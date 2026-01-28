ASTRA FOOD PLAN、全国の玉ねぎ生産量6割を占める北海道で、北見市を中心に実証実験を開始。道内のかくれフードロス削減とアップルサイクルを目指す。

ASTRA FOOD PLAN株式会社

『「もったいない」を「おいしい！」に』をミッションに掲げるフードテックスタートアップのASTRA FOOD PLAN株式会社（埼玉県富士見市、代表取締役社長：加納千裕、以下ASTRA FOOD PLAN）は、タマネギの国内有数の産地である北海道北見市を中心に、かくれフードロス（※1）を活用したアップサイクル食品に関する実証実験を開始します。具体的には、当社が展開する「タマネギぐるりこ」をはじめとしたアップサイクル原料の製造やカレーやハンバーグなどの用途開発を通じて、北海道における「かくれフードロス」削減と循環型フードサイクル構築の可能性を検証します。

また、本実証実験は、STARTUP HOKKAIDO実行委員会が主催するスタートアップの事業化を支援するアクセラレーションプログラム「HOKKAIDO Next Frontier Program（一次産業・食分野）」への採択を受けて実施するものです。

（※1）「かくれフードロス」とは

食品ざんさや産地で発生した規格外農作物や余剰農作物といった未利用農作物など、一般的な「食品ロス」には含まれない食品廃棄のこと。

北海道での実証実験の背景

日本では、本来食べられるにもかかわらず廃棄される食品ロスが年間約462万トン（令和5年度推計）存在します。一方で、その統計に含まれていない食品の製造や加工段階などで発生する「かくれフードロス」はさらに多く、年間約2,000万トン以上にも上ると推計されています。

こうした「かくれフードロス」は全国各地で発生していますが、農業生産規模が大きい地域ほど、その量も増加しやすい傾向があります。なかでも北海道は国内有数の農業生産地であり、タマネギについては全国生産量のおよそ6割を占める主要産地です。

さらに、2025年9月以降、国内におけるタマネギの市場価格は例年比で6割以上高騰しており、ロスをいかに削減して無駄なく有効活用するかが、産地・事業者双方にとって重要なテーマとなっています。

そこでASTRA FOOD PLANは、北見市を中心に北海道を一つの実証フィールドとして、かくれフードロスを活用したアップサイクル食品に関する実証実験を行います。

実証実験の概要

本実証実験では、北海道 北見市にてタマネギを中心に、その他エリアでの農業・食品加工の過程で発生する未利用原料なども対象として、アップサイクル食品としての実装可能性を検証します。

ASTRA FOOD PLANが持つ独自の過熱蒸煎技術を活用し、原料の乾燥・殺菌から用途開発までを検証することで、地域に根ざした循環型モデルの構築を目指します。

■主な実証構想

HOKKAIDO Next Frontier Programについて

- 北見市を中心とした未利用原料（かくれフードロス）の実態調査と製造拠点の立ち上げ模索- タマネギぐるりこを活用したスープカレーやハンバーグ等へのメーカーと連携した用途開発- ビールメーカーと連携した使用済ホップ・麦芽かすのアップサイクルに関する検証 など

本プログラムは、北海道における地域経済の成長とイノベーションの創出を目的とし、スタートアップの創出・育成を支援するとともに、国内外からのスタートアップ誘致を通じて、北海道におけるスタートアップ・エコシステムの構築を目指し、STARTUP HOKKAIDO実行委員会が主催するものです。

特に、北海道が強みを持つ「一次産業・食」「宇宙」「環境・エネルギー」の三つの分野を重点領域として位置づけ、これらに関連するスタートアップの成長と集積を加速させる戦略を掲げています。

■今後の関連イベント

【Japan DeepTech Night】

関係者コメント

- 日時：2026/2/16（月）15:45-21:00- 場所：CIC Tokyo（東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー）/ オンライン- イベント概要：採択スタートアップによる Pitch- お申し込みはこちら：https://japan-deep-tech-night-20260216.peatix.com/view- 主催：茨城県・千葉県・愛知県・STARTUP HOKKAIDO実行委員会・農林水産省ASTRA FOOD PLAN 代表取締役 加納千裕

