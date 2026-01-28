ノンアルツBee提供「判断力の源～一流になるための脳(ブレイン)ケア～」2月のゲストは、金メダリストと、天才を育てた棋士！＜元スピードスケート日本代表 高木菜那さん＆棋士 杉本昌隆さん＞

株式会社 山田養蜂場

株式会社山田養蜂場（所在地：岡山県苫田郡鏡野町、代表：山田英生）は、日本の民放ラジオ唯一の全国放送であるラジオNIKKEI（日経ラジオ社、本社：東京都港区、代表取締役社長 小手森信一）にて、40～50代のビジネスパーソンのための番組「判断力の源～一流になるための脳（ブレイン）ケア～」を提供しております。

昨年7月の番組開始から、これまでに講談師の神田伯山さんやスキージャンプの葛西紀明選手、宇宙飛行士の野口聡一さんら、多彩なゲストをお迎えし、“ビジネスパーソンが最前線で活躍し続けるためのヒント”をお届けしてきました。

2月1人目のゲストは、元スピードスケート日本代表で平昌冬季オリンピック金メダリストの高木菜那さん。引退から3年。現役時代を振り返り、トライ＆エラーを繰り返しながらイメージしたものを体で表現できるようになる“脳と体が合わさる瞬間”を追求し続けたと言います。ひと握りの人しか立てない大舞台の話ではあるものの、逆算することや目標を設定することといった誰でも可能な思考と実践を積み重ねて経験値を上げることで結果を手繰り寄せるそのさまは、私たちが生きるうえでも働くうえでも参考になる内容となっています。

2月2人目のゲストは、かの藤井聡太竜王・名人の師匠として知られる棋士の杉本昌隆八段。長い時で 10時間以上かけ脳と脳をぶつけ合って勝敗を決める将棋の世界で、杉本さんは1、2を争うほどの長考タイプだと言います。対局中の脳のスタミナの配分や先を読むコツのお話が飛び出て、頭の中をしっかり覗かせてくれました。また、藤井少年との関わりの中で天才の片鱗が見えた瞬間や、天才が天才になるまでの苦悩や進化の過程など、師匠だからこそ知る藤井竜王・名人のエピソードも満載です。

思考と実践の積み重ねで直観を確信に。2月のゲストのお話からは、そのように成功への道を拓き続けてきたことが感じられるはずです。どうぞお楽しみに！

山田養蜂場は、10年以上プロポリスの脳への機能性を研究しております。記憶力や判断力、注意力、集中力を維持し、長く社会で活躍するための、脳（ブレイン）ケアを提案しております。

「判断力の源～一流になるための脳（ブレイン）ケア～」は、ラジオNIKKEI第1にて毎週水曜16:30～16:40に放送中です。（毎週月曜 12:15～12:25 / 第2・4・5 水曜16:30～16:40は再放送）放送後のダイジェスト動画は、山田養蜂場サイトにて視聴可能です。https://www.3838.com/redirect?prid=ofr_ab_aaa_A61_NA01

「判断力の源～一流になるための脳（ブレイン）ケア～」番組概要

■ゲスト： 2/4～ 高木 菜那（元スピードスケート日本代表）

2/18～杉本 昌隆（棋士）

■第1放送（本放送）：第1・3水曜 16:30～16:40

（再放送）：毎週月曜 12:15～12:25 / 第2・4・5 水曜16:30～16:40

■第2放送（ダイジェスト版）：毎週火～金曜15:00～15:03

■[Podcast] Spotify、Apple Podcasts、radikoポッドキャストにて水曜16:40配信予定

■[動画配信]水曜16:40 配信予定

■番組公式サイト：https://www.radionikkei.jp/braincare/

■ダイジェスト動画配信：https://www.3838.com/redirect?prid=ofr_ab_aaa_A61_NA01