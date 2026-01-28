ゲーム開発のルーデル、AIを最大限に活かすナレッジ基盤としてNotionを新規導入

Notion Labs Japan合同会社

Notion Labs Japan合同会社（所在地：東京都、ゼネラルマネジャー アジア太平洋地域担当：西 勝清）は、株式会社ルーデル（所在地：東京都新宿区、代表取締役：和泉 晴、以下 ルーデル）が、コラボレーションソフトウェア「Notion」および「Notion AI」を新規導入し、業務設計そのものを見直す形でNotionを業務基盤として採用したことを発表します。ルーデルでは、日々の業務プロセスをNotion上で完結させることで、AIが常に最新の文脈を参照できる環境の構築を進めています。

導入の背景：NotionをAIが参照する社内ナレッジの基盤に

「ドラゴンエッグ」をはじめとしたソーシャルゲーム事業を展開するルーデルでは、大規模言語モデル（LLM）の急速な進化を受け、AI活用の成否は、プロンプトや個別ツールの性能以上に、AIが参照する社内ナレッジの質と構造によって決まると考えてきました。AIが価値あるアウトプットを生み出すには、決定事項や業務の経緯、マニュアルなどの情報が、業務の流れの中で自然に構造化・蓄積される仕組みが不可欠です。

AIドリブンな組織を目指す上で、この「ナレッジベースの構築」は経営の最重要課題であり、そのための基盤としてNotionを採用しました。採用にあたっては、多くの先進企業で情報の構造化と業務品質の向上を実現してきたNotionの実績と、AI機能の実装や外部ツール連携における進化スピードが高く評価されました。

日報データのAI分析や基幹データとの連携にNotionを活用

ルーデルは2025年11月からNotionの利用を開始し、現在は全社約300名で利用しています。現時点での主な活用事例の一つは、日報データのAI分析です。日報や業務レポートはNotionのデータベースに集約されており、Notion AIがそれらを読み込むことで、業務内容や工数を自動で要約・分析しています。これにより、日々の報告業務が単なる記録にとどまらず、マネジメントに活用できるデータ基盤へと転換されています。

また、各事業責任者がNotionに入力する売上目標データを、クラウドデータウェアハウスと連携させ、Notionを業務入力の起点としながら全社の予実管理を行っています。

さらに、社内依頼をNotion上で一元管理し、依頼背景や対応履歴をすべてログ化しています。業務の流れを整理することで、AIによる類似案件検索や対応案作成を可能にしています。

社員の「情報やデータに対するマインドセット」に変化

Notion導入後、ルーデルでは「人が見て分かればよい情報」から、「AIに読み込ませるために、正しく構造化すべき情報」へと社員の意識が徐々に浸透しつつあります。業務の記録が、将来の自分やAIを助ける資産になるという認識が広がり、AI活用を前提とした組織文化の土台が形成されています。また、文章作成や過去の経緯を探すといった業務前の準備時間が短縮され、業務の初動スピード向上や心理的負担の軽減といった効果も現場レベルで実感されています。

今後ルーデルでは、業務の仕組み化をさらに進め、Notion上に蓄積されたデータとAIの連携を拡大していく方針です。定型業務は可能な限りNotionのオートメーションやAIに任せ、人はより創造的で付加価値の高い業務に集中できる環境を整えていきます。これにより、全社員が「自分専用の優秀なAIアシスタント」を手元に持ち、高品質なアウトプットを生み出してサービス品質の向上と企業成長につなげていきます。

株式会社ルーデル

執行役員 データサイエンス部 部長 吉永 辰哉氏のコメント

ルーデルでは、生成AIの登場を絶好のチャンスと捉えています。AIドリブンな組織への変革において、AIが正しく思考するための『知識の土台』、すなわちナレッジベースの整備は避けて通れません。その中核を担うパートナーとしてNotionを採用しました。Notionという強力な基盤の上で、この技術革新を最大限に活用し、さらなる飛躍を目指します。

Notion Labs Japan合同会社

ゼネラルマネジャー アジア太平洋地域担当 西 勝清（にし・かつきよ）のコメント

業務設計の見直しを起点にNotionを導入されたルーデル様の取り組みは、AI活用を前提とした情報基盤のあり方を示す優れた事例です。業務の流れの中でナレッジが自然と蓄積されることで、AIが正確な文脈を理解し、高品質なアウトプットにつながっています。Notionを業務の中心に据え、情報の質と流れを再設計されたルーデル様の挑戦を、Notionは今後も支えてまいります。

株式会社ルーデルについて

ソーシャルゲームの企画・開発・運営・プロモーションを一気通貫で行っている企業です。主力タイトル「ブルーロック Project: World Champion」「キングダム 頂天」「ドラゴンエッグ」をはじめとした、複数タイトルの運営に加え、新規タイトルの開発も積極的に行っており、今後も続々と新規タイトルのリリースを行っていく予定です。

https://rudel.jp/

Notionについて

Notionは、ドキュメントの作成・共有、プロジェクトの管理、ナレッジの整理、すべてが一箇所で実現できるコネクテッドワークスペースです。ユーザーは美しいドキュメント、ロードマップ、ナレッジベースなどを作成、カスタマイズすることができ、チームの生産性向上、コラボレーションの促進・強化、チームでの働き方の改革を加速化させます。Notionは次世代のスタートアップから大企業まで、世界中で最高のチームを支えています。日本でもトヨタ自動車社や三菱重工社、サイバーエージェント社、セプテーニ社といった大手企業への導入が進み、信頼を得ています。

https://www.notion.com/ja