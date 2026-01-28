もふもふにゃんこにいやされながら語彙力アップ(ハート) 『mofusand ゆるっと学ぶ 慣用句&故事成語』が2026年1月28日（水）に発売！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛）は、『mofusand ゆるっと学ぶ 慣用句&故事成語』を2026年1月28日（水）に発売いたしました。
『mofusand ゆるっと学ぶ 慣用句&故事成語』
●5つのテーマ別でわかりやすく、生活の中で使いやすい！
【1章】気持ちをあらわすことば
【2章】つながりをあらわすことば
【3章】まえむきになることば
【4章】人をほめるときのことば
【5章】ねこにまつわることば
の全5章に分かれています。テーマやシチュエーション別に語句を紹介しているので、覚えやすく、日常会話に取り入れやすい内容となっています。
●mofusandのかわいいイラストをオールカラーで！
オールカラーなのでmofusandのかわいいイラストを最初から最後まで存分にお楽しみいただけます。
また、全ての漢字にふりがなが振ってあるので、お子さまから大人まで楽しく学べます。
●知りたい語句をピンポイントで探せる、索引つき！
50音順の索引がついているので、気になった語句を簡単に探すことができます。お子さまの学習にもお役立ていただけます。
●書誌情報
【書名】『mofusand ゆるっと学ぶ 慣用句&故事成語』
【定価】1,375円 （本体1,250円＋税）
【発売日】2026年01月28日
【サイズ】Ｂ6判
【ページ数】128ページ
【ISBN】9784049165791
▼詳細・購入はこちら
https://www.kadokawa.co.jp/product/322504000157/
●「mofusand」とは
もふもふのにゃんこがサメの着ぐるみを着た『サメにゃん』をはじめ、 とってもキュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いた「mofusand」。 手がけるのはInstagramやXなどのSNSを中心に人気のイラストレーター・ぢゅのです。 グッズ展開、企業コラボなど幅広く展開しており、 小学館クリエイティブから書籍「サメにゃん」が2巻まで発売中。 2026年1月7日(水)より、アニメ「mofusand」がYouTube＆各配信プラットフォームにて配信中！
〇関連サイト
mofusand公式総合情報サイト「mofusandインフォ」：https://mofusand-info.jp
ぢゅの
X：https://x.com/mofu_sand
Instagram：https://www.instagram.com/mofu_sand/
・版権表記
各メディアにてお取り上げいただく際は、下記版権表記を記載いただけますようお願いいたします。
(C)mofusand
●子ども向け書誌の情報がいっぱい『ヨメルバ』
ヨメルバはKADOKAWA児童図書編集部が運営する「安全に楽しく」本に触れることができるwebサイトです。
絵本、まんが学習シリーズ、つばさ文庫、キャラクター書籍など、0歳～小学校高学年向けのコンテンツを多数取り揃え、これから出る本のためし読みや、最新の本の情報ほか、クイズやレビューなど、読んだり、学んだり、遊んだりできるコンテンツを順次追加していきます。
お子様が「本を読む」「本に触れる」楽しみを知る場所として、ぜひお役立てください。
▼ヨメルバHP
https://yomeruba.com/
▼公式X（旧Twitter）『ヨメルバ（KADOKAWA 児童図書編集部）』
@KadokawaJidosho(https://x.com/KadokawaJidosho)
▼公式Instagram『ヨメルバ』
@yomeruba_kad(https://www.instagram.com/yomeruba_kad/)
▼公式YouTube『KADOKAWA児童図書チャンネル』
https://www.youtube.com/channel/UC4UqzID_eubKyb4O0bxnCgA