「Vキセカエ」にえほんシリーズ第三弾として『きみのことが だいすき』が登場！

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

CCCMKホールディングス株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則）は、Vポイントアプリの「モバイルVカード」を好きなデザインに着せかえできる「Vキセカエ」（https://ip.tsite.jp/guide）において、人気絵本作家の作品がデザインされた「えほんシリーズ」の第三弾として、『きみのことが だいすき』シリーズデザイン3種類を、2026年1月28日（水）から販売いたします。

「Vキセカエ」のえほんシリーズは、子どもから大人まで幅広い世代に親しまれているえほんの世界を、スマートフォンの中でも楽しめるサービスです。人気絵本作家の作品や描き下ろし作品をデザインに採用し、2カ月ごとに新しいデザインを追加しています。2025年9月に第一弾『不思議の国のアリス』『くまのがっこう』の販売を開始、2025年11月に第二弾『100にんのサンタクロース』を販売し、このたび第三弾となる『きみのことが だいすき』シリーズを販売いたします。

『きみのことが だいすき』は、2022年の発売から累計発行部数68万部を超え、つらいとき、心細いとき、いつも心にそっと寄りそってくれる、心温まる絵と言葉がつまったメッセージ絵本です。絵本作家いぬいさえこさんが描く森の小さなどうぶつたちの優しい世界観が多くの方に愛されています。

また、今回の販売を記念したプレゼントキャンペーンを実施いたします。キャンペーン期間中に対象の『きみのことが だいすき』のVキセカエのいずれかを購入された方の中から抽選で10名さまに、『きみのことが だいすき 卓上カレンダー』をプレゼントいたします。

CCCMKホールディングスは、「Vキセカエ」のえほんシリーズを通じて、えほん文化の魅力をさらに広げ、より多くのお客さまの日常に、えほんの温もりと心あたたまるイラストが豊かさと楽しさを届けいたします。そしてVポイントが日本全国の皆さまに愛される存在になることを目指してまいります。

＜「Vキセカエ」えほんシリーズ『きみのことが だいすき』概要＞

・販売期間日：2026年1月28日（水）

・販売サイト：https://ip.tsite.jp/detail/KK000527

・価格：各165円（税込）

・販売商品：全3種類

＜プレゼントキャンペーン概要＞

えほんのVキセカエ『きみのことが だいすき』シリーズの3種類のデザインいずれかを購入された方の中から抽選で10名さまに、『きみのことが だいすき 卓上カレンダー』をプレゼントいたします。

・えほんのVキセカエ『きみのことが だいすき』発売記念プレゼントキャンペーンサイト：https://cpn.tsite.jp/page/pg910033438036?login=no

・キャンペーン期間: 2026年1月28日（水）10:00～2月28日（土）23:59

・当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

■『きみのことが だいすき』とは

大切な人と読んでほしい、たくさんの愛を伝えられるメッセージ絵本

ここは、小さなどうぶつたちが暮らす森。どんなことをお話ししているのかのぞいてみたら……そこは、やさしさであふれていました。「かなしい きもちはね、ふたを しなくて いいんだよ。」「あなたは、よいこ。なにかを じょうずに できなくても。みんなと 同じように できなくても。」つらいとき、心細いとき、いつもあなたの心にそっと寄りそってくれる、心温まる絵と言葉がつまったメッセージ絵本です。

■Vキセカエとは

「Vキセカエ」は、「Vポイントアプリを開くたびに『好き』に会える」をコンセプトに、ユーザーが「モバイルVカード」のデザインを豊富なラインナップから自由に選んで、自分の「好き」に合わせたデザインにカスタマイズすることで、ワクワク心躍るポイント体験を楽しむことができるサービスです。デザインは1種類あたり165円（税込）（※）で、貯めているVポイントやクレジットカードを使って、お一人さま何種類でも購入いただくことができます。なお、ご購入手段は順次拡大を予定しています。

Vキセカエサービスガイド：https://ip.tsite.jp/guide

※ 今後サービス拡充や限定デザインにより、商品価格は変更する可能性があります。