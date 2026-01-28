「コーポレート部門×AI」の最前線。「AIオールスターズ2026 春」を開催

株式会社SHIFT

お客様の売れるソフトウェアサービス／製品づくりを支援する株式会社SHIFT（本社：東京都港区、代表取締役社長：丹下 大、プライム市場：3697、以下SHIFT）は、企業のAI活用におけるリアルな実践知を共有するオフラインイベント『AIオールスターズ2026 春 企業の“見えないエンジン”――コーポレート部門がAIで進化する』を、2026年2月13日（金）に株式会社SHIFT本社（麻布台ヒルズ32F）にて開催します。

今回のイベントにて、SHIFTが企画・主催する「AIオールスターズ」は第3回目となります。企業同士がAI活用の成功・失敗・試行錯誤を率直に共有する場として、SHIFTのお客様など、毎回多くの参加者から好評をいただいています。

昨今、企業におけるAI活用が大きな注目を集める一方で、情シス、人事、経理、経営企画、法務といったコーポレート部門の現場では、「どこから手をつけるべきか」「本当に業務は変わるのか」といった模索が続いているのが実情です。「AIオールスターズ2026 春」では、そうした状況のなかで他社に先駆け、試行錯誤を重ねながらAIを実業務に組み込み、運用してきた実践者たちにご登壇いただき、構想段階のつまずき事例やその理由、実運用に至るまでのリアルなプロセスを共有します。



SHIFTもまた、AIネイティブな組織を目指し、コーポレート部門におけるAI活用をいち早く推進し、試行錯誤を続けてきた企業の一社です。現場で培われてきたヒトの判断やノウハウをAIデータベースとして蓄積・活用することを中長期的な競争力の源泉と捉えるなかで、構想段階では描けなかった課題や現場のリアルな声、推進の最中にぶつかった複数の壁と向き合ってきました。現在もなお、AIを業務にどう組み込み、使い続けるかを模索しながら、事業成長につなげる方法を磨きこんでいます。



完成された成功事例以上に、リアルな現場でのつまずきや学びの共有は、次の一歩につながる貴重な財産となります。SHIFTは、業界や担当部門、立場を越えて、実践者同士が率直に経験を共有できる場として、「AIオールスターズ」を企画、開催しています。

本イベントで共有するテーマ

「AIオールスターズ2026 春」では、コーポレート部門におけるAI活用をテーマに、以下のような視点で実践知を共有します。

構想段階で多くの企業がつまずいたポイントや、現場にAIを定着させるまでに必要だった試行錯誤、期待通りに進まなかった取り組みとその乗り越え方。完成された成功事例だけではなく、部門ごとのAI活用のリアルと、懸命にやり切った先で起きた業務や組織の変化を共有し、参加者が自社の状況に照らし合わせて次のアクションを考えるためのヒントを提供します。

本イベントは、オフライン開催にこだわって実施します。セミナー形式でのセッションに加え、会場内には、SHIFTのコーポレート部門や現場で実際に活用されているAIの事例を紹介するブースを設置します。各ブースでは、ツール開発者やAI活用を推進してきた担当者が直接対応し、「なぜこのAIをつくったのか」「現場でどう使われているのか」といった背景も含めてデモンストレーションを行います。完成された成果物だけでなく、導入までの試行錯誤や運用上の工夫を知ることで、参加者が自社に置き換えて考えられる場を目指します。

また、登壇者や参加者同士が直接対話できる懇親会のなかで、オンラインでは共有しづらい現場感や温度感まで含めた情報交換も可能です。AI活用における悩みや課題を、同じ立場の実践者同士で語り合えることも、本イベントならではの特長です。



展示予定のAI活用事例（一部）

SHIFTが実践してきたAI活用の取り組みを、情シス・人事・総務・開発現場の業務効率化などの観点から紹介します。



展示予定例

- 採用・面接の生産性向上や、社員のメンターとして機能するAI／AIエージェント- お客様へのプレゼンスをあげる提案書の自動生成AIツール- 日常業務をノープロンプトでAI化する「天才くん」- ソフトウェアテストを変革する「TD AI Assistant」- レガシーシステム改修・開発を支援する「AIモダナイ」「AI駆動開発」- 情シスのコストを削減し、無駄をなくす「ワスレナイ」、総務業務を可視化する「ナクサナイ」- 会議の盛り上がりさえも可視化する「シフCo」- SHIFTの新たな取り組み「BPaaS×AI」

※展示内容は変更・追加となる場合があります。

※SHIFTが実際に取り組んできたAI活用の事例共有が主となっており、自社内活用のための内製ツールを多数含みます。

こんな方におすすめ

開催概要

- AI活用に漠然とした課題感をおもちの方- 組織規模、業態、課題ごとの最旬のAI活用事例を知りたい方- コーポレート部門改革、組織改革にAIを活用したい方- 企業、組織のDX推進などを担う情報システム部門、IT部門ご担当の方- 総務、人事、経理・財務、法務、購買部門など、コーポレート／バックオフィス部門における業務改革の事例を知りたい方

▼イベント名

AIオールスターズ2026 春

企業の“見えないエンジン”――コーポレート部門がAIで進化する



▼日時

2026年2月13日（金）18:00～20:00



▼会場

株式会社SHIFT 本社（麻布台ヒルズ32F）



▼参加費

無料（事前申込制）



▼登壇者（一部・順不同）

本イベントには、IT・非ITを問わず、企業のAI活用を現場で牽引してきた実践者が登壇します。

橘 泰一郎 氏

日本マイクロソフト株式会社

コーポレートソリューション事業本部

第二インダストリー本部 本部長

大石 怜史 氏

CBO （ソフトバンク株式会社 SB OAI事業本部 ビジネスオペレーション統括部 統括部長 ヘルスケアテクノロジーズ株式会社 取締役会長）

中井 雄一郎 氏

株式会社DeNA AI Link

事業開発部 部長

山口 瞬

株式会社SHIFT

コーポレート企画部 部長

岩岡 友夫

株式会社SHIFT

コーポレート企画部 データプランニンググループ グループ長

各企業のAI活用知見の集結で、さまざまな事例のシャワーを“浴び”、各社に異なる正解のヒントを見つける数時間。ぜひご来場ください。

