シリーズ累計発行部数1億2000万部（※1）を超える大人気シリーズ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』とスシローが初コラボ！描き下ろしグッズ付きの商品が多数登場！

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES

株式会社あきんどスシロー（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：新居 耕平）は、2026年3月に原作第7部アニメの配信が決定している大人気シリーズ『ジョジョの奇妙な冒険』から『スターダストクルセイダース』とのコラボを2026年2月4日（水）より、全国のスシローにて実施いたします。

この度、スシローでおすしをお楽しみいただくことはもちろん、おすしと一緒に楽しめるコンテンツを提供したいという想いから、独特な世界観で国内外問わず多くのファンを魅了する大人気シリーズ『ジョジョの奇妙な冒険』とのコラボが初めて実現しました。

今回のコラボでは、登場キャラクターの描き下ろしグッズ付きの商品などをご提供いたします。

コラボ限定ピック付きのおすしでは2種類のメニューを展開いたします。1つはサーモンの旨みに明太子の辛みと塩味がアクセントとなり、マヨのコクとおすし全体の香ばしさが重なり合う「サーモン明太子マヨ炙り」。もう1つはめばち鮪の特長でもある香りと旨みをシンプルに味わえる1貫とスシローオリジナルの煮切り醤油で漬けにすることで上品な味わいに仕立てた1貫を食べ比べできる「厳選まぐろ赤身食べ比べ」です。コラボ限定ステッカー付きの「とろ～りチーズのフライドポテト」は、提供直前に店内にて揚げることで外はカリっと中はホクホク。とろ～りチーズソースのコクが加わるとより深い味わいを楽しめます。

また、個性的な盛り合わせをお楽しみいただけるコラボ限定トラベルステッカー付きの「おすすめ彩り5種盛り」をご注文されたお客さまには、抽選でコラボ限定イギーほぼ等身大パネルが当たるキャンペーンに参加いただける他、コラボ限定プレート付きのソフトドリンクやSNSキャンペーンもご用意しております。

さらに、おすしと一緒にスシローの店舗も楽しんでいただくため、秋葉原中央通り店（東京都）、難波アムザ店（大阪府）、仙台一番町店（宮城県）、三ノ宮いくたロード店（兵庫県）の4店舗を『ジョジョの奇妙な冒険』の世界観を楽しめるスペシャルコラボ店舗として展開いたします。さらに、一部店舗で導入している大型タッチディスプレイ「デジロー」ではコラボ限定コンテンツ「ジョジョモード」をお楽しみいただけます。

ぜひこの機会に全国のスシローで、『ジョジョの奇妙な冒険』とのコラボを、お楽しみください。

※1 2022年1月時点

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」ではお取扱いがございません。

※コラボ限定ピック・ステッカー・トラベルステッカー・プレートは、対象商品1点につきランダムで1点ご提供いたします。デザインはお選びいただけません。

※すべてのコラボ限定商品は、グッズの手配総数が完売次第終了となります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

コラボ限定ピック付き 対象商品

直火炙り

■商品名：ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定ピック付き サーモン明太子マヨ炙り

■価 格：税込260円～

■販売期間：2026年2月4日（水）～コラボ限定ピックの手配総数35.6万枚分が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

■商品名：ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定ピック付き 厳選まぐろ赤身食べ比べ

■価 格：税込260円～

■販売期間：2026年2月4日（水）～コラボ限定ピックの手配総数55.2万枚分が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※めばち鮪を使用しています。

※盛り合わせ内容：赤身・煮切り醤油漬け

コラボ限定ピック（全9種）イメージ

※コラボ限定ピック（全9種）は、対象商品1点につき、ランダムで1枚ご提供いたします。デザインはお選びいただけません。

※画像はイメージです。実際のサイズとは異なります。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※コラボ限定ピック（全9種）は対象商品1点につき、ランダムで1枚ご提供いたします。デザインはお選びいただけません。

