辛さの限界を超え、旨さの頂へ。麺屋NOBUNAGAが辿り着いた究極の一杯NOBUNAGA辛味噌極ラーメン

“辛さのその先に、旨さがある。” 期間限定・究極の旨辛ラーメン誕生

株式会社NOBUNAGA

濃厚魚介鶏白湯「麺屋NOBUNAGA」（運営：株式会社NOBUNAGA／代表取締役：薄田典靖）は、

2026年2月2日（月）より、全店舗にて期間限定の新作ラーメン

「NOBUNAGA 辛味噌極ラーメン」を発売いたします。

辛さに逃げない。旨さで制する。 麺屋NOBUNAGA渾身の“旨辛”ラーメン

ただ辛いだけのラーメンでは、終わらせません。

麺屋NOBUNAGAが挑んだのは、

「限界まで辛いのに、最後の一口までうまい」一杯です。

ベースとなるのは、NOBUNAGAを代表する

濃厚魚介鶏白湯技法。

そこへ、数種の唐辛子・香味スパイス・特製辛味ダレ味噌を重ね、

突き刺さる辛さと、奥行きある旨味を高次元で両立させました。

一口目から襲いかかる刺激。

その直後に広がる、魚介と鶏の濃厚なコク。

辛さの奥に確かに残る、「また食べたくなる旨さ」。

中太縮れ麺が激熱スープをしっかり持ち上げ、

箸が止まらなくなる中毒性を生み出します。

しかも価格は1250円（税込）

この完成度で、1250円（税込）。

「本当にこの価格でいいのか」と思わせる、

素材・配合・火入れのすべてを徹底的に追求した

NOBUNAGAらしい攻めの一杯です!!

辛党の方はもちろん、

“辛いけど、ちゃんとうまいラーメン”を愛するすべての人へ。

世界に感動の一杯をあなたに

📍 提供概要

商品名：NOBUNAGA 辛味噌 極ラーメン（期間限定）

販売期間：2026年2月2日（月）～3月末予定

※原材料の都合により、早期終了する場合がございます。

価格：1250円（税込）

提供店舗：麺屋NOBUNAGA 全店舗

🧄 旨辛をさらに極めるおすすめトッピング

フライドガーリック 50円

フライドオニオン 50円

味玉 150円

鶏チャーシュー 350円

特製辛味タレ 100円（※辛さ増幅注意）

海苔 100円

🏆 麺屋NOBUNAGAについて

麺屋NOBUNAGAは、

2024年12月に京橋で1号店をオープン後、わずか3ヶ月で

TripAdvisor「東京ラーメン部門」第1位を獲得。

トリップアドバイザーでも1位を獲得し、

2号店・茅場町店も連日盛況です。

さらに、2025年6月にオープンした

「麺屋NOBUNAGA 築地～SHOGUN～」では、

10,000円～の和食×ラーメンコースを展開し、

インバウンド・築地ディナー需要から高い支持を集めています。

今回の新作「NOBUNAGA極」は、

NOBUNAGAの大人気メニュー

【NOBUNAGAラーメン】の技法を活かし、

鶏白湯×味噌として再構築した挑戦作です。

📣 さらに告知！

毎月1日は、980円のラーメンが500円になる

超お得イベントも開催中！！！

辛さの向こう側へ。

旨さを知る人のための一杯。

この機会にぜひ、

麺屋NOBUNAGAの期間限定新作

【NOBUNAGA辛味噌 極ラーメン】を是非ご賞味ください。