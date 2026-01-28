シェフが選ぶグルメガイド「テイスト香港」を発表

香港政府観光局

香港は長年にわたり、「世界有数の美食都市」としての揺るぎない名声を築いてきました。その背景にあるのは、対照が織りなす独特の魅力です。――― 素朴な路地裏の屋台と、洗練されたミシュラン星付きの高級レストランが肩を並べ、「最高の味（Great Taste）」が街のいたるところに存在する都市です。

このたび、香港政府観光局は、中華厨芸学院（CCI）と共同開発した新たなグルメガイド「テイスト香港」を発表しました。本ガイドでは、香港を代表する名だたるシェフたちの視点と味覚を通じて、訪れる人々に新たな美食体験を提案します。

「テイスト香港」は、香港の多様な地域をシェフならではの視点で案内するグルメガイドです。中華厨芸学院（CCI）のマスターシェフコースを修了した50名以上のマスターシェフが、香港全域から250軒ものレストランを厳選し、彼ら自身が繰り返し足を運ぶ名店にスポットライトを当てています。

本ガイドは、香港の食文化を包括的に捉えながら、シェフの視点から選び抜かれた店を紹介する内容となっています。伝統的な麺料理店や老舗の甘味処、家族経営のローカル店、こだわりのカフェ、高級ホテルのレストラン、ミシュラン星付きのファインダイニングまで、多岐にわたるジャンルを網羅。多彩な中国料理の奥深さと国際色豊かな味わいが織りなす、香港ならではの食文化の豊かさを余すことなく伝えています。また、従来のランキングや受賞歴にとらわれず、シェフたちだからこそ語ることのできる“本格的”で“個性豊かな”味の魅力を紹介する信頼性の高い食のガイドとなっています。

「テイスト香港」は、洗練された高級ダイニング体験から、茶餐廳（チャーチャンテン）のような

地元で愛される人気店、そしてローカルなデザートや土鍋ご飯といった隠れた名店までを網羅しています。

「テイスト香港」の核をなすのは、シェフたち自身です。香港屈指の名店を支える創造性豊かな才能を持つ彼らは、「優れた食事とは何か」、そして「レストランが長く続いていくために何が必要なのか」について、類まれな視点を持っています。さらに、アダム・ウォン（Adam Wong）氏やリー・マン・シン（Lee Man-sing）氏をはじめとする著名シェフも参加し、それぞれの料理のルーツや香港の食文化との深い関わりを映し出した、おすすめレストランも紹介しています。

香港のミシュラン三つ星レストラン富臨飯店（Forum）のエグゼクティブシェフであるアダム・ウォン（Adam Wong）氏は次のように語っています。

「香港の料理と聞いて思い浮かべるのは、私が何度も通ってきた街の食堂です。大排檔（ダイパンドン）や茶餐廳（チャーチャンテン）、小さなレストランなど、この街の日常の食文化を支える場所こそが香港らしさそのものです。これらの店には、地元の人々のリアルな食生活と、この街の“食の魂”が映し出されています。このガイドは、地元の人々に親しまれ、愛されてきた料理や街を通じて、訪れる人々が香港を本当の意味で体験できるきっかけとなるものであり、私自身もその一員として参加できることを、大変嬉しく思っています。」

Mott 32グループのエグゼクティブシェフ、リー・マン・シン（Lee Man-sing）氏も、次のようにコメントしています。

「香港の最高の料理の多くは、最もシンプルな空間でこそ出会えるものだと常々感じています。心まで温まる一杯の麺料理や、友人と囲む火鍋など、肩肘張らない食体験こそが本質です。『テイスト香港』で紹介されているレストランは、歴史があり、一貫したクオリティを保ち、真心が込められたお店ばかりです。これらの店こそ、“香港が世界で最も刺激的な食の都市の一つ”と称される理由を物語っています。」

「テイスト香港」は、旅行者はもちろん、地元の人々にも活用いただけるよう250軒のレストランをエリアごとに紹介しています。さまざまなエリアを取り上げることで、旅行者が定番のグルメスポットだけにとどまらず、それぞれの地域が持つ個性豊かな魅力を体験できるよう工夫されています。活気あふれる街角のキッチンから聞こえる鍋の音から、世代を超えて受け継がれてきた静かなローカルの名店まで、シェフたちが厳選した店は、香港が誇る豊かな食文化と活気ある多様性をより深く理解できる内容となっています。訪れる人々を「最高の味（Great Taste）」へと導きます。

本ガイドは、キャンペーン専用ウェブサイトで公開され、エリアごとの紹介動画や厳選マップなど、充実したデジタルコンテンツをご覧いただけます。また、「テイスト香港」ガイドのデジタル版もダウンロード可能で、食べ歩きや街歩きの頼れるパートナーとして活用できます。さらに、各MTR駅構内やバス停、エリア内の観光案内看板などにQRコードが掲示されるほか、香港政府観光局は、市内の主要観光スポット、大型ショッピングモール、ホテルなどで「テイスト香港」のプロモーション動画を放映し、香港が、“どこへ行っても思いがけない場所で素晴らしい料理に出会える、世界有数のグルメ都市”であることを広く発信します。

「テイスト香港」キャンペーンサイト：tastehk.discoverhongkong.com(https://tastehk.discoverhongkong.com/en)