食の楽園「RINKU FOOD PARK」チャールストン クレープにてバレンタイン限定クレープを販売いたします

りんくうプレミアム・アウトレット内にございますフードコート「RINKU FOOD PARK（りんくうフードパーク）」ではチャールストンクレープにて2月1日（日）～ 15日（日）までバレンタイン限定クレープを販売いたします。モチモチしたチョコレート生地にお口の中でとろける生チョコ、いちごとラズベリーのWベリーを添えて、恋人たちの演出はもちろんのこと、ふらっと、訪れてカジュアルにとろけるような甘い時間をお楽しみください。今回は販売期間にバレンタイン限定クレープを購入され、RINKU FOOD PARKのインスタグラムをフォローされた（されている）お客様にはお好きなソフトドリンクを110円（税込）でご提供させていただきます。この機会に是非、ご利用ください。皆さまのご来店をスタッフ一同、お待ちしております。

RINKU FOOD PARK（りんくうフードパーク）

住所：大阪府泉佐野市りんくう往来南3-28

店舗場所：りんくうプレミアム・アウトレット

メインサイドエリア１F 1700

代表電話番号：072 - 458 - 4636

営業時間： 10:00～19:00（LO 18:45）

席数：513席

営業ブランド： ■チャールストンクレープ（スイーツ）

■肉屋さんの専門店 京都サカイ（焼肉定食）

■らーめんおおきに（ラーメン）

■たこ焼き道場 花月（たこ焼き）

■洋メシ おむらいす亭（オムライス）

■韓メシ・韓スイーツ アンニョン（韓流グルメ）

■博多天麩羅 あげてんや（天ぷら）

■壁の穴（和風スパゲッティ）

2月1日（日）～ 2月15（日） ■ バレンタイン限定クレープ

とろける生チョコWベリー

980円（税込1,078円）

バレンタインにぴったりのモチモチしたチョコレート生地に上品

な味わいのとろける食感の生チョコ、いちごとラズベリーのWベ

リーを添えました。恋人たちはもちろんのこと、お友達どうしや

、ご家族など、15日間限定のメニューを多くの方に召し上がって

いただければと思います。

バレンタイン キャンペーン（2月1日（日）～ 2月15（日））

１. とろける生チョコWベリー ご購入

２. RINKU FOOD PARK インスタグラムをフォロー（既にフォローいただいているお客様含む）

１.と２.のお客様にはソフトドリンク（Mサイズ）を100円（税込110円）で提供いたします。

ソフトドリンクは

コカ・コーラ、ジンジャーエール、メロンソーダ、ウーロン茶、オレンジジュース、カルピス、カルピスソーダからお選びいただけます。

RINKU FOOD PARK（りんくうフードパーク）各ブランドとおもなメニュー

■チャールストンクレープ

RINKU FOOD PARK（りんくうフードパーク）の入り口近くにあるスイーツショップ。 もちもちとしたほんのり甘いクレープ生地に、フルーツやクリーム、アイス、チョコレートなどを包み込んだ贅沢な一品をお楽しみいただけます。おすすめは「トロピカル チャールストンクレープ」。また、テリヤキチキンエッグなどのお食事系クレープに加え、ミルクのコクを感じるソフトクリーム、彩り豊かなパフェ、もちもち食感のタピオカドリンクなど、スイーツのアミューズメントパークのようなラインナップが揃っています。お買い物の合間やお食事後のひとときに、ぜひお立ち寄りください。

トロピカル チャールストンクレープ■肉屋さんの専門店 京都サカイ

ガッツリ“肉定食”を堪能してください。北海道産ビーフ100％使用して肉汁あふれる食べ応え満点の「りんくうハンバーグ」に 日本三大和牛にも数えられる松阪牛、神戸牛を使用した気品ある美味しさのメニューもご用意しています。また、高級部位の濃厚な旨みが特徴の黒毛和牛のリブロースもお楽しみください。すべての定食メニューには「ご飯・漬物・肉屋の具沢山豚汁」が付いて、心もお腹も大満足。“肉のプロが選んだ定食” を、ぜひご賞味ください。

黒毛和牛リブロース定食■らーめん おおきに

濃厚とんこつ醤油ラーメンの真髄、ここにございます。 こってり濃厚なとんこつ醤油スープに、ネギや煮卵をトッピングした定番の一杯から、一押しの「三元豚炙り叉焼麺」まで豊富なラインナップをご用意しております。三元豚をじっくり4時間煮込んだやわらかな叉焼を、香ばしく炙ることで、染み出る脂の甘みと芳ばしさが広がる贅沢な一杯に仕上げました。 豚骨スープと極上チャーシューが織りなす、至福のひとときをご堪能ください。思わず「おおきに！」と笑みがこぼれる美味しさです。さらに、痺れる辛さがクセにな

る担々麺や、サイドメニューには定番の餃子・唐揚げ・チャーシューたっぷりの叉焼丼、明太子ご飯などをご用意。 がっつり食べたい方も、小腹を満たしたい方もきっと満足いただけます。

