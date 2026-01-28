【Spotfire(R)導入事例】石油資源開発株式会社、Spotfireを採用

NTTドコモビジネスX株式会社

NTTドコモビジネスX株式会社（旧NTTコム オンライン、本社：東京都品川区、代表取締役社長：稲葉 秀司、以下NTTドコモビジネスX）がジャパン・ディストリビューターを務めるCloud Software Group, Inc.のSpotfireが石油資源開発株式会社（JAPEX）に採用されました。

事例の詳細は以下でもご覧いただけます。

Spotfire導入事例 :https://www.nttcoms.com/service/TIBCO/case/japex/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_campaign=260120%E2%80%97Spotfire_release

Spotfireの導入背景

石油・天然ガスの探鉱・開発・生産を担う石油資源開発株式会社（JAPEX）は、海外企業と競い合う入札において、油ガス田に関する情報分析のスピード感に課題を抱えていました。

- Excelで油ガス田の生産量予測を行っていたため、時間と手間がかかっていた- データベースとExcelを行ったり来たりしなければならず、手戻りが多かった- 入札で、圧倒的なスピードで分析を行う海外企業に後れを取ることが多かった

これらの課題を解決し、油ガス田の生産量予測や経済性予測を効率化し、案件獲得に向けた競争力の底上げのためにSpotfireを導入いただきました。

Spotfire導入による効果

- 10日～20日かかっていた分析作業が、数日～１週間でできるようになった- 入札において、海外企業と互角または優位に戦えるようになった- 油ガス田のデータをマップ上に表示できるようになり、参照ミスが減った- 技術部門だけでなく商務部門でも活用。多くの関係者が情報を共有できるようになった- 過度なデータ複製や転記ミスなどが減少した石油資源開発株式会社様からのエンドースメント

海外事業第二本部 欧州事業部 欧州技術グループ 角野 弘明 様

10日～20日かかっていた生産量予測や経済性予測が、数日～1週間程度でできるようになった点に大きな効果を実感しています。Spotfireの導入と活用によって、ようやく海外企業と同じ土俵で戦えるようになりました。同等のスピード感、正確性、緻密さで勝負ができるようになり、新規プロジェクトにおける競争力が確実にアップしたと実感しています。実際に入札案件を獲得できた実績もあり、これは確実にSpotfireのおかげだと思っています。

＜石油資源開発について＞

社名：石油資源開発株式会社（JAPEX）

事業内容：石油、天然ガス、その他のエネルギー資源の探鉱、開発、生産、販売と、これらに関連する掘削などの請負事業、太陽光・風力・地熱・バイオマスその他の再生可能エネルギー資源の開発、電気の供給等。

設立：1970年4月1日

資本金：14,288,694,000円

URL：https://www.japex.co.jp/

＜ビジュアルデータサイエンスツール「Spotfire」について＞

ビジュアルデータサイエンスツール「Spotfire」は、データの読込みから前処理・可視化・統計解析・共有までをワンストップでカバーし、高度なデータサイエンティストからビジネスの現場まで、組織全体でのデータ活用を実現するデータ分析ツールです。

あらゆる種類のデータに接続・結合し、AIによるデータの前処理支援と、適切なビジュアライゼーションのレコメンドにより、全てのデータを瞬時に可視化・俯瞰できます。また、ビジュアル分析、統計解析、機械学習を用いた予測分析、ロケーション分析、ストリーミング分析など様々な分析を使いやすいUIで実施でき、データサイエンティストの分析業務を大幅に効率化します。製造業では、品質向上・歩留まりの改善を実現するために、データサイエンティストの分析結果をテンプレート化し、ダッシュボードとして現場に展開。現場のエンジニアが探索的データ分析を行うプラットフォームとして活用されています。詳しくはこちらからご覧ください。

Spotfireについて :https://www.nttcoms.com/service/TIBCO/products/spotfire/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_campaign=260120%E2%80%97Spotfire_release

＜NTTドコモビジネスXについて＞

「データ活用とテクノロジーで、企業の進化を支え抜く。」をミッションとして、データ活用と最適なテクノロジーの導入による “DX” と、それらを通じたより良い顧客体験 “CX” の実現をご支援することで、お客様のビジネスの可能性を拓く信頼の伴走者として、進化し続ける企業のデジタライゼーションに貢献します。

NTTドコモビジネスＸは、2026年1月にNTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社から社名変更いたしました。

名 称： NTTドコモビジネスX株式会社

所在地： 〒141-0032 東京都品川区大崎1丁目5番1号 大崎センタービル

代表者： 代表取締役社長 稲葉 秀司

URL： https://www.nttcoms.com/

＜Cloud Software Group, Inc.について＞

Cloud Software Group, Inc.は、現代の企業にミッションクリティカルなソフトウェアを提供しています。Cloud Software Groupは、TIBCO、Spotfire、Citrix、NetScaler、その他のビジネスユニットで構成され、世界中の1億人以上のユーザーが、プライベート、パブリック、マネージド、ソブリンクラウド環境において、進化、競争、成功できるよう支援しています。Cloud Software Group, Inc.のデータ、オートメーション、インサイト、コラボレーションに関するソリューションの活用方法については、こちらをご覧ください。

URL：https://www.cloud.com/

※TIBCOおよびSpotfireは、米国およびその他の国におけるCloud Software Group, Inc.およびその子会社の商標または登録商標です。本書に記載されているその他の製品名および会社名は、それぞれの所有者の財産であり、識別のために記載されています。

