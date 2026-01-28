【開催報告】日本青年会議所「2026年度京都会議」

公益社団法人日本青年会議所

公益社団法人日本青年会議所（会頭：加藤大将、所在地：東京都千代田区、以下「日本JC」）は、公益社団法人京都青年会議所（理事長：川崎純圓、所在地：京都府京都市下京区）の協力のもと、2026年1月22日（木）から25日（日）までの4日間、国立京都国際会館にて「2026年度京都会議」を開催いたしました。

本年度で開催60回目の節目を迎えた記念すべき本会議には、全国から約15,000人の会員が参加。各種フォーラムやセミナーを通じて、“幸せな未来”を目指す2026年度の日本JCの運動方針を共有しました。

■第75代会頭 加藤 大将 所信表明 ～「社会の最前線は家庭」 足元の幸せから、未来への希望を～

最終日の新年式典において、メイン会場ならびにサテライト会場に駆け付けた会員約4,000人の前で第75代会頭の加藤大将が所信を表明いたしました。

2026年度の日本JCは、「True Mind True Hope」をスローガンに掲げています。所信表明では、2026年度の基本理念「真の心が生み出す 幸せな国 日本へ」に触れつつ、JC運動の根幹にあるのは「偽りや飾りのない誠実で純粋な真の心（True Mind）。その心によって新たな希望が生まれ、その希望が地域を変えていく（True Hope）」のだと、スローガンに込めた想いを語りました。

また、幸せな未来を目指す本年度の日本JCの運動の核として、「家庭」の重要性に言及し、「社会の最前線は家庭であり、家庭が前向きで温かい場所になれば、その影響は地域へ広がり、日本中の未来が明るくなる」と語りました。そして、今を生きる私たちが真の心で幸せな未来を築き、未来に生きる人たちへ希望を届けていくことこそが、日本JCの使命であると来場者に訴えかけました。

■各界のゲストが登壇。「幸せのあり方」への共感を広げる

第75代会頭 加藤 大将 所信表明

本会議では、社会課題解決に向けた2つのフォーラムを開催しました。「国家フォーラム」には、元体操日本代表の田中理恵氏、幸福学の第一人者である武蔵野大学ウェルビーイング学部長の前野隆司氏が登壇し、「幸せとは何か」「幸せになるために必要なこと」について学びました。

「地域フォーラム」には、環境省地球環境審議官の土居健太郎氏、タレントのトラウデン直美氏をお招きし、日々の暮らしの中で環境や社会と向き合ってきた実体験をもとに、「私たちにできること」や「その行動が未来にどのような変化をもたらすのか」について、暮らしに根ざした視点から議論を交わしました。

■メディア掲載について

国家フォーラム「The First Step to Action !～幸せは日常から始まる～」前野隆司氏（国家フォーラム）田中理恵氏（国家フォーラム）地域フォーラム「Green Mind Bright Hope ～カーボンニュートラルから始まる新しいライフデザイン～」トラウデン直美氏（地域フォーラム）土居健太郎氏（地域フォーラム）

本年度の京都会議の様子は、新聞・テレビ・Webニュースなど、多数のメディアに取り上げていただきました。 今年で日本JC創立75周年ならびに京都会議開催60回目という節目の年における新たな運動のスタートや、環境問題・幸福度向上への具体的なアプローチに対し、社会的な関心をお寄せいただいております。

■今後の展開

2026年度京都会議を起点として、日本JCは全国各地で「ありがとうの種まき」運動※や「デコ活」の推進※など、具体的なアクションを展開してまいります。 参加したメンバー一人ひとりが、家庭や地域で果たす役割を見つめ直し、具体的な行動へと踏み出す一年として、“幸せな未来”の実現に向けて邁進いたします。

※「ありがとうの種まき」運動の詳細や活動は、今後こちらのページ(https://www.jaycee.or.jp/committee-commission/jp101)に随時情報を掲載していくのでご確認ください。

※日本JCのデコ活推進については、こちらのプレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000110.000126503.html)をご参照ください。

■京都会議とは

1966年5月、日本初の国立会議施設である京都国際会館が完成しました。同年11月、国際青年会議所（JCI）によるJCI世界会議が日本で2番目の地として京都で開催され、京都国際会館が会場となりました。翌1967年に社団法人日本青年会議所（当時）の通常総会が同会場で開催されて以来、日本青年会議所の新年度のスタートとなる諸会議及び委員会が京都国際会館で開催されるようになり、やがて一年の新たなスタートを切る場として定着し、この会議を総称して「京都会議」と呼称するようになりました。

その後、各地の青年会議所メンバーが多数集う場にもなったことから、一般向けのフォーラムやセミナーが開催されるようになり、学びの機会も設けられるようになりました。

2026年度 京都会議特設ページ :https://www.jaycee.or.jp/kyoto/