国内有数の農業生産地である北海道で実証実験を開始できることを大変嬉しく思います 。

気候変動による玉ねぎの不作と市場価格高騰が続く中で、相場の影響を受けず、炒めタマネギに代替して使用できる「タマネギぐるりこ」の需要が増えている状況です。この機をチャンスと捉え、タマネギの使用産地である北海道での事業拡大に挑戦いたします。

産地で発生する「かくれフードロス」の有効活用は、地域経済と持続可能な農業の双方にとって極めて重要なテーマです 。当社独自の「過熱蒸煎技術」を最大限に活用し、タマネギ以外の課題にも取り組み、「かくれフードロス」削減の動きを強力に加速させてまいります 。

『過熱蒸煎機』について

『過熱蒸煎機』は、食品の風味の劣化と酸化、栄養価の減少を抑えながら、乾燥と殺菌を同時に行うことが可能な装置です。野菜の不可食部分や、米ぬか、果物の搾りかす、飲料ざんさにいたるまで、高付加価値化した食材にアップサイクルすることが可能です。

１．食材の風味の劣化と酸化を防止

数百度の高温スチーム 過熱水蒸気を用いることで食材の酸化を抑え、栄養価の損失と風味の劣化を防ぎます。食材によっては旨味成分が増加し、ビタミンE、β-カロテンや葉酸などの栄養価が、熱風乾燥を用いた場合と比較して高いことも分かっています。

２．低コスト、高い生産効率を実現

ボイラーレスの過熱水蒸気発生装置を開発し、熱風と併用することでエネルギー効率が極めて高い乾燥・殺菌技術を実現。連続式で生産効率が高く、従来型乾燥技術のコストの課題をクリアしました。

３．スピード殺菌乾燥

過熱蒸煎機での食材への加熱時間はわずか5～10秒。短時間加熱で食材の劣化を抑えながらも、過熱水蒸気の効果でしっかりと殺菌ができるので安全に加工できます。

◎『過熱蒸煎機』のカタログ・お問い合わせはこちら

https://www.astra-fp.com/contact/

『ぐるりこ(R)』について

『ぐるりこ(R)』は規格外農作物や、食品工場で出る端材など、これまで捨てられてしまっていた食材を『過熱蒸煎機』で乾燥してアップサイクルした食品パウダーの総称です。循環型を表す「ぐるり」と、粉の「こ」を組み合わせた造語で、ASTRA FOOD PLANの商標です。『過熱蒸煎機』によってわずか10秒で乾燥・殺菌されて製造される『ぐるりこ(R)』は、熱によるダメージが極めて少ないことから栄養価が高く、風味が非常に強いのが特徴です。

2025年2月に“かおりを食べる 新感覚クラフト調味料『ぐるりこ(R)』”としてブランド化し、家庭向けにECでの販売をスタートしました。

ASTRA FOOD PLAN採用情報

ASTRA FOOD PLANは一緒に働く仲間を募集しています。カジュアル面談も行っていますので、詳しくは下記URLをご参照ください。

◎採用情報はこちら：https://herp.careers/v1/astrafp

循環型フードサイクル構築を目指す「ASTRA FOOD PLAN」について

ASTRA FOOD PLANは、わずか10秒で食品を乾燥・殺菌する装置『過熱蒸煎機』を開発したフードテックスタートアップです。

『過熱蒸煎機』は、高い生産効率と低エネルギーコストを実現したことから、従来コストの問題で有効活用できなかった食品工場で発生する野菜類の端材や、規格外品などの未利用農作物、飲料ざんさ等を、付加価値の高い食品パウダーにアップサイクルすることができます。食品ざんさ廃棄の課題を抱える事業者に『過熱蒸煎機』を販売すると同時に、本装置で作られる新たな食品原料『ぐるりこ(R)』の販売を行うことで、「かくれフードロス」問題の解決を目指しています。

■会社概要

ASTRA FOOD PLAN株式会社

URL：https://www.astra-fp.com/

本社所在地：埼玉県富士見市鶴瀬東1-10-26

代表取締役：加納千裕

設立：2020年8月