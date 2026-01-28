「コンビニエンスウェア」初の「東京マラソン」応援アイテムを発売 大会のカラーリングを取り入れたソックス・タオル・マフラータオルを発売～東京マラソンを応援する人々へ、新しい体験価値をご提案～
株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる５つのキーワードの１つである「『あなた』のうれしい」の一環として、ファミリーマートオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」と「東京マラソン」のコラボレーション応援アイテムを2026年 1月30日（金）から一部店舗を除く全国のファミリーマートにて順次発売いたします。（※1）
また、同日よりファミマオンラインにて数量限定で予約受付を開始いたします。(※2)
■東京の街を東京マラソンカラーで彩る！「東京マラソン」との初のコラボレーションが実現！
初となるコラボレーションアイテムは、今年の東京マラソンを象徴するカラーリングを取り入れ、東京の街や大会期間の高揚感を日常の中で楽しめるデザインに仕上げました。快適な使い心地とファッション性を兼ね備え、スポーツイベントを文化として楽しむ新たなスタイルをご提案します。
「東京マラソン」は世界7大マラソンの一つとして、毎年春に東京都心で開催され、国内外から多くのランナーが参加する日本最大級の市民マラソンです。今年は3月1日（日）に開催されます。応援アイテムとして全国でラインソックスを発売するほか、開催地の東京都ではソックスに加えてタオルハンカチとマフラータオルも発売いたします。
「コンビニエンスウェア」の持つ機能性とデザイン性を、東京マラソンという特別な舞台に立つすべてのランナーと応援する方々人々にお届けいたします。
（※1）タオルハンカチ・マフラータオルは東京都のみでの展開となります。
※店舗によって取り扱いのない場合があります。
※ラインソックスは全国約16,400店舗で発売いたします。
（※2）ファミマオンライン展開概要
予約期間：2026年1月30日（金）10:00～2月16日（月）23:59
受取期間： 2026年2月26日（木）10:00～3月11日（水）
※一部地域ではお受け取りのできない店舗がございます。
※注文方法詳細はこちらよりご確認ください。(https://famima-online.family.co.jp/guidance)
■落合宏理氏のコメント
世界7大マラソンの一つである東京マラソンとコンビニエンスウエアの初のコラボレーションが全国で展開されます。
スタートゲートの配色を落とし込んだラインソックスとタオルのデザインが、開催当日にランナーの皆さんと応援する方々の力になることを願っています。
【商品詳細】
【商品名】ラインソックス
【価格】546円（税込600円）
【発売日】2026年1月30日（金）
【発売地域】全国
【内容】「東京マラソン2026」をモチーフに配色したラインソックスです。
【カラー】東京マラソン2026／ホワイト・東京マラソン2026／ブラック
【サイズ】22cm-25cm、25cm-28cm
【商品名】今治タオルハンカチ
【価格】728円（税込800円）
【発売日】2026年1月30日（金）
【発売地域】東京都のみ展開
【内容】「東京マラソン2026」をモチーフに配色しました。今治独自の高吸水仕様です。
【カラー】東京マラソン2026
【サイズ】25cm×25cm
【商品名】今治マフラータオル
【価格】1,364円（税込1,500円）
【発売日】2026年1月30日（金）
【発売地域】東京都のみ展開
【内容】「東京マラソン2026」をモチーフに配色したマフラータオルです。
【カラー】東京マラソン2026
【サイズ】19cm×110cm
※画像はイメージです。
※店舗によって取り扱い数量は異なります。
※店舗によって発売日・時間が異なる場合がございます。
■落合宏理氏について
落合宏理／ファッションデザイナー
1977年東京生まれ。文化服装学院卒業。
2007年、「FACETASM」を立ち上げる。
2013年、毎日ファッション大賞・新人賞受賞。
2016年、毎日ファッション大賞・大賞受賞。
同年にはリオオリンピック・パラリンピック競技大会閉会式「フラッグハンドオーバーセレモニー」の衣装制作を手掛け、パリ・メンズ・ファッションウィークにてコレクション発表を続ける。
「NIKE」、「Coca-Cola」、「LEVI'S」などのグローバルブランドとのコラボレーションを行うなど国内だけでなく国外でも活躍中。
■東京マラソンについて
東京マラソン2026[2026年3月1日（日）開催]は、東京の都心を国内外のトップランナーと一般ランナー39,000名がともに走り、約1万名のボランティアが大会を支え、沿道には約100万名の応援が集う大規模なシティマラソンです。
2026年3月1日（日） 9:05 車いすスタート 9:10マラソン・10.7kmスタート
大会公式ウェブサイト：https://www.marathon.tokyo/
ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。