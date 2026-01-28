2月のいちご＆あまおうスイーツビュッフェはドリンクまで“いちご尽くし”！

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ（東京）のティー&カクテル「ガーデンラウンジ」では、今が旬の“いちごの王様”「博多あまおう」はじめ、いちごをテーマにしたスイーツビュッフェ『スーパースイーツビュッフェ2026～いちご＆あまおうスイーツ～』が開催中です。2026年2月1（日）～14日（土）までのバレンタイン期間限定で、いちごスイーツにぴったりな『ホットチョコレート』、またスイーツビュッフェ期間いつでも愉しめる4種のストロベリーモクテルが登場します。

3種の「スーパーシリーズ」も登場！あまおう尽くしのスイーツビュッフェ開催中。

ホテルニューオータニ（東京）の中でも一番人気の高い、いちごをテーマにしたスイーツビュッフェ。今年は、“いちごの王様”「博多あまおう」を使用したスイーツの豊富なラインアップはもちろんのこと、ホテルニューオータニのシグネチャースイーツ「スーパーシリーズ」3種食べ比べが実現。スポンジには長崎県産「太陽卵」、九州大牟田産の生クリームを使用した“究極の”ショートケーキ『新スーパーあまおうショートケーキ』、糖度14度以上のマスクメロンを使用した『スーパーメロンショートケーキ』、ふわふわのスポンジにキャラメリゼしたヘーゼルナッツとアーモンドなど食感がアクセントの『スーパーチョコレートショートケーキ』の3種類が同時に味わえるのは、この時期だけ。

スイーツと一緒に味わいたい！いちごを贅沢に使用したストロベリーモクテル4種登場。

(左から)『チョコレートシフォンケーキ』、『あまおうタルト』、『あまおうロール』(左から)『岩泉ヨーグルトゼリー(あまおう)』『あまおうゼリー』左から『あまおうミルク』、『あまおうティー』、『いちごブルーベリー』、『あまおうスカッシュ』

『スーパースイーツビュッフェ2026～いちご＆あまおうスイーツ～』開催期間中は、個性豊かな「ストロベリーモクテル」がお愉しみいただけます。お食事との相性抜群の『あまおうティー』、濃厚な味わいがお好きな方におすすめの『いちごブルーベリー』、スイーツ感覚で味わえる、やさしい甘さが広がる『あまおうミルク』、あまおうの甘酸っぱさと心地よい炭酸の刺激ですっきりと飲みやすく仕上げた『あまおうスカッシュ』の4種類が登場。さらに、スイーツビュッフェをご利用の方は特別価格でご利用いただけます。スイーツでもドリンクでも、いちご＆あまおうに心満たされるひとときをお愉しみください。

「ストロベリーモクテル」

[料金]各種\1,600 ※サービス料別

『スーパースイーツビュッフェ2026～いちご＆あまおうスイーツ～』ご利用の方特別料金

[通常料金]各種\1,600 ⇒\1,000

2週間だけの特別なホットドリンク。バレンタインがテーマの“あま～い”1杯が限定登場！

『ホットチョコレート』通常料金\1,200 スイーツビュッフェご利用の場合\1,000

2026年2月1日（日）～14日（土）の期間は、バレンタインをテーマに新たなドリンクが登場します。ホテルニューオータニ（東京）のシェフパティシエ 森山雄大が「スイーツに合うチョコレートドリンク」を考案。ヴァローナ社のカカオ分70％のビターチョコレートを贅沢に使用し、水分量を調整することで、濃厚さを保ちながらも後味はすっきりとした、軽やかな口当たりのドリンクに仕上げました。さらに隠し味としてエルダーフラワーの香りを添えることで、チョコレートの深いコクの中に、爽やかで華やかな香りがふわりと広がります。上質でありながらも飲み心地のよく、スイーツと合わせて飲みたいホットドリンクが飲めるのは今だけ。

『ホットチョコレート』

[料金]各\1,200 ※サービス料別

『スーパースイーツビュッフェ2026～いちご＆あまおうスイーツ～』ご利用の方特別料金

[通常料金]各\1,200 ⇒\1,000

ランチ利用にも最適！全17種のサンドウィッチに、和・洋・中の多彩なホットミール

和・洋・中を織り交ぜたホットミールに加え、全17種類の多彩なサンドウィッチをご用意。長年愛され続ける『ホテル伝統のビーフシチュー』や『ローストビーフ＆レタスサンド』、ティー＆カクテル「ガーデンラウンジ」では定番の『ポークカツサンド』など、ホテルならではの味わいをお愉しみいただけます。また食の多様性にお応えするため、プラントベースフードメニュー『新東京大豆ミートバーガー』など、バリエーション豊かなホットミールもラインアップ。グルメ好きも愉しんでいただけること間違いなしのスイーツビュッフェです。

販売概要

ホテルニューオータニ（東京）

ティー&カクテル「ガーデンラウンジ」

『スーパースイーツビュッフェ2026～いちご&あまおうスイーツ～』

[期間]

2026年3月31日（火）まで

[時間]

11:30～ ※90分制

[料金]

平日 大人 \7,500～ お子さま \4,200 ／ 土・日・祝日 大人 \9,000～ お子さま \4,200

※料金には別途サービス料を加算させていただきます。

※お子さまは4～12歳。

※食材の入荷状況によりメニュー内容が変更となる場合がございます。

※画像はイメージです。

[店舗]

ティー＆カクテル「ガーデンラウンジ」

[場所]

東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ ガーデンタワー ロビィ階

[お問合わせ]

Tel: 03-5226-0246（ティー＆カクテル「ガーデンラウンジ」直通）

ティー＆カクテル「ガーデンラウンジ」から望む、400年の歴史を持つ約1万坪の日本庭園