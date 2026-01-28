【山形・採用DX】応募43名・採用22名。深刻な人手不足にあえぐ地方タクシー会社を救った「段ボールタクシー動画」の衝撃

株式会社タンサイボウズ

採用マーケティング支援を行う株式会社タンサイボウズ（本社：東京都新宿区、代表取締役：林 大貴、以下「タンサイボウズ」）と、株式会社尾花沢タクシー（本社：山形県尾花沢市、代表取締役：渡会 友補、以下「尾花沢タクシー」）は、新営業所「チェリーキャブ（東根市）」の立ち上げにおいて、SNSショート動画を活用した独自の戦略により、応募総数43名、うち22名のドライバー採用（20代～40代中心）を実現したことを共同でお知らせいたします。

本件は、高齢化と不人気により維持が危ぶまれる地方の地域交通において、「ユニークな動画企画」という意外なアプローチで人材を確保し、地域の足を確保することに成功した採用DX事例です。

■ 取り組みの背景：「車はあるのに、人がいない」地域交通の危機

現在、山形県内を含む地方部では、タクシー・バス等のドライバー不足が深刻化しており、車両はあるのに稼働できない「交通崩壊」の危機に直面しています。 尾花沢タクシーが新たに立ち上げた東根営業所「チェリーキャブ」においても、オープニングスタッフの確保が難航していました。従来のハローワークや紙媒体の求人では、次世代を担う20代～40代へのリーチが難しく、業界特有の「古い・堅い・稼げない」というイメージが採用の大きなボトルネックとなっていました。

そこで、パートナー企業であるタンサイボウズは、「ただ求人を出すのではなく、業界のイメージそのものを変える」ための採用プロジェクトを企画・実行しました。

■ 内容：社長が被る「段ボールタクシー」動画

タンサイボウズは、求職者に「親しみやすさ」と「斬新さ」を伝えるため、常識破りのクリエイティブ戦略を展開しました。

1. あえて"ふざける"ことで、ハードルを下げる ：「タクシー会社＝お堅い」という固定概念を逆手に取り、社長自らが手作りの「段ボールタクシー」を被って走るというユニークなショート動画を計8本制作。Youtube、Instagram等で配信しました。 一見ふざけているように見えますが、これは「未経験でも飛び込める明るい社風」や「社長との距離の近さ」を、言語化せずに直感的に伝えるための緻密な戦略です。

2. 異業種へのアプローチ：潜在層の掘り起こし 動画はSNSを通じて拡散され、これまでタクシー業界を就職先の選択肢に入れていなかった「元飲食店勤務」「Uターン検討層」などの目に留まり、採用市場におけるブルーオーシャンの開拓に成功しました。

■ 成果：応募43名・採用22名という「採用革命」

本施策の結果、人口減少が進む地方都市としては異例の反響を獲得しました。

応募総数： 43名（採用開始から2ヶ月間）

採用数： 22名

採用者の属性： 20代～30代の若手層、未経験者、異業種からの転職者が多数

＜採用された新人ドライバーの声＞

元スターバックス店員（20代）： 「SNSで流れてきた動画を見て、社長の若々しさと会社の明るい雰囲気に惹かれた。ここなら山形の魅力を伝える新しい仕事ができると思った」

県外からのUターン者： 「地元にこんな面白い会社があるなら働いてみたいと感じた。タクシー運転手のイメージが変わった」

■ 今後の展望：採用DXで、地方の課題を解決する

今回の成功により、チェリーキャブは22名の新戦力を得て、フル稼働に向けた体制が整いました。これは単なる一企業の採用成功に留まらず、「やり方次第で、地方の不人気職種でも若手は採用できる」ことを証明した事例です。 タンサイボウズは今後も、「企画×クリエイティブ」の力で企業のボトルネックを解消し、持続可能な地域社会の実現に伴走してまいります。

■ 各社代表コメント

株式会社尾花沢タクシー 代表取締役 渡会 友補

「以前は年間数名の応募があれば良い方でした。林さん（タンサイボウズ）から『段ボールを被って動画に出ましょう』と提案された時は不安もありましたが、結果として43名もの応募があり、22名の素晴らしい仲間が増えました。これで地域の皆様に安定した交通サービスを提供できます」

株式会社タンサイボウズ 代表取締役 林 大貴

「採用難の本当の原因は『人がいない』ことではなく、『魅力が伝わっていない』ことにあります。今回はタクシーという歴史ある産業に、SNS動画という『若者の文脈』を掛け合わせることで、採用の壁を突破しました。今後も山形の企業様と共に、クリエイティブの力で社会課題の解決に取り組んでまいります」

■ 企業概要

【株式会社タンサイボウズ】

採用戦略の立案から、動画・Web・SNSなどのクリエイティブ制作までを一気通貫で手がけるクリエイティブカンパニー。企業の隠れた魅力を引き出す企画力とデザイン力を強みとし、地方企業の「人手不足」という経営課題を、採用マーケティングの力で解決に導く。

代表者：林 大貴

所在地：東京都新宿区弁天町6 文化荘2号室

URL：https://tancybozu.com/

【株式会社尾花沢タクシー】

創業50年。山形県尾花沢市を拠点に、地域の移動インフラを半世紀にわたり支え続けるタクシー会社。高齢化や過疎化が進む地方交通の課題に立ち向かうべく、東根市へのエリア拡大やDX活用など、次世代の交通網構築に向けた挑戦を続けている。

代表者：渡会 友補

所在地：山形県東根市蟹沢1788番地5 / 東根営業所（チェリーキャブ）

URL：https://cherrycab.net/