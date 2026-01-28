「北海道の特別な氷の上で楽しんでほしい！」高木菜那さん登場『スマイルリンクさっぽろ Supported by 辛ラーメン』開幕

北海道文化放送株式会社

スマイルリンクさっぽろ実行委員会（北海道札幌市 会長：鶴井亨（北海道文化放送株式会社 代表取締役社長））は、『スマイルリンクさっぽろ Supported by 辛ラーメン』の開幕前夜の1月27日（火）、大通公園3丁目でオープニングセレモニーを開催しました。

セレモニーには元スピードスケート日本代表で平昌オリンピック金メダリストの高木菜那さんがスペシャルゲストとして登場し、スケーティングやミニトークも披露。札幌市 加藤修副市長、北海道文化放送の鶴井亨社長と共に、皆様の笑顔と安全を祈念して鏡開きを行いました。

『スマイルリンクさっぽろ Supported by 辛ラーメン』は、2月11日（水・祝）まで、大通公園3丁目西で開催中。2月4日（水）からは『さっぽろ雪まつり』も開催され、より一層賑やかな雰囲気の中、札幌の街中でアイススケートを楽しむことができます。

イベント期間中の安全と来場者の笑顔を祈念し、リンクの上で鏡開きを行いました。

オープニングセレモニー高木菜那さんのトークショー左から札幌市 加藤修副市長、高木菜那さん、北海道文化放送株式会社 代表取締役社長鶴井亨

オープニングセレモニーでは、元スピードスケート日本代表で平昌オリンピック金メダリストの高木菜那さんのほか、札幌市 加藤修副市長、北海道文化放送の鶴井亨社長が参列。イベント期間中の安全と来場者の笑顔を祈念して鏡開きを行いました。

「スピードスケートに関わらず素晴らしい選手が多いので、今までで一番メダルが期待できるのでは」4名の小学生スケーターとともに、さっぽろテレビ塔を点灯！

2026年ミラノ・コルティナ五輪でスピードスケートの競技解説を務める高木菜那さんからは「スピードスケートに関わらず素晴らしい選手が多いので、今までで一番多くのメダルが期待できるのでは」とのコメントも。イベントの後半には、スケート靴に履き替えた高木菜那さんと小学生スケーターが “滑り初め点灯式”にも参加。4人の小学生から“光るバトン”を受け取って点灯ボタンを押すと、さっぽろテレビ塔が赤と青のスペシャルバージョンにライトアップ！賑やかにイベントの開幕を告げました。

辛ラーメン無料試食「辛ラーメン粉食POPUPストア in さっぽろ」がオープン！

光るバトンを手に滑走する高木菜那さん高木菜那さんと4人の小学生スケーターがテレビ塔を点灯！

昨年大好評だった「辛ラーメン」無料試食会。今年は日本では珍しい韓国からやってきた自動ラーメン調理器を使った調理をお楽しみいただけるほか、2月4日（水）～2月11日（水・祝）の雪まつり開催期間は、辛ラーメンの無料試食会を実施。最大級となる5万食をご用意し、辛ラーメンの魅力を雪まつりに訪れる多くの方にお届けします。

「辛ラーメン粉食POPUP ストア in さっぽろ」「辛ラーメン粉食POPUP ストア in さっぽろ」開催概要

和文表記：スマイルリンクさっぽろ Supported by 辛ラーメン

欧文表記：SMILE RINK SAPPORO Supported by Shin Ramyun

日程: 2026年1月28日（水）～2月11日（水・祝）

時間: 10:00～21:00（※最終入場20:30）

会場: 大通公園3丁目西

当日券（KKdayもしくは会場にて販売）:

【一般】大人3,000円／高校生以下1,000円

【札幌市民割】大人1,500円／高校生以下500円

※すべて消費税・シューズ代込 ※3歳未満入場不可

リンク全景リンク全景

主催:スマイルリンクさっぽろ実行委員会（札幌市・札幌商工会議所・札幌観光協会・北海道新聞社・北海道文化放送）

公式サイト:https://www.uhb.jp/smilerinksapporo2026/

公式X:@smilerink

お問合せ：UHB北海道文化放送 TEL.011-214-5242（期間中10時～21時）