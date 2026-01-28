東京都「SusHi Tech Global」第1弾スタートアップに選出！

株式会社TOWING

株式会社TOWING（代表取締役CEO：西田 宏平、以下「TOWING」）は、東京都が推進する「SusHi Tech Global」プログラムにおいて、第1弾スタートアップとして選出されました。



本プログラムを通じて、東京都による強力な支援のもと、地球規模の課題である「サステナブルな食料生産システムの構築」と「農業由来の二酸化炭素排出削減」をグローバル規模で加速させてまいります。

「SusHi Tech Global」プログラム選出の背景

東京都は、サステナブルな都市をハイテクノロジーで実現することを目指す「Sustainable High City Tech Tokyo = SusHi Tech Tokyo」を推進しています。「SusHi Tech Global」は、SusHi Techのコンセプトを体現するスタートアップを世界に向けて打ち出すとともに、東京・日本からグローバルなイノベーションを巻き起こしていくことで、サステナブルな都市・社会の実現を目指しています。

この度「第1弾スタートアップ」としてTOWINGを含む28社を選出し、多様な支援者の強みやネットワークを活かした支援プログラム、ノウハウ提供等を実施していくことを発表しました。

SusHi Tech Global公式ウェブサイト：https://sushitech-global.metro.tokyo.lg.jp/

プレスリリース：SusHi Tech Global 第1弾スタートアップを決定！（2025年12月24日）(https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2025/12/2025122415)

TOWINGは、農地に施用することで「ソイルヘルス（土壌の健康状態）の向上」と「炭素貯留によるGHG排出削減」を同時に実現する革新的な農業資材である高機能バイオ炭「宙炭（そらたん）」を開発し、現在、量産体制を拡大しています。

宙炭は、有用な土壌微生物群をバイオ炭に定着させ、機能性を付与した農業資材です。早期の土づくりを実現し、有機肥料を効率よく活用できる土壌環境を整えます。これにより、化学肥料の使用量を削減しながら農作物の収量を向上させるなど、農業の生産性向上に寄与します。

宙炭の原料となるバイオ炭は、農作物の非可食部等の農業残渣(未利用バイオマス)から作られています。これを農地に施用することで、焼却や廃棄によって大気へ放出されていた二酸化炭素を非常に安定した炭素化合物として長期間土壌に貯留することが可能です。

宙炭を施用して土壌を改良・再生し、そこで栽培された作物の残渣から、再び宙炭を製造するという「資源の循環」により、持続可能な食料生産と二酸化炭素の削減を同時に実現し、TOWING発の「環境再生型農業」を構築します。現在、北米、ブラジル、タイでのグローバル実証にも取り組んでいます 。

今後は、「SusHi Tech Global」プログラムを通じて世界展開を加速し、東京都とともにサステナブルな都市・社会の実現を目指します。

■高機能バイオ炭「宙炭(そらたん)」について

TOWING独自のバイオ炭前処理技術と微生物培養技術に、国立研究開発法人 農業・食品産 業技術総合研究機構（農研機構）の技術を融合させた革新的な農業資材。ソイルヘルス（土壌の健康状態）の向上により、化学肥料の使用を削減、有機転換を促します。さらに、作物の品質と収量の向上により、生産者の経営効率にも寄与。地域の未利用バイオマスのアップサイクルや、農地への炭素固定を通じて温室効果ガスの削減にも貢献します。

■株式会社TOWINGについて

サステナブルな次世代農業を起点とする超循環社会を実現する」をミッションに掲げる、2020年2月創業の名古屋大学発グリーン＆アグリテックスタートアップです。地域の未利用バイオマスの炭化物にTOWINGが保有する土壌由来の微生物群を効率的に選別・培養する技術を用いて実現した農業資材である高機能バイオ炭「宙炭（そらたん）」を開発・製造・販売および、関連する技術サービスの提供を行っています。同技術を活用して、宇宙開発利用加速化プログラム(スターダストプログラム)にも携わっており、月面農業を実現する研究開発も行っています。農林水産省みどりの食料システム法基盤確立認定事業者であり、2024年 農林水産省中小企業イノベーション創出推進基金事業（SBIR、フェーズ３基金事業：技術実証等）にも採択されています。

