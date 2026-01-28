鹿児島トヨタと「平常時と災害時における空気清浄機の活用に関する協定」を締結

株式会社エアドッグジャパン

株式会社エアドッグジャパン（本社：東京都港区、代表取締役：柗浦好紀、北村重光、以下「エアドッグジャパン」）は、⿅児島トヨタ自動車株式会社（本社︓⿅児島県⿅児島市、代表取締役社長︓柳園久志、以下「鹿児島トヨタ」）と、平常時における店舗の環境改善と、災害時における良好な避難所環境の提供支援により「災害関連死」の防止を図る事を目的とした「平常時と災害時における空気清浄機の活用に関する協定」を１月20日に締結したことをお知らせいたします。

前左：鹿児島トヨタ株式会社 代表取締役社長 柳園久志氏、前右：株式会社エアドッグジャパン 代表取締役 柗浦好紀、後右：トヨタ給電車両「RAV4 Z（ハイブリッド車 E-Four）」、後左：空気清浄機「Airdog X5D」

■協定概要：

〈目的〉

‐平常時：鹿児島トヨタが運営する店舗の顧客および従業員のために、空気環境を改善し健康維持に貢献する

‐災害時：災害が発生した際に、鹿児島トヨタ店舗の空気清浄機を避難所へ運搬および活用し、被災者の健康を守り、「災害関連死」のリスクを低減する

〈協定締結式〉

‐日時：2026年１月20日（火）１3：0０～１４：００

‐場所：⿅児島トヨタ自動車株式会社 本社１階「モビリティスクエア」／住所：⿅児島市西千石町１番２８号

■協定の背景：

近年の大規模災害において、避難所での「電源不足」や、粉塵・ウイルス蔓延による「災害関連死」が深刻な課題となっております。今回締結する協定は、これらの課題解決に向け両社の強みを掛け合わせたものです。地域に根差したモビリティ企業として、防災・減災や地域貢献活動に継続的に取り組んできた鹿児島トヨタと、人々を取り巻く「空気」に関する環境改善への取り組みを行ってきたエアドッグジャパンが連携協力する事により、平常時から災害時まで切れ目のない空気環境支援体制を構築いたします。災害発生時、鹿児島トヨタの「給電車両」に各店舗に配備された「Airdog」を積載して避難所へ出動し、現地にて「電力供給」と「空気清浄」を同時に行うことで避難所の空気環境改善と地域の皆様の安全を守ることにつながります。この度の取り組みにより、「災害関連死」を未然に防ぎ一人でも多くの命を救う活動に貢献してまいります。

<締結式の様子>

■鹿児島トヨタ株式会社 代表取締役社長 柳園久志氏 発言：

弊社はこれまでも鹿児島県と災害時協定を締結し、給電車を活用した支援体制を整えてまいりました。今回の協定により、避難所へ給電車を派遣する際、エアドッグジャパン様の空気清浄機をセットでお届けし、給電から空気の環境整備までを一体となって提供することが可能となります。また、災害時のみならず平時においても、弊社の各店舗に『Airdog』を設置いたします。これにより、ご来店いただくお客様に快適な住環境・環境整備を体感していただけるものと考えております。『移動』と『空気』の両面から、地域の皆様の安心・安全な暮らしを支えるため、連携をして参ります。

■株式会社エアドッグジャパン 代表取締役 柗浦好紀 発言：

弊社はこれまで、病院や工場、花粉症対策など様々なシーンで空気環境の改善に取り組んでまいりました。昨今、特に注力しているのが災害時の避難所環境の改善です。避難所では劣悪な環境による『災害関連死』が大きな課題となっており、その多くは発生から1ヶ月以内に集中しています。2024年の能登半島地震の際、弊社は空気清浄機『Airdog』の寄贈を行いましたが、実際に稼働するまで2ヶ月以上を要し、『必要な時に、必要な場所へ届ける』ことの難しさを痛感いたしました。本協定により、鹿児島トヨタ様の給電車に製品を搭載し、現地への運搬・設置・電源供給までを担っていただけることは、我々にとって念願の『ラストワンマイル』の解決となります。また、身近な販売店で製品に触れていただける機会も得られ、平時・有事を問わず、地域の皆様へ理想的な空気環境をお届けできることを大変喜ばしく感じております。

【株式会社エアドッグジャパン】

「Improve “Quality Of Life” By Air」をミッションに掲げ、人々を取り巻く「空気」に関する環境改善への取り組みを製品やサービスを通じて行っております。米国FDA認証取得、米国特許技術を用いた「TPA（ティーパ）テクノロジー」※１搭載の高性能空気清浄機「Airdog エアドッグ」は全国15,000カ所以上の医療施設や専門施設などに導入されています。

「Airdog」の特徴のひとつに、「空気質指数＝AQI」のディスプレイによる可視化があります。エアドッグジャパンは、いち早く「空気質」の重要性に注目して参りました。コロナ禍以降、大きく見直された「空気」。過去には購入対象ではなかった「水」を買うように、今や健康や快適さの視点から安心できれいな「空気」を買う時代となり、環境面において一層重視されるようになりました。本取組においては、現状と将来を見据えた「環境整備」の側面からのアプローチにより課題解決、推進を図って参ります。

（関連リンク：エアドッグジャパン コーポレートサイト https://corp.airdogjapan.co.jp/）

用語説明：

※1 高性能空気清浄機「Airdogエアドッグ」に搭載された「TPA（ティーパ）フィルター」は、プラスとマイナスが引き合う力の原理を利用し、強力に粉じんを吸着できる革新的なフィルター技術。強力な電磁場で、粉じんを帯電させ「ナノレベルの超微細粒子の除去」や「性能の低下率が少なく、常に最高のパフォーマンスの維持」を実現した革新的なフィルター

【鹿児島トヨタ自動車株式会社】

〈関連リンク：ホームページURL〉https://www.k-toyota.co.jp/

