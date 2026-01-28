【おぱんちゅうさぎ】傷口を可愛くガード！スケーター ダイカット型とスタンダードなMサイズの絆創膏2種

スケーター株式会社「ダイカット救急ばんそうこう」と「救急ばんそうこう（Mサイズ）」2種

スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、 人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」のデザインを施した、 「ダイカット救急ばんそうこう」と「救急ばんそうこう（Mサイズ）」を2026年1月に発売いたしました。

本製品は、キャラクターの形をしたユニークなダイカットタイプと、 日常使いしやすいスタンダードなMサイズの2種類を展開します。 怪我をした際の不安な気持ちを、 「おぱんちゅうさぎ」の健気で愛らしい表情が和らげてくれるアイテムです。

■商品特長

かわいいパッケージも魅力

１．用途で選べる2つのタイプ

インパクト抜群の「ダイカットタイプ」は、パンツ姿やお気に入りのパンツを履いた姿など全4柄をご用意しました。

「Mサイズ」は、ブルーのギンガムチェックを背景に、虹やお花に囲まれた「おぱんちゅうさぎ」が描かれています。 その日の気分や傷の大きさに合わせて使い分けることができます。

２．傷口にやさしい機能性

見た目の可愛らしさだけでなく、絆創膏としての機能もしっかり備えています。

どちらのタイプも、パッド部分に傷口につきにくい特殊ネットを使用しており、 交換時の痛みを和らげ、傷口を優しく保護します。

３．快適な使い心地

Mサイズには通気孔が設けられており、ムレにくい仕様になっています。

また、日常の動きでも剥がれにくい粘着力を持たせています。

■商品詳細

ダイカット救急ばんそうこう 20枚入り

価格：748円（税込）

基本情報： 内容量：20枚入り（4柄×各5枚）

サイズ： ノーマルパンツ 約50mm×33mm ドット柄パンツ 約50mm×34mm ストライプ柄パンツ 約50mm×38mm 花柄パンツ 約50mm×33mm

「おぱんちゅうさぎ」の全身がデザインされたダイカット型の絆創膏です。

色とりどりのパンツを履いた姿など、全4種類の柄が楽しめます。

持ち運びに便利なボックス入りです。

救急ばんそうこう Mサイズ 20枚入り

価格：495円（税込）

基本情報： 内容量：20枚入り サイズ：Mサイズ（約19mm×72mm）

使いやすいスタンダードサイズの絆創膏です。

通気孔がありムレにくく、傷口につきにくい特殊ネットを使用しています。

ポップで可愛いデザインがプリントされています。

■販売情報

スケーター公式オンラインショップ https://www.skater-onlineshop.com/

全国の雑貨店、量販店など

【 注意事項 】

本リリースに掲載している内容および表現は、版権元の監修を受けた文章となっております。掲載の際は、内容の改変や意図の異なる表現にならないようご配慮いただきますようお願い申し上げます。

(C)KAWAISOUNI!

スケーター株式会社

「心に愛を、くらしに夢を。」 暮らしの中でワクワクドキドキするような、 夢や希望や感動を商品によってお届けすること。 それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。 私共は、ディズニー、サンリオ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、 数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。 お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、 近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、 幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。

企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/

公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/skater_jpn

公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/

https://www.instagram.com/skater_all/

お問い合わせ先：

スケーター株式会社

(奈良本社)〒630-8520 奈良市杏町216-1

電話：0742-63-2001 Fax：0742-63-2021