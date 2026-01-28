2026年度首都圏中学入試直後の最新情報をお伝え！ 2月28日(土)、中学受験保護者セミナーを東京個別指導学院がオンライン開催

株式会社東京個別指導学院

個別指導塾のパイオニアとして日本全国に272拠点（2025年4月1日時点）を展開するベネッセグループの株式会社東京個別指導学院（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：松尾 茂樹）は、来る2月28日(土)に中学受験保護者セミナーをオンラインで実施いたします。中学受験をお考えの新小学1年生～新6年生の保護者であればどなたでもご参加いただけます。対象エリアは首都圏で、定員500名の事前申し込み制となります。

■概要

東京個別指導学院は、小学生から高校生を対象とする個別指導塾（ブランド名:東京個別指導学院、関西個別指導学院）をすべて直営にて展開する個別指導塾のパイオニアです。在籍生徒数は約3万1千名（2024年度期中平均）。講師は教科知識だけでなくコーチングスキルも磨いており、お子さまは実際の授業を受けたうえで学習目的や相性に合った希望の講師を選ぶことができるのが特長です。2025年度からは新たに「進研ゼミ個別指導教室」の運営もスタートしました。

東京個別指導学院では中学受験をお考えの保護者に向けたオンラインセミナーを2025年より開始し、毎回ご好評をいただいております。今回は首都圏の新小学1年生～新6年生までの保護者を対象に「2026年度首都圏 中学入試の結果と2027年度の予測」、「注目校の入試問題分析報告」、「子どものやる気を引き出す親のかかわり方」、「学校選びの着眼点」といった内容を中学受験の専門家がくわしく解説します。

■中学受験保護者セミナー 詳細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24567/table/67_1_d8e9ba743fe0bac62f7b51b256cc8084.jpg?v=202601281251 ]

お申込はこちらから

https://www.kobetsu.co.jp/manabi-vitamin/special/eventseminar2602/

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24567/table/67_2_eb97bf2d819849d6bc53e42c7e9cd1bf.jpg?v=202601281251 ]

■ 株式会社東京個別指導学院について

1985年創業の個別指導塾のパイオニア。2025年4月1日時点で小中高生を対象とする個別指導塾を直営にて272拠点展開。ホスピタリティと対話を大切にした指導で、多様化するニーズにきめ細かく対応。個別指導塾のブランド名は「東京個別指導学院」と「関西個別指導学院」で、進研ゼミ個別指導コース、志望校ターゲットコースなどの多様なコースを展開。その他、ベネッセサイエンス教室を運営。

https://www.tkg-jp.com/

■ 株式会社首都圏中学模試センターについて

年間延べ10万人以上が受験する中学受験専門の模擬試験会社。私立や国立中学校を判定校とする「合判模試」、公立中高一貫校を判定校とする「適性検査型模試」を主催し、首都圏360校2,000以上もの入試を豊富な偏差値データで判定。独自の評価軸「思考コード」も用いて、偏差値との２軸で受験生の学力を多様な形で評価し、受験生をサポートしている。

https://www.syutoken-mosi.co.jp/

■ 株式会社森上教育研究所について

中学受験および私学中等教育に関するリサーチ・コンサルティングを行う。また、中学受験塾や私学向けにニュースレターの発行やセミナーを開催する他、保護者向勉強会「わが子が伸びる親のスキル研究会」を開催している。

https://oya-skill.com