ReGACY、パナソニック エレクトリックワークス社と共同で「Panasonic Accelerator 2025」採択スタートアップ5社を追加決定

ReGACY Innovation Group株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：成瀬功一、以下「ReGACY」）は、パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社と共同で開催しているアクセラレータープログラム「Panasonic Accelerator by Electric Works Company 2025」において、2025年11月に採択した企業5社に引き続き、本プログラムに参加するスタートアップ5社（うち海外スタートアップ2社）を、採択企業として追加決定しましたのでお知らせします。

本プログラムは、パナソニック エレクトリックワークス社が掲げる「くらしインフラの変革」の実現に向け、先進的な技術・ノウハウを有するスタートアップとの共創を通じて、新たな事業機会の創出を目指す取り組みです。ReGACYはパートナーとして、プログラムの企画設計からスタートアップ選定、共創推進、事業化検証までを一貫して支援しています。

2025年度は、過年度と同様に各事業部門から共創テーマを募集するとともに、「Well-being（ウェルビーイング）」および「Energy management（エネルギーマネジメント）」を重点テーマに掲げ、単年度の成果創出に加え、技術・ユースケース開発にも取り組んでいます。

今後の共創期間においては、パナソニック エレクトリックワークス社とスタートアップの協業をさらに加速させ、社会実装および新規事業創出に向けた具体的な取り組みを推進してまいります。

採択企業

- 企業名： 株式会社アジラ- URL：https://jp.asilla.com/ (https://jp.asilla.com/)- 採択テーマ：行動分析技術×Well-Beingな空間づくりによる工場の生産性向上

- 企業名： ANACITY- URL：https://anacity.com- 採択テーマ：インド集合住宅向けソリューション開発とコミュニティサービスの連携に向けた 次世代スマート技術の価値検証- 企業名： 株式会社アロマビット- URL：https://www.aromabit.com/- 採択テーマ：ホテル客室で発生するニオイの検知・可視化- 企業名：株式会社SAKIGAKE JAPAN- URL：https://sakigakejp.com/ (https://sakigakejp.com/)- 採択テーマ：世界標準の次世代避難所の実現～空間DXとQOL向上によるWell-beingの提供～

- 企業名：HOMMA Group株式会社- URL：https://www.hom.ma/japan (https://www.hom.ma/japan)- 採択テーマ：「くらしの質」 を変える次世代スマートホームの新価値を創出

【今後のスケジュール】

2025年11月～2026年3月：アクセラレータープログラム 共創期間

2026年3月18日：デモデイ

【ReGACYの役割 】

本プログラムにおいてReGACYは、スタートアップと大企業の協業を軸にした事業共創の設計・推進を担当しています。

オープンイノベーション領域における実践的な知見を活かし、テーマ設定からソーシング、事業化検証、投資・事業連携支援までを一貫して支援。プログラム全体を通じて、企業間共創による新たな事業価値の創出を加速します。

ReGACY Innovation Group株式会社について

2022年2月設立後、大手企業や自治体、教育機関等からのベンチャー創出やオープンイノベーションによる事業化に特化したサービス開発・展開を行っています。経営コンサルとベンチャーキャピタルの手法を統合することで探索から事業化・収益化までを一気通貫で共創支援が可能となり、レガシー組織に向けて総合的なイノベーションサービスを提供しています。

■会社概要

社名 ：ReGACY Innovation Group株式会社（英表記：ReGACY Innovation Group Inc.）

代表者：代表取締役 成瀬 功一

設立 ：2022年2月2日

所在地：東京都千代田区神田神保町1丁目24-1 CIRCLES神保町II 10階

ホームページ：https://regacy-innovation.com/ (https://regacy-innovation.com/%E3%80%80%E2%80%8B)

事業概要：