三元豚炙り叉焼麺■たこ焼き道場 花月

たこ焼き・お好み焼き・焼きそば――関西グルメの王道を一堂に揃えました。 外は「カリッ」、中は「とろっ」とした絶妙食感のたこ焼きに、甘くてコクのある特製ソースをたっぷりと塗りました。シャキシャキねぎ、明太マヨ、チェダーチーズなどをトッピングしたバリエーション豊かなメニューもご用意しています。焼きそばやお好み焼きとのセットメニュー、ボリューム満点のモダン焼きもおすすめです。生ビール、ハイボール、レモンサワーとの相性も抜群！

ちょっと一杯のおつまみとしてもぴったりです。全メニューお持ち帰り可能ですので、おうちでも関西の味をご堪能いただけます。ぜひ、お立ち寄りください。

王道のソースたこ焼き8個■洋メシ おむらいす亭

ふわトロオムライスの「おむらいす亭」のこだわりはズバリ卵！濃い卵黄、豊かなコクと自然な甘みが特徴のオリジナル卵「幸卵（こうらん）」を、独自の焼き方で絶妙なタイミングで仕上げ、お客様に最高の状態でご提供いたします。人気のオムライスに加えて、デミグラスハンバーグ、ドリア、カツカレーなど、“和の洋食”メニューも充実。サラダ・ドリンクとのセットもございますので、ショッピングの合間など、気軽にお立ち寄りいただけます。

たっぷり牛肉 オムハヤシ■韓メシ ・韓スイーツ アンニョン

韓流グルメ、韓流スイーツで韓国気分を味わってください。石焼ビビンバ、冷麺、ヤンニョムチキンなど、食欲を満たす人気の韓国グルメを取り揃えています。そして食後には、バニラはちみつホットクやコグマボールなど、“スイーツは別腹”を叶える韓国スイーツも充実！ダルゴナミルクティーや韓国レモネードなど、トレンド感あふれるドリンクもご用意しています。フードコートの一角に広がる“マシッソヨ（美味しい）”な空間で、心もお腹も大満足のひとときをお過ごしください。

■博多天麩羅 あげてんや

香ばしく揚がった、サクサク天ぷらをお召し上がりください。海老、野菜、いかなどの素材本来の旨みを、心地よい歯ごたえの衣が引き立てます。おすすめは「特製あげてんや 上天丼 ミニ麺セット」。さらに、上天丼・肉ごぼう天うどん・からし高菜がセットになった「あげてんやセット」は、メニュー表に輝く“ベスト オブ あげてんや”です。そばとのお得なセットメニューや、ボリューム満点のかつ丼もご用意。江戸の郷土料理から全国に広がった日本の伝統の味を、ぜひお楽しみください。

特製あげてんや 上天丼 ミニ麺セット■壁の穴

創業70年以上――たらこスパゲッティ発祥店。2025年春、「壁の穴」はリブランディングを実施し、ロゴマークに「Japanese Spaghetti」の冠を加えました。日本のみならず、世界中のお客様に愛されるブランドを目指し、新たな一歩を踏み出しています。大阪りんくうプレミアム・アウトレット店では、伝統の味「極上元祖たらこスパゲッティ」や、人気No.1の「マルゲリータ」など、こだわりのメニューをご用意。 さらに、ピッツァメニューには、ここだけのオリジナリティあふれる一品も登場予定です。「壁の穴」でのひとと

きが、お客様にとって特別な“感動の時間”となりますように。我々の願いです。

◎RINKU FOOD PARK（りんくうフードパーク）とは

極上元祖たらこスパゲッティ

ワールドグルメジャンクションとして開業から25年、一つの区切りの年にリブランディングとして大規模リニューアルを行い2025年7月30日にグランドオープンいたしました。インバウンドも含めた観光客の多い場所で、より日本らしく、また、大阪グルメの色も濃く致しました。客席は513席。がっつり食べていただけるお肉の定食に、豚骨醤油のこってりラーメン、そして、大阪名物のたこ焼き、その中には焼きそば、お好み焼きもご用意しています。スイーツではクレープを中心にパフェやソフトクリーム、タピオカドリンクなどもお楽しみいただけるショップもございます。そして、創業70年、たらこスパゲッティ発祥の「壁の穴」に韓流グルメの「アンニョン」などのブランドもご用意いたしました。ちょっと休憩にカフェ感覚でご来店されるお客様、しっかりと食べたい方、また、食後にスイーツ、たこ焼きなどをカジュアルに楽しみたい方など、様々な「食べたい」にお応えできるフードコートをコンセプトに展開いたします。各々のブランドはお客様の選ぶ楽しみも感じていただきたく、多くの種類のメニュー設定をしています。多種多彩な見映えはSNSでの投稿をかりたてます。関西国際空港近くのフードパークは食を通したお客様の笑顔のために、これからも営業をしてまいります。

◎RINKU FOOD PARK（りんくうフードパーク）ロゴについて

りんくうプレミアム・アウトレットは、アメリカのサウスカロライナ州チャールストンの街並みをモデルに作られています。チャールストンには、「Joe Riley Waterfront Park」という公園があり、そ

こに「パイナップル・ファウンテン」というパイナップル型の噴水があります。それにちなんだパイナップルのオブジェがフードコート内に設置されます。また、「RINKU FOOD PARK」のロゴも、このパイナップルにちなんだものになっています。

