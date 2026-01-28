ホライズンテクノロジー株式会社、組織・人材基盤の強化に向け7000万円の資金調達を実施

ホライズンテクノロジー株式会社

ホライズンテクノロジー株式会社（所在地：福岡県福岡市西区、代表取締役：大谷祐司）は、「未来の世代に“強い日本”を取り戻す」というビジョンのもと、ITを活用したサービス開発および新規事業立ち上げ支援を行っています。このたび、既存投資家からの追加出資ならびに銀行からのデット・ファイナンスにより、総額7000万円の資金調達を実施しました。

本調達資金は、組織基盤の拡充および人的基盤の強化を目的に活用し、エンジニア・事業開発人材の採用や育成に加えて、報酬水準の見直し、福利厚生の充実、働きやすい環境づくりへの投資を進めてまいります。これにより、メンバー一人ひとりが安心して長期的に活躍できる体制を整え、より大規模かつ高度な案件にも安定して対応できる組織づくりを目指します。

■ 資金調達の背景と目的

ホライズンテクノロジー株式会社は、ITを活用した新規事業の立ち上げ支援を専門とし、2022年に福岡市で創業しました。これまでに、上場企業やグローバル企業を含む20社以上の新規事業創出に関わり、構想段階から事業化・成長フェーズまで、一貫した支援を行ってきました。

近年、企業におけるDX推進や新規事業開発の現場では、スピードと実行力がこれまで以上に求められています。その一方で、プロジェクトの規模も拡大を続けており、より安定した品質で継続的に価値提供できる体制づくりが重要なテーマとなっています。

ホライズンテクノロジーでは、これまでも少数精鋭のチームで多くのプロジェクトを推進してきましたが、今後は人材への投資だけでなく、報酬体系や評価制度の整備、福利厚生の充実といった「働く基盤」そのものへの投資も進めていきます。今回の資金調達を通じて、メンバーが安心して力を発揮できる環境を整え、結果としてクライアント企業への提供価値をさらに高めていく体制を構築していきます。

◼︎︎株式会社ホライズンテクノロジーについて

当社は、企業の新規事業開発およびDX推進を支援するテクノロジーパートナーです。

リクルート、サイバーエージェント、パーソルなどのインターネット・事業会社において、新規事業開発やエンジニアリング組織づくりに携わってきた代表・大谷が、その経験をもとに2022年に創業しました。クライアントの事業フェーズや課題に応じて、企画段階から開発・運用、事業成長に向けた施策実行まで一貫して伴走することを強みとしています。

主な実績

広告会社とのアライアンスによる、動画マーケティング領域の新規事業立ち上げ支援

人材サービス企業の新規事業において、企画段階から参画し、Webサービスの開発からリリースまでを一貫して担当

IT教育系サービスにおける組織変革コンサルティングを実施し、組織課題の整理から施策立案、実行支援までを担当

生成AI・LLMを活用した業務効率化から新規サービス開発までの一貫支援

■ 代表コメント

今回の資金調達は、当社にとって次の成長フェーズに進むための重要な一歩です。これまで以上に人材への投資を重視し、報酬水準の見直しや福利厚生の充実、働きやすい環境づくりを進めることで、メンバー一人ひとりが安心して挑戦し続けられる会社をつくっていきたいと考えています。

私たちが提供するソリューションをさらに磨き上げ、クライアント企業のビジネス成長に、より本質的な価値を提供していきたいと考えています。

これからも、信頼できるメンバーと力を合わせ、日本から新しい挑戦を生み出す企業や組織を支えてまいります。

コーポレートサイト :https://www.horizon-cg.com/■会社概要

ホライズンテクノロジー株式会社

福岡県福岡市西区愛宕4丁目1-23 Atago Deck 5F

代表取締役：大谷祐司

連絡先：info@horizon-cg.com

HP：https://www.horizon-cg.com/

Wantedly：https://www.wantedly.com/companies/company_3099134