※画像はイメージです。

コラボ限定ステッカー付き 対象商品

店内揚げ

■商品名：ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定ステッカー付き とろ～りチーズのフライドポテト

■価 格：税込350円～

■販売期間：2026年2月4日（水）～コラボ限定ステッカーの手配総数31.1万枚分が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※コラボ限定ステッカーの付いていない「とろ～りチーズのフライドポテト」も販売しておりますので、ご注文の際はご注意ください。

コラボ限定ステッカー（全7種）イメージ

※コラボ限定ステッカー（全7種）は、対象商品1点につき、ランダムで1枚ご提供いたします。デザインはお選びいただけません。

※画像はイメージです。実際のサイズとは異なります。

さらにステッカーにはスシロー5％OFFクーポンが付いてきます。

ご利用可能期間中に何度でも使えるので、ぜひスシローでお食事をお楽しみください。

■ご利用可能期間：2026年3月2日（月）～3月31日（火）まで

※「お持ち帰りネット注文」「デリバリー」は対象外です。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」ではご利用いただけません。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※コラボ限定ステッカー（全7種）は対象商品1点につき、ランダムで1枚ご提供いたします。デザインはお選びいただけません。

※画像はイメージです。

コラボ限定トラベルステッカー付き 対象商品

【盛り合わせ内容】

炙り生サーモン（塩レモン、直火炙り）・生サーモン バジルモッツァレラ・生ハム（オニオンマヨ）・大えび（数の子バラコのせ）・アブラカレイのえんがわ（ランプフィッシュキャビアのせ）

■商品名：ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定トラベルステッカー付き おすすめ彩り5種盛り

■価 格：税込980円～

■販売期間：2026年2月4日（水）～コラボ限定トラベルステッカーの手配総数14.7万枚分が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※十分な量の確保には努めていますが、鮮魚を使用しているため1日の販売数に限りがあります。

コラボ限定トラベルステッカー（全7種）イメージ

※コラボ限定トラベルステッカー（全7種）は、対象商品1点につき、ランダムで1枚ご提供いたします。デザインはお選びいただけません。

※画像はイメージです。実際のサイズとは異なります。

抽選で10名さまにコラボ限定イギーほぼ等身大パネルが当たる！

コラボ限定トラベルステッカーの裏面に印字されている二次元コードにアクセスし、シリアルコードを入力すると抽選で10名さまにコラボ限定イギーほぼ等身大パネルが当たるキャンペーンに参加できます。

■応募期間：2026年2月4日（水）～2月23日（月・祝）

■参加方法：コラボ限定トラベルステッカーの裏面に印字されている二次元コードにアクセスし、シリアルコードを入力するとすぐに応募ができ、その場で当選結果が分かります。

■賞品・当選人数：コラボ限定イギーほぼ等身大パネル×10名さま

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※コラボ限定トラベルステッカー（全7種）は対象商品1点につき、ランダムで1枚ご提供いたします。デザインはお選びいただけません。

※画像はイメージです。

コラボ限定プレート付き 対象商品

＜対象ドリンク＞

※一部店舗では対象ドリンクが異なる場合があります。

■商品名：ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定プレート付き ソフトドリンク

■価 格：税込1,300円～

■販売期間：2026年2月4日（水）～コラボ限定プレートの手配総数16.2万枚分が完売次第終了。

※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為、お一人さま複数個のご注文はお控えください。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※コラボ限定プレートの付いていないソフトドリンクも販売しておりますので、ご注文の際はご注意ください。

コラボ限定プレート（全4種）イメージ

※コラボ限定プレート（全4種）は対象商品1点につき、ランダムで1枚ご提供いたします。デザインはお選びいただけません。

※画像はイメージです。実際のサイズとは異なります。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※コラボ限定プレート（全4種）は対象商品1点につき、ランダムで1枚ご提供いたします。デザインはお選びいただけません。

