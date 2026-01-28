【1月28日より抽選申込み開始】稲垣潤一とともに能登を巡る「能登復興支援ファンミーティング」を開催

WILLER株式会社

移動と分野の垣根を超えたCROSS（融合）から生まれる新たな価値を創造するWILLER ACROSS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：宿谷勝士、以下「WILLER ACROSS」）は『稲垣潤一特別企画「能登復興支援ファンミーティング」1泊2日in能登』（以下「本企画」、URL：https://travel.willer.co.jp/entertainment/inagakijunichi2026noto/）を、2026年4月4日（土）～5日（日）の2日間石川県能登半島にて開催します。それに先駆け、本日2026年1月28日（水）より予約サイト「WILLER TRAVEL」にて、抽選申込みを開始します。

本企画は、アーティスト・稲垣潤一さんとファンがバスで能登半島を巡り、音楽・文化体験・地域滞在を通じて復興支援に参加するイベントです。

能登半島地震の発生から2年が経過した今もなお、現地では復興に向けた歩みが続いています。本企画は、昨年能登でのライブを通じて現地の切実な声に触れた稲垣潤一さんの「もう一度、能登について考える機会を作りたい」という強い想いから誕生しました。WILLER ACROSSは、この思いを単なる「訪問」に留めず、アーティスト（IP）とファン、そして地域を「移動」でCROSSさせることにより、能登に訪れ、支援に貢献できる取組みとして実現しました。

本企画のポイントは、以下2点です。

１. 音楽・文化体験・地域滞在を通じて、能登を体感する1泊2日

本企画では、音楽・文化体験・地域滞在を通じて、能登の今を体感できる行程を実施します。1日目は和倉温泉内のコンサートホールでは復興支援スペシャルコンサートを開催し、夜は和倉温泉に宿泊し能登の食と温泉を満喫いただきます。2日目は、稲垣潤一さんとともに輪島塗のMY箸づくりの体験や千里浜でのツーショット撮影会を実施し、能登の伝統文化や自然に触れる時間をご用意しています。

２. ファンイベントを通じた持続的な復興支援

ツアーの締めくくりには、羽咋市「コスモアイル」にてチャリティーイベントを開催します。チャリティオークションなどを実施し、単なる訪問にとどまらず、参加することで支援に繋がる企画を実施します。稲垣潤一さんの想いと地域が抱える課題を丁寧に繋ぎ、音楽・文化体験・地域滞在を組み合わせることで、継続的な関わりに繋がる復興支援の形を目指します。

今後も、WILLER ACROSSは、コンテンツとファンが繋がる特別空間をプロデュースすることで、ファンコミュニティの活性化を図ると同時に、地域の課題に寄り添ったソリューション事業を推進してまいります。

■稲垣潤一さんコメント

いつも応援ありがとうございます。

今回、能登復興に向けた特別企画をご用意させていただきました。能登半島地震の発生から2年となりましたが、復興は道半ば。被災された住民の方からは「いまも災害は終わっていない」という切実な声が聞かれます。そこで、もう一度、震災について考えるきっかけになればと思ったこと、そして、皆さんと能登へ足を運ぶことが何よりも復興に繋がると考えました。能登の自然や文化、人の温かみを感じながら、僕と能登を楽しめるスペシャルな企画を多数ご用意いたしました！能登復興を祈って、是非皆さまのご参加をお待ちしています。

■『稲垣潤一特別企画「能登復興支援ファンミーティング」1泊2日in能登』概要

【実施日】

2026年4月4日（土）～5日（日） ※1泊2日

【抽選お申込期間】

2026年1月28日（水）～2月22日（日）23:59

※定員を超える申し込みがあった場合は抽選となります。

【定員】

160名

【旅行代金（おひとり様）】

金沢駅集合・解散コース：2名1室利用時148,000円 1名1室利用時158,000円

東京発着新幹線コース：2名1室利用時177,000円 1名1室利用時187,000円

【ツアー詳細ページ】

https://travel.willer.co.jp/entertainment/inagakijunichi2026noto/

■稲垣潤一さんについて

1953年7月9日生まれ、仙台市出身。

中学時代から本格的なバンド活動を始める。高校卒業後、ライブハウス、ディスコ、米軍キャンプなど様々な場所でライブ活動をする中、ドラムを叩きながらのボーカルというスタイルで注目を浴び、1982年「雨のリグレット」でデビュー。

「ドラマティック・レイン」(1982)や「夏のクラクション」(1983)「クリスマスキャロルの頃には」(1992) 他、数々のヒット曲で日本を代表するAORシンガーとしての地位を確立。

Official Site：https://j-inagaki.net/

■WILLER ACROSS会社概要

会社名 ：WILLER ACROSS株式会社

代表者 ：宿谷勝士

所在地 ：〒104-0031東京都中央区京橋一丁目13番1号 WORK VILLA KYOBASHI6階

https://willer-across.co.jp/#company

WILLERグループであるWILLER ACROSS株式会社は、人と企業、地域を移動でつなぐサービスを提供し、顧客・地域・社会の課題を解決し、新たな価値を創造する、ソリューション事業を手掛けています。

■過去にWILLER ACROSSでプロデュースした人気イベント

https://travel.willer.co.jp/entertainment/backnumber/