーンズグループ(https://www.jelly-beans-group.co.jp/)では、昨期（2025年１月期）より導入した株主優待制度（ダブル優待・中長期保有特典・株主様向け常設サイト）につき、多くの株主様から高いご支持をいただいており、制度開始以降、利用頻度の向上や継続保有期間の長期化など、株主エンゲージメントの深化という形で着実な成果が表れております。

とりわけ、継続保有を前提とした追加優待制度および365日利用可能な株主様向けクローズドサイトは、短期的なインセンティブにとどまらず、中長期で当社を応援いただく株主様との関係構築を支える基盤として機能しており、現在では当社の株主還元戦略における重要な柱へと成長しております。

昨年発表した制度では、

- 優待ポイントと無料プレゼントを組み合わせた「ダブル優待」- 半年以上／1年以上の継続保有株主様への追加優待およびポイント付与- 最大92％OFFの商品も取り扱う株主様専用常設サイトの開設

上記を実施し、当社グループ商品に加え、ブランド品、食料品、コスメ、日用品など幅広いラインナップを展開することで、「保有期間が長いほどメリットが大きくなる」株主還元設計を構築してまいりました。

今期のポイント（継続保有メリットのさらなる強化）

今期は、これら既存制度を継続・深化させるとともに、以下の方針のもと、株主還元のさらなる充実を図ってまいります。

1. 中長期保有メリットの向上

半年以上・1年以上の継続保有株主様向け追加優待を軸に、保有期間に応じて段階的にメリットが拡大していく仕組みをさらに強化してまいります。単なる一時的な優待付与にとどまらず、「継続して保有いただくことで、毎期価値が積み上がる」株主還元モデルの確立を目指し、優待品ラインナップの質・量の両面を計画的に拡充いたします。

また、株主様のライフスタイルに寄り添った実用性の高い商品や体験型特典を継続的に追加することで、日常の中で当社グループの価値を実感いただける機会を創出してまいります。さらに今後は、保有年数や株式数に応じたステージ設計の検討など、中長期で応援いただく株主様ほど優遇される仕組みの高度化にも取り組み、株主の皆様との長期的なパートナーシップの構築を進めてまいります。

株主様専用常設サイトにおいては、

- 昨年末の発売開始以降、累計出荷数300万個を突破した「3Dフルーツアイス」- NBA選手とのコラボレーションで注目を集めるスポーツブランド「361°」- 韓国Kブランドアワード受賞の人気ゴルフブランド「ローリングローライ」- 近年需要が拡大している「リカバリーウェア ジェリービーンズスタイル」

上記に加え、ナイキ、エドウィンなどの人気ブランド商品をはじめとする「高付加価値商品」の取り扱いを拡大し、「日常的に活用できる株主特典」としての利便性を一層高めてまいります。

3. グループシナジーを活かした独自優待の拡張

ジェリービーンズ、361°、JBスポーツ、JBエンターテイメント、JBメディカルをはじめとするグループ各社のリソースを横断的に活用し、スポーツ・エンターテインメント・ヘルスケア領域を融合した「当社ならではの体験型優待」を今期も順次追加予定です。

加えて、

- 国内アーティストやK-POPをはじめとする海外アーティストのライブ- 格闘技イベント、各種スポーツ大会の観戦チケット

上記を株主優待として抽選で進呈するほか、株主様が優先的に予約できる仕組みの構築についても検討を進めており、リアルな体験価値を通じて当社グループの魅力をより深く実感いただける株主還元の実現を目指してまいります。

当社は今後も、中長期的な企業価値の向上を最重要テーマと位置づけ、事業成長と株主還元の両立を図りながら、株主の皆様との継続的な信頼関係の構築に努めてまいります。

本優待制度を通じて、当社グループの成長領域であるスポーツ、エンターテインメント、ヘルスケア分野の魅力を直接体感いただくとともに、「保有し続けることで価値が積み上がる」株主還元モデルの確立を目指してまいります。

引き続き、持続的な成長戦略の推進と収益基盤の強化に取り組み、株主の皆様のご期待に応えられる企業価値創出を実現してまいります。

ジェリービーンズグループについて

株式会社ジェリービーンズグループは、複数の事業会社を統括するホールディングカンパニーとして、ファッション、スポーツ、サステナビリティ、物流、エンターテインメントなど幅広い分野で事業を展開しています。オリジナルブランドの企画・開発から卸売・小売・EC運営までを手がけるとともに、グローバルブランドの展開支援や新規事業の創出にも積極的に取り組んでいます。グループ各社が持つ専門性とノウハウを融合し、ブランド戦略の立案、マーケティング、プロモーション、サプライチェーン構築までを一気通貫で提供できる点が強みです。市場や時代の変化を的確に捉え、新たな価値を生み出し続ける総合マーケティングカンパニーとして成長を続けています。