※画像はイメージです。

DIOへの挑戦ッ！100皿ラッシュキャンペーン 概要

■応募期間：2026年2月4日（水）～2月23日（月・祝）

■参加方法：

１.スシロー公式XまたはInstagramアカウントをフォロー

２.ハッシュタグ『#スシロー100皿ラッシュ』または『#スシロー20皿ラッシュ』を付けて、すし皿を積み上げた写真を投稿

３.投稿いただいたユーザーの中から、抽選で景品をプレゼント

■賞品・人数：

１．〈100皿を撮影して応募！〉10名さま：

承太郎＆DIO等身大パネルセット＋スシローで使用できるお食事券 5,000円分

２．〈20皿を撮影して応募！〉20名さま：

スシローで使用できるお食事券5,000円分

※すし皿を高く積み上げると大変危険です。100皿をカウントする際は、最大20皿まででお願いします。

※店内飲食が対象。

※テーブル上のシート「皿メジャー」をご活用いただくと、20皿をカウントすることができます。20皿が5列で100皿になります。

※「皿メジャー」はカウンター席にはありません。

※本企画は大食いを推奨するものではありません。グループでの参加を想定しておりますので、各自自身の健康管理に十分留意し、無理なくおいしく召し上がってください。

※グループで参加する場合は、代表者だけでなくどなたでも応募可能です。

※写真撮影する際は、他のお客さまが映り込まないよう、また近隣のテーブルに迷惑がかからないようご配慮をお願いします。

Xダブルフォロー＆リポストキャンペーン 概要

本キャンペーン期間中にスシロー公式X､『ジョジョの奇妙な冒険』アニメーションシリーズ公式Xをどちらもフォローし、スシロー公式Xから投稿される対象のキャンペーン投稿（初回は2026年2月4日（水）AM8時以降に投稿予定）をいいね＆リポストすると抽選で20名さまに、『スシローで使用できるお食事券10,000円分』が当たるキャンペーンを実施いたします。

■キャンペーン期間：2026年2月4日（水）～2月23日（月・祝）

■応募方法：

１.スシロー公式X、『ジョジョの奇妙な冒険』アニメーションシリーズ公式Xアカウントをどちらもフォロー

２.コラボキャンペーン期間中に投稿される対象ポストをリポスト

３.リポストしたユーザーの中から抽選で20名さまに賞品をプレゼント

■賞品・当選人数：「スシローで使用できるお食事券10,000円分」×20名さま

スペシャルコラボ店舗 概要

東京都、大阪府、宮城県、兵庫県の4店舗限定で、『ジョジョの奇妙な冒険』の世界観を体験できるスペシャルコラボ店舗を展開いたします。

■対象店舗

・秋葉原中央通り店（東京都）

・難波アムザ店（大阪府）

・仙台一番町店（宮城県）

・三ノ宮いくたロード店（兵庫県）

■実施期間

2026年2月4日（水）～2月23日（月・祝）まで

※各商品はスペシャルコラボ店舗の実施期間中であっても、手配総数が完売次第終了となります。予めご了承ください。

『ジョジョの奇妙な冒険』について

『ジョジョの奇妙な冒険』は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて1987年1・2合併号より連載がスタートした荒木飛呂彦原作の漫画シリーズです。仲間たちとの絆・強敵との死闘などを通じて人間賛歌のテーマを個性的な表現方法で描き、シリーズ累計発行部数は1億2000万部※以上を記録しています。連載開始25周年を迎えた2012年に、初のテレビアニメーションとして『ジョジョの奇妙な冒険』（原作第1部・第2部）を放送し、シーン特色・カット特色など漫画の書き文字を文字エフェクトとして演出に取り入れるなど原作の魅力を損なうことなくアニメーション化し、ファンから高い支持を得ています。アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』は同作のアニメシリーズの2作目として2014年4月より放送されました。

公式サイト：https://jojo-portal.com/

公式X：https://x.com/araki_jojo

著作権表記：(C)A&L/S,JOJO SC

『スシロー×ジョジョの奇妙な冒険』特設サイトはこちら：

https://www.akindo-sushiro.co.jp/campaign/detail.php?id=4209

※ 2022年1月時点