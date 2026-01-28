1536Whの大容量で1600WのAC出力に対応、パススルー機能を搭載したポータブル電源を発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、最大1600WのAC出力に対応した大容量1536Whのポータブル電源「BTL-RDC38」を発売します。

従来製品に比べ容量・出力数がアップ、充電時間はわずか2時間と短くなり、さらに使いやすくリニューアルしました。

安全性が高く長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、家庭用コンセントがない場所でも暖房器具や調理家電などの大きな電力が必要な機器を使用できるため、アウトドアや災害時の備えに最適です。

品名：ポータブル電源（1536Wh・AC1600W）

品番：BTL-RDC38 標準価格：327,800円（税抜き 298,000円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=BTL-RDC38

AC出力1600W 高出力バッテリー

家庭用コンセント（最大1500W）と同等以上の最大1600WまでAC出力が可能な高出力モデル。

パソコンやディスプレイだけでなく、電子レンジや暖房器具など消費電力の大きい機器にも幅広く対応します。

大容量＆高出力で、幅広い電気機器が使える

電池容量1536Wh、AC定格出力1600Wで大容量・高出力を実現しました。

コンセントの無い場所でも様々な電気機器を使用できます。

5種類の出力方法で、あらゆる機器を充電・使用

AC出力に加え、USB PD規格最大100Wに対応したUSB Type-C出力、USB A出力、シガー出力、DC出力に対応。5種類の出力に対応し、幅広い機器を接続できます。

状況が一目でわかる液晶ディスプレイ

前面の液晶ディスプレイには、残り使用時間、電池残量、電池残量、入力ワット数、出力ワット数などが表示されます。

長寿命＆安全性の高い「リン酸鉄リチウムイオン電池」

電気自動車にも採用されている、長寿命かつ高い安全性を備えたリン酸鉄リチウムイオン電池を使用しています。安定性が高く、発火や爆発などの事故が起こりにくい性質があります。

幅広い家電に対応する「正弦波」AC出力

AC出力には、家庭用100Vコンセントと同等の滑らかな電気を供給できる「正弦波」を採用。

幅広い家電製品を安心して使用できます。

パススルー充電対応

本体を蓄電しながら接続機器へ給電できる「パススルー充電機能」を備えています。

ポータブル電源のバッテリー残量が少ない状況でも、充電と同時に接続機器の給電ができます。

※停電などにより家庭用コンセントからの電力が停止した場合、本製品からの給電に切替わるのに最大30ms（ミリ秒）かかるため、UPSとしては使用できません。

場所を問わず幅広いシーンで活用できる

防災時の備えとしてはもちろん、オフィスや物流作業、イベント運営、アウトドアまで、場所を選ばずに安定した電力を供給できる、汎用性の高いポータブル電源です。

3種類の蓄電方法

コンセント、車のシガーソケット、ソーラーパネルの3種類の蓄電方法に対応しています。

持ち運びに便利なダブルハンドル

大容量なので本体重量は約16kgありますが、両手で持ち運びしやすいようにダブルハンドルが付いています。二人での持ち運びにも便利です。

オーバーヒートを防ぐ冷却ファン

本体内部温度が上昇すると自動で動く冷却ファンを搭載しており、オーバーヒートを防ぎます。

底面に滑り止め付き

バッテリー底面には４つの滑り止めゴムが付いており、安定して使用できます。

ケーブル収納ケース付き

付属のケーブルをまとめて収納できるケース付きです。

