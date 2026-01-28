クラウド型ワークフロー「X-point Cloud」が、14年連続となるSaaS・ASP型ワークフロー市場シェア（出荷金額）No.1を獲得

株式会社エイトレッド

ワークフローシステムのリーディングカンパニーである株式会社エイトレッド（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岡本康広 以下、エイトレッド）が開発・提供するクラウド型ワークフロー「X-point Cloud（エクスポイントクラウド）」は、デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社（以下、デロイト トーマツ ミック経済研究所）が調査した「コラボレーション・モバイル管理ソフトの市場展望2025年度版」において、SaaS・ASP型ワークフロー市場シェア（出荷金額）で14年連続シェアNo.1となりましたのでお知らせいたします。

デロイト トーマツ ミック経済研究所によると、2024年度のワークフロー市場は、バックオフィス業務の最適化需要を背景に、大手企業中心に導入が継続しており、前年比109.0%の142.3億円となりました。現在のワークフローに対するユーザーのニーズは、ワークフロー本来の申請・承認・稟議機能から、ERPなどの基幹業務システムとの連携、モバイル対応やICカード対応など経費精算、勤怠管理機能の充実など、他サービスとの連携拡大により利用用途が広がっており、2025年度も、ペーパーレスやDX推進ニーズが続くことから、前年比114.5%の163.0億円の成長を見込んでいます。

また、SaaS・ASP型ワークフロー市場においては、大手企業をターゲットとした他社とのクラウド連携が本格化しており、2024年度で前年比127.6％と大きく成長しています。

エイトレッドでは、「人・仕事・組織のつながりを円滑にして、成長と笑顔あふれる未来を共創する」というMISSIONを掲げ、ワークフローシステムの開発・提供に「つながり」を意識して取り組んでまいりました。

既存のサポートやカスタマーサクセス活動にとどまらず、これまで以上にユーザー様との接点を増やし、深めるために、ユーザー会や情報交換会といったイベントの開催、ユーザー様にセミナーにご登壇いただくなど、さまざまなお声や課題感を直接お聞かせいただくことで製品・サービスのブラッシュアップにつなげています。

その結果、クラウド型ワークフロー「X-point Cloud」は2024年度実績（金額）において28.0%の製品市場占有率を獲得し、2011年度から14年連続でのシェアNo.1獲得となりました。さらに、ユーザー規模別ではSMB（100人未満）向けワークフロー市場シェア（売上高推移）においても2024年度実績で50.3％の製品市場占有率を獲得し、14年連続シェアNo.1となりました。

【クラウド型ワークフロー「X-point Cloud」について】

「X-point Cloud」は、直感的操作で誰にでも使いやすく、まるで紙のようなフォームだからスムーズに導入可能なワークフロークラウドです。ノーコード＆安心のサポート体制で現場にも運用者にもストレスなくペーパーレス化、データベース化を同時に実現。稟議をはじめとした申請承認業務の電子化だけでなく、多彩な連携機能と便利な検索・集計機能で業務をどんどん効率化し、スピーディーな経営につなげます。

URL：https://www.atled.jp/xpoint_cloud/

