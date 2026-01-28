D2C X、世界最大級の旅行サイト「エクスペディア・グループ」の広告取り扱いを強化

株式会社D2C X

株式会社D2C X（本社：東京都港区、代表取締役：中西 恭大）は、世界最大級のオンライン・トラベル・エージェント（OTA）であるエクスペディア・グループの広告商品の取り扱いを開始いたしました。これにより、D2C Xはこれまで培ってきた独自の訪日外国人向けデジタルマーケティングに関するノウハウを基に「Expedia.com」「Hotels.com」を含む世界各国への広告出稿に関する戦略コンサルティング、ブランドページ制作、広告販売・運用までをワンストップで支援します。

近年、訪日旅行の主流が個人旅行（FIT）となり、旅行者がオンラインで情報収集から予約までを完結させることが当たり前になった今、日本の観光事業者様にとってデジタル上での顧客接点がこれまで以上に重要になっています。

日本の観光事業者様と世界の旅行者を結ぶデジタルマーケティングを一貫して手掛けてきたD2C Xは、これまで培ったノウハウを基に、北米地域を中心に圧倒的な利用者数を誇るエクスペディア・グループにおける最適なプロモーションをご提案します。

D2C Xは今後も、訪日外国人領域におけるマーケティングやプロモーションに関する豊富な知見やノウハウを活かし、観光事業者様の強みを活かす支援や課題解決に向けて、尽力してまいります。

■ 会社概要

会社名 ：株式会社D2C X（読み：ディーツーシー クロス）

所在地 ：〒105-7314 東京都港区東新橋1-9-1 東京汐留ビルディング

代表者 ：代表取締役 中西 恭大

事業内容 ：海外向けインターネットメディアの運営

海外向けマーケティングのコンサルティング

海外向けプロモーション業務

越境EC事業

ランドオペレーター事業（DMC事業）

URL ：https://www.d2cx.co.jp/