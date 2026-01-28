ニューロテクノロジー市場分析レポート日本語版をリリース世界90社超の市場動向、2/12にオンラインセミナーも開催

株式会社アラヤ

ニューロテック・AIの技術開発・ソリューション提供を手掛ける株式会社アラヤ（所在地:東京都千代田区、代表取締役:金井良太、以下「アラヤ」）は、国内外での研究・開発を通じて蓄積した知見を活かし、ニューロテクノロジー市場を網羅的に分析したマーケットレポート「Neurotechnology Market Landscape Report 2025」の日本語版「ニューロテック市場分析レポート2025」の提供を開始いたしました。また、本レポートの発刊を記念して、2026年2月12日（木）にオンライン解説セミナーを開催いたします。

ニューロテック市場分析レポート2025

https://lp.araya.org/neuroreports/jp

背景

ニューロテクノロジー市場は、高齢化社会の進展や神経疾患の増加、ブレイン・コンピュータ・インターフェース（BCI）やAIの革新により急速な成長が見込まれています。実際に2025年時点で174億ドル規模と推定され、2029年には298億ドルに達すると予測されています（年平均成長率13-14%）。

この急成長する市場において、企業の新規事業開発、研究開発、投資、経営企画などの立場で意思決定を行うためにはグローバル市場を俯瞰し、各企業の革新性や市場ポテンシャルを客観的に評価する必要があります。このようなニーズに応えるため、アラヤは独自のスコアリング手法を用いた包括的なマーケットレポートを開発しました。

ニューロテック市場分析レポート2025 の特徴

本レポートは、ニューロテクノロジー分野のステークホルダー向けに、実用的な市場インサイトを提供するマーケットレポートです。

独自のNIIスコアリング手法による客観的評価

世界の主要ニューロテック企業90社超を、アラヤが開発した「Neurotech Innovation Index（NII）」スコアリング手法で評価しています。NIIスコアは、以下の5つの定量的指標から算出されます。

- 資金調達の勢い（Funding Growth）- 特許数（Patents）- メディア露出度（Media Mentions）- 競合状況（Competitors）- 企業規模（Company Size）

これにより、各企業の革新性、成熟度、市場ポテンシャルを客観的かつ多角的に評価しています。

技術×ユースケースのマトリクスで市場を体系的に整理

市場を「技術カテゴリー（EEG/MEG、TMS、tES、fNIRS、超音波など）」と「ユースケース（BCI、ウェルネス、神経診断、データ分析）」のマトリクスで分類し、各セグメントにおける主要企業をランキング形式で紹介。

市場動向と戦略的示唆

レポートラインナップ

オンライン解説セミナー開催のお知らせ

- 市場規模推移と成長予測- エンドユーザー別の市場構造分析- 非侵襲型・侵襲型それぞれの創業トレンドと投資動向- 主要トレンドと今後の事業・投資戦略における考慮すべきポイント- 非侵襲型ニューロテックレポート:73社の企業プロファイル分析（\300,000）- 侵襲型ニューロテックレポート:19社の企業プロファイル分析（\187,000）- バンドル版:両レポートセット、20%割引（\390,000）※全て税抜き価格ニューロテック市場分析レポート2025 :https://lp.araya.org/neuroreports/jp?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=neuroreports_20260128

レポートの発刊を記念して、グローバルニューロテクノロジー市場の最前線を解説するオンラインセミナーを開催いたします。

・セミナー概要

日時: 2026年2月12日（木）13:00～14:15（75分）

形式: オンライン（Zoom）

参加費: 無料（要申込）

申込URL: https://peatix.com/event/4807866/view

・プログラム

ニューロテックとは何か

ニューロテックマーケットレポート解説

- 市場の動向と今後の展望（予測・統計）- 評価手法およびレポートの構成- 注目企業のご紹介（約5社）- 注目すべき主要トレンド- 市場レポート全体のご紹介および割引コードのご案内

質疑応答

※参加者限定で、レポート購入時にご利用いただける特別割引コードをご案内いたします。

・登壇者

児玉 英

株式会社アラヤ 研究開発部 Senior Researcher

カーネギーメロン大学にて統計学を専攻し学士号を取得。National Institute of Mental Healthにて2年間研究に従事した後、プリンストン大学にて神経科学の修士号を取得。現在はアラヤ株式会社にてSenior ResearcherとしてMoonshot R&Dプログラムのもと、脳制御ロボットに関する研究開発に従事している。



蓬田 幸人 MD, Ph.D.

株式会社アラヤ NeuroAI事業部／ニューロテックチーム

東北大学医学系研究科にて博士号(医学)を取得。その後玉川大学脳科学研究所、国立精神・神経医療研究センターにて機能的MRIを中心とした脳機能イメージング研究に従事。2021年8月にアラヤ入社。ニューロテック領域の事業開発に取り組んでいる。

モデレーター:濱田 太陽 Ph.D.

株式会社アラヤ NeuroAI事業部／ペルソナラボチーム

量子科学技術研究開発機構（QST）訪問研究員

神経科学者（博士）。沖縄科学技術大学院大学(OIST)にてPh.D取得。2019年より現職。Moonshot R&Dプログラム（目標9）のPrincipal Investigatorとして前向き状態に関するモデル化に従事。研究テーマは、好奇心の神経計算メカニズムの解明やLLMによるデジタルツイン、AIの神経科学。

価格

非侵襲型ニューロテックレポート:\300,000

侵襲型ニューロテックレポート:\187,000

バンドル版（両レポートセット）:\390,000（20%割引）

※全て税抜き価格

レポートの詳細およびお申し込みは、サービスサイトよりお問い合わせください。

英語版レポートについて

本レポートは2025年に英語版として先行リリースされ、グローバルのニューロテック企業、投資家、研究機関から高い評価をいただいております。今回、日本市場のニーズに応え、日本語版の提供を開始いたしました。

【株式会社アラヤについて】

株式会社アラヤは、認知神経科学の研究者、金井良太が率いるAIとニューロテックをコア技術としたディープテック企業です。製造業、ヘルスケア、建設、アカデミック・リサーチといった幅広い領域において、AIアルゴリズム開発、エッジAI実装、生成AIを活用した先進的なソリューションやDX支援を推進。また、ニューロテック領域での高度な研究開発支援をご提供することで、皆様から信頼されるソリューションパートナーであり続ける事を目指します。