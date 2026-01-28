辛さの限界を超え、旨さの頂へ。麺屋NOBUNAGAが辿り着いた究極の一杯NOBUNAGA辛味噌極ラーメン
“辛さのその先に、旨さがある。” 期間限定・究極の旨辛ラーメン誕生
濃厚魚介鶏白湯「麺屋NOBUNAGA」（運営：株式会社NOBUNAGA／代表取締役：薄田典靖）は、
2026年2月2日（月）より、全店舗にて期間限定の新作ラーメン
「NOBUNAGA 辛味噌極ラーメン」を発売いたします。
辛さに逃げない。旨さで制する。 麺屋NOBUNAGA渾身の“旨辛”ラーメン
ただ辛いだけのラーメンでは、終わらせません。
麺屋NOBUNAGAが挑んだのは、
「限界まで辛いのに、最後の一口までうまい」一杯です。
ベースとなるのは、NOBUNAGAを代表する
濃厚魚介鶏白湯技法。
そこへ、数種の唐辛子・香味スパイス・特製辛味ダレ味噌を重ね、
突き刺さる辛さと、奥行きある旨味を高次元で両立させました。
一口目から襲いかかる刺激。
その直後に広がる、魚介と鶏の濃厚なコク。
辛さの奥に確かに残る、「また食べたくなる旨さ」。
中太縮れ麺が激熱スープをしっかり持ち上げ、
箸が止まらなくなる中毒性を生み出します。
しかも価格は1250円（税込）
この完成度で、1250円（税込）。
「本当にこの価格でいいのか」と思わせる、
素材・配合・火入れのすべてを徹底的に追求した
NOBUNAGAらしい攻めの一杯です!!
辛党の方はもちろん、
“辛いけど、ちゃんとうまいラーメン”を愛するすべての人へ。
世界に感動の一杯をあなたに
📍 提供概要
商品名：NOBUNAGA 辛味噌 極ラーメン（期間限定）
販売期間：2026年2月2日（月）～3月末予定
※原材料の都合により、早期終了する場合がございます。
価格：1250円（税込）
提供店舗：麺屋NOBUNAGA 全店舗
🧄 旨辛をさらに極めるおすすめトッピング
フライドガーリック 50円
フライドオニオン 50円
味玉 150円
鶏チャーシュー 350円
特製辛味タレ 100円（※辛さ増幅注意）
海苔 100円
🏆 麺屋NOBUNAGAについて
麺屋NOBUNAGAは、
2024年12月に京橋で1号店をオープン後、わずか3ヶ月で
TripAdvisor「東京ラーメン部門」第1位を獲得。
トリップアドバイザーでも1位を獲得し、
2号店・茅場町店も連日盛況です。
さらに、2025年6月にオープンした
「麺屋NOBUNAGA 築地～SHOGUN～」では、
10,000円～の和食×ラーメンコースを展開し、
インバウンド・築地ディナー需要から高い支持を集めています。
今回の新作「NOBUNAGA極」は、
NOBUNAGAの大人気メニュー
【NOBUNAGAラーメン】の技法を活かし、
鶏白湯×味噌として再構築した挑戦作です。
📣 さらに告知！
毎月1日は、980円のラーメンが500円になる
超お得イベントも開催中！！！
辛さの向こう側へ。
旨さを知る人のための一杯。
この機会にぜひ、
麺屋NOBUNAGAの期間限定新作
【NOBUNAGA辛味噌 極ラーメン】を是非ご賞味ください。