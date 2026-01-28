にゃんこが箱根にやってくる！限定にゃんこと巡る、箱根ゴールデンコース旅！２月２日から『にゃんこ大戦争』とのコラボレーションスタンプラリーを開催

小田急電鉄株式会社

小田急電鉄株式会社（本社：東京都新宿区 社長：鈴木 滋）は、２０２６年２月２日（月）から３月２９日（日）まで、スマートフォン向けゲームアプリ『にゃんこ大戦争』とコラボレーションしたデジタルスタンプラリーを開催します。「デジタル箱根フリーパス（にゃんこ大戦争スタンプラリー付）」※をお買い求めいただくとどなたでもご参加いただけるもので、「にゃんこ、箱根を満喫中！」をコンセプトに、にゃんことともに箱根周遊をお楽しみいただける企画です。

※当社Ｗｅｂサイト「ＥＭｏｔオンラインチケット」にて期間限定で販売します。

キービジュアル

当社グループでは、さまざまな乗り物を乗り継ぎ、温泉地・箱根の周遊を楽しめる「箱根ゴールデンコース」を構築しており、「デジタル箱根フリーパス」はスマートフォン１つでこれら乗り物を乗り降り自由でご利用いただけるお得な企画乗車券です。

本イベント期間中は、交通結節点となる駅や観光スポット合計５箇所に、本企画オリジナルビジュアルの「にゃんこパネル」を設置します。ここに記載の二次元コードを、電子チケットにあるスタンプ台紙画面から読み取ることでスタンプを獲得いただけます。全５スポットを制覇いただいた方全員にオリジナルデザイン「スマートフォン壁紙」をご用意し、さらにお申し込みいただいた方から抽選で５０名に、名入れされた「達成記念アクリルパネル」をプレゼントします。

スタンプイメージ

「にゃんこパネル」は、箱根周遊でご利用いただく「箱根ロープウェイ」や「箱根海賊船」デザインもご用意しており、にゃんこと一緒に旅しているような気分を楽しめる企画となっています。

また、３月７日（土）には、箱根ロープウェイ「桃源台」駅にて、にゃんこ大戦争のメインキャラクター「ネコ」との写真撮影ができるグリーティングイベントを開催予定です。

当社では、小田急線を使ってのお出掛けや沿線地域の魅力をより多くの方に楽しんでいただけるよう、関係各所と連携しながらさまざまな施策を検討してまいります。

「にゃんこ大戦争×箱根フリーパス デジタルスタンプラリー」の詳細は、下記のとおりです。

記

１ 開催期間

２０２６年２月２日（月）～３月２９日（日）

※専用チケット販売は２月２日（月）１０：００～、１カ月後分まで購入可能

２ 参加方法

ＥＭｏｔオンラインチケットにて「デジタル箱根フリーパス（にゃんこ大戦争スタンプラリー付）」の購入で参加いただけます。

特設サイト→https://www.emot.jp/campaign/event2026/

※本スタンプラリーはスマートフォンからの参加に限ります。

※通常の「デジタル箱根フリーパス」と金額は変わりません。

※通常の「デジタル箱根フリーパス」をご購入の場合、スタンプラリーには参加できません。

※データ通信費は参加者負担です。

＜デジタル箱根フリーパス＞

小田急線往復割引乗車券＋８種の乗り物乗り降り自由券＋約７０か所の観光施設の優待がセットになったお得で便利なチケットです。

※発駅ごとに価格が異なります。

※特急ロマンスカーのご利用には特急券の購入が必要です。

※乗り降り自由の８種の乗り物…

箱根登山電車、箱根登山バス（指定区間）、箱根登山ケーブルカー、箱根ロープウェイ、箱根海賊船、小田急ハイウェイバス（指定区間）、東海バス（指定区間）、観光施設めぐりバス（箱根登山バス、小田急ハイウェイバス）

※箱根ロープウェイは定期点検工事に伴い、以下の区間・期間では代行バス輸送を行います。

運休区間：大涌谷駅～桃源台駅

運休期間：２０２６年１月３１日（土）～２月２０日（金）

３ 内 容

箱根ゴールデンコースの観光スポットに点在しているにゃんこのパネルを探して、パネルにある二次元コードを読み取ることで、スタンプが獲得できます。

５か所に設置されたパネルをすべて探し出し、コンプリートを目指します。

＜パネル設置場所＞

１ 箱根湯本駅

２ 箱根強羅公園

３ 早雲山駅

４ 大涌谷駅

５ 箱根町港

４ 賞 品

条件：コンプリート達成者

＜全員＞オリジナルスマートフォン壁紙

＜抽選５０名＞達成記念名入りアクリルパネル

※アクリルパネルの当選者発表は、賞品の発送をもって実施します。

アクリルパネルイメージ

５ グリーティング

【場 所】箱根ロープウェイ「桃源台」駅

改札外・１階イベントスペース

【日 時】３月７日（土）１０：００～１０：２０

１１：００～１１：２０

１２：００～１２：２０

１３：００～１３：２０

１４：００～１４：２０ の計５回予定

【参加方法】参加無料・事前申込不要

※当日会場にお越しの方から順次ご参加いただけます。

【参加条件】どなたでも参加可能

※スタンプラリー参加有無、企画券購入有無は問いません。

【注意事項】

本内容は予告なく変更となる場合があります、あらかじめご了承ください。

６ 協 力

ポノス株式会社

７ お問い合わせ

ＥＭｏｔサポートデスク（９：００～１７：００）

メール：support@emot.jp

電 話：０５０-５３８５-２４２９

＜参 考＞

『にゃんこ大戦争』は、ｉＯＳ・Ａｎｄｒｏｉｄ向けタワーディフェンスゲームです。プレイヤーはさまざまな能力を持つ「にゃんこ」たちを編成して、各地を侵略していきます。日本で２０１２年のリリース以来、個性的なキャラクターや独特の世界観が、日本のみならず世界中の多くのお客さまに支持されています。

タイトル：『にゃんこ大戦争』

ジャンル：タワーディフェンス

対応ＯＳ：ｉＯＳ／Ａｎｄｒｏｉｄ

配信日：２０１２年１１月１５日（木）

価 格：基本無料（一部有料）

公式サイト：https://www.ponos.jp/games/thebattlecats/

公式ポータルサイト：https://battlecats.club/

著作権表記：(C)PONOS Corp. all rights reserved.

以 上