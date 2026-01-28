株式会社PLANT(本社：福井県坂井市 代表取締役社長 三ッ田 泰二)は、誕生8周年を迎えたSUPER CENTER PLANT店内の直営オリジナルハンバーガーショップJJ BURGER (ジェイ・ジェイ・バーガー)において、2026年2月1日(日)より期間限定で「九州風チキンフィレ」「フライドポテト 明太バター味」の販売を開始いたします。





九州風チキンフィレ









『2月の限定メニュー』

さっぱりとした国産鶏むね肉のチキンフィレに、九州のご当地グルメをイメージしたソースを組み合わせた贅沢な2品をご用意いたしました。

“南蛮ソース”と“タルタルソース”を合わせた「宮崎チキン南蛮風チキンフィレ」、明太子入りのチーズソースをかけた「博多明太風チーズソースチキンフィレ」の2種類をお楽しみいただけます。

さらにサイドメニューには、当店自慢のフライドポテトを、明太子のまろやかなコクとバターの豊かな香りで仕上げた「フライドポテト 明太バター味」を期間限定でご提供いたします。





フライドポテト 明太バター味





■期間 ：2026年2月1日(日)～2月28日(土)

■商品名：宮崎チキン南蛮風チキンフィレ 590円(税込)

博多明太風チーズソースチキンフィレ 590円(税込)

フライドポテト 明太バター味 Mサイズ 260円(税込)

フライドポテト 明太バター味 メガサイズ 690円(税込)





JJ BURGERでは、毎月「月替わりメニュー」をご用意いたしております。

1年間のうち1か月の間しか食べることのできない特別なメニューとなっておりますので、普段からご利用いただいている方も、まだ食べたことがない方もぜひこの機会にご賞味ください！！









『JJクーポンでおトク！！』

■期間 ： 2026年2月1日(日)～2月28日(土)

■内容 ： 国産牛、国産小麦にこだわったJJバーガーをもっと気軽に楽しむなら

「JJクーポン」がおすすめ！

クーポンは、PLANT公式アプリからご利用いただけます。

(店頭、モバイルオーダーで利用可能)

■公式アプリ： https://www.plant-co.jp/plant_pay.html





※クーポンの利用にはPLANT公式アプリのダウンロードが必要です

※クーポンは月替わりで配信予定です

※1つのクーポンにつき5個まで購入可能です

※他のクーポンとの併用が可能です

※JJキッチンカーではご利用いただけません





2月のJJクーポン





また2月20日(金)より、JJ BURGERのファンにはたまらない肉肉しさ満載の『パテ増量バーガー』を期間限定で販売いたします！





『お肉もりもりフェア！』

■期間：2026年2月20日(金)～3月1日(日)

■内容：期間限定メニューとして、パテ増量ハンバーガーをお得な価格でご提供いたします。





※通常税込価格は、各単品バーガーにパテおよびチーズパテをトッピングした場合の価格です

※無くなり次第終了とさせていただきます





2月_お肉もりもりフェア





【JJ BURGER店舗情報】

営業時間：10:00～19:00［年中無休］

※モバイルオーダーでのご注文は18:30まで(最終受取18:45)





取扱店舗：大玉店／黒部店／津幡店／川北店／坂井店／清水店／瑞穂店／

伊賀店／高島店／木津川店／出雲店









＜会社概要＞

社名 ： 株式会社PLANT

本社 ： 〒919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄15号8番地の1

代表者 ： 代表取締役社長 三ッ田 泰二

設立 ： 昭和57年(1982年)1月

資本金 ： 1,425百万円

上場市場： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：7646)

事業内容： 衣食住のあらゆる部門にわたり網羅的に生活必需品を取扱う

スーパーセンターを中心に地域密着型の営業展開を行っています

(店舗展開エリア)福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県、

岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、岡山県、鳥取県、

島根県

URL ： https://www.plant-co.jp/