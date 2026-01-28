LIFULL ArchiTech、断熱性能と熱効率に優れた「インスタントサウナ」を販売開始

株式会社LIFULL

事業を通して社会課題解決に取り組む株式会社LIFULLのグループ会社である株式会社LIFULL ArchiTech（以下、LIFULL ArchiTech）は、2026年1月28日（水）より、インスタントプロダクトの新シリーズとして「インスタントサウナ」の販売を開始いたします。 本製品は、断熱材の発泡ウレタンを用いた独自の構造により、高い断熱性能と熱循環効率を実現した新しいサウナです。 発売当日は、日本最大級のアウトドアカンファレンス「OUTDOOR INNOVATION SUMMIT 9th」にて初お披露目を実施し、心身の疲労を抱える現代人へリフレッシュ体験を提供するとともに、地域の魅力づくりや観光業の活性化を目指します。

■背景：現代社会のストレス増加と心身のリフレッシュ需要の拡大

現代社会では、人手不足による長時間労働の増加やネットの発達による人間関係の複雑化、将来への不安といった要因から、多くの人々が心身に疲労を抱えています。 こうした中、サウナは単なる温浴施設の枠を超え、高温の室内での発汗や水風呂や外気浴でのクールダウン、非日常空間を共有することで自然と生まれるコミュニケーションによる安らぎの時間を通じて体と心をととのえる体験を提供し、深いリフレッシュを求める層から大きな支持を得ています。 LIFULL ArchiTechは、こうした需要に応えるとともに、自然豊かな地域資源を活かした新たな観光価値の創造を目指し、場所を選ばず設置できるサウナの開発に至りました。

■どこにでも設置できる手軽さと、高断熱・高効率・低コストを実現した「インスタントサウナ 」

「インスタントサウナ」は、インスタントハウスの技術を活用し、テントシートを空気で膨らませ、内側から断熱材に使用されている硬質発砲ウレタンを吹き付け施工します。建築物ではないため、どんな場所でもすぐに設置ができ、手軽にサウナ施設を導入できるのが特徴です。こうしたどこにでも設置できる特徴を最大限に活かし、大自然や地域文化とサウナ体験を組み合わせることで、その土地ならではの特別な非日常体験を提供し、新たな観光価値を創出します。

構造体自体が断熱材である硬質発泡ウレタンでつくられているため、外気の影響を最小限に抑えることができます。さらに円形の形状が熱のムラを解消して「熱の循環効率」と「対流効率」を高めるため、短時間で効率よく室内を温めることができます。また、100V電源で利用可能な小さな家庭用サウナストーブだけで十分な温熱環境を実現できるため、一般的なバレルサウナやコンテナサウナと比較して初期費用・ランニング費用を低く抑えられることから、高い投資効率が期待できます。

■「インスタントサウナ」の概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/33058/table/806_1_d99e3aace69d5595e6454a2c73f4a1cd.jpg?v=202601281251 ]

■今後の展開：サウナを通じた地域活性化とその場所ならではの癒し体験の提供

LIFULL ArchiTechは、本製品を通じて、利用者に快適な温もりと癒しを届けるだけでなく、宿泊施設や自治体などの導入パートナーとともに地域の魅力向上に貢献します。 今後は、全国各地の観光地や遊休地での導入を推進し、「どこでも手軽に導入できるサウナ」として、観光業の成長と社会のウェルビーイング向上を支援してまいります。

■インスタントハウスについて（URL：https://instantproducts.lifull.net/house/）

インスタントハウスは、2011年3月東日本大震災での被災地支援をきっかけにした名古屋工業大学大学院の北川啓介教授の研究をもとに、LIFULLと名古屋工業大学大学院による共同研究にて開発した新しい構築物です。

土地に定着していないため非建築物扱い※となり、建築物のような制約がなく、さまざまな土地に設置できます。テントシートを空気で膨らませ、内側から断熱材に使用されている硬質発砲ウレタンを吹き付け施工します。

シンプルな工法で1棟あたりわずか数時間で設営可能なだけでなく、断熱性や耐久性に優れ、さらに耐震性や耐風性をあわせ持つことから、ワークスペースや宿泊スペース、避難所の医療救護室やコミュニティの休憩所、断熱を要する備蓄倉庫などにも活用できます。

※ 行政判断によって見解が異なる場合もあります。

■株式会社LIFULL ArchiTechについて（URL：https://lifull.com/company/group/lifull-architech/ (https://lifull.com/company/group/lifull-architech/)）

名古屋工業大学大学院工学研究科の北川啓介教授の研究を用いて主に１.インバウンド増加に伴う宿泊施設不足、２.空き家の利活用、３.災害時の住宅供給の課題を解決できるソリューションを開発し、それらに貢献する事業を展開しています。 「ArchiTech」とは「Architecture」＋「Technology 」の造語であり、建築技術によって世界を革進していくことをミッションとし、革進していくための技術を開発します。

■株式会社LIFULLについて （東証プライム：2120、URL：https://lifull.com/）

LIFULLは「あらゆるLIFEを、FULLに。」をコーポレートメッセージに掲げ、個人が抱える課題から、その先にある世の中の課題まで、安心と喜びをさまたげる社会課題を、事業を通して解決していくことを目指すソーシャルエンタープライズです。現在はグループとして、不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」、シニアの暮らしに寄り添う「LIFULL 介護」、不動産投資と収益物件の情報サイト「健美家（けんびや）」などの事業展開を行っています。