アルゴファイルジャパン株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：西村達也)は、硬質セラミック・ジルコニアを使用した新しいホビー用ハンドツール「アルゴ・ジルコニアセラミックフィニッシュ」を、2026年2月8日(日)開催の Wonder Festival 2026 Winterにて豪華な展示会限定パッケージを先行発売、2月20日(金)より通常パッケージを一般発売いたします。





本製品は、従来の「マイクロフィニッシュ」と「マジ・スク」の長所を融合し、厚さ0.5mm・幅6mm・刃長38.9mmの折れにくいブレードを採用。30°刃と要望の多かったR7曲刃を備えたリバーシブル構造により、幅広い作業に対応いたします。

マイクロフィニッシュの“薄すぎて割れやすい”という課題と、マジ・スクの“厚すぎて手元が見えにくい”という課題を同時に解決。さらに、重厚感のある高級ホルダーを採用し、操作性と質感を両立しました。

耐摩耗性に優れたジルコニアにより研ぎ不要で長期間切れ味が持続し、模型・プラモデル・フィギュア・ガレージキットなど、多様なホビーシーンで活躍する一本です。





イメージ画像1

R7曲刃

30°刃

リバーシブルブレード

限定版パッケージ

限定版パッケージ中身

通常版パッケージ





■用途

・ゲート痕の処理

・パーティングライン処理

・バリ取り

・合わせ目消し

・ヒケ処理(平面の削り出し)

・エッジ出し

・C面削り





■アルゴ・ジルコニアセラミックフィニッシュの特長

1． 30°刃とR7曲刃のリバーシブルブレード

2． 0.5mm厚・6.0mm幅の強靭なブレード

3． 耐摩耗性の高いジルコニアで研ぎ不要

4． 左右対称で利き手を選ばない設計

5． 重さと高級感にこだわったグリップ形状

6． 錆びず、溶剤にも強いジルコニアブレード

7． 刃角設計により、触れても指が切れにくい安全性。









■商品概要

＜製品仕様＞

製品名 ： アルゴ・ジルコニアセラミックフィニッシュ

型番 ： ZCS0560

サイズ(ホルダー含)： 最大10Φ ｘ 140mm

重さ ： 約32g

材質 ： ブレード‐ジルコニア(セラミック)

ホルダー‐アルミ





＜価格＞

定価： 2,970円(税込)





＜JAN＞

4589455 350091





＜その他＞

替刃(2枚入)

型番： ZCS256

定価： 2,970円(税込)

JAN ： 4589455 352897





■発売日

先行発売 ：2026年2月8日(日) Wonder Festival 2026 Winter

一般発売日：2026年2月20日(金)









【お客様からのお問い合わせ先】

アルゴファイル ホビー部

e-mail ： info_hobby@argofile.co.jp

Twitter： @argofile_hobby

https://twitter.com/argofile_hobby









【会社概要】

会社名 ： アルゴファイルジャパン株式会社

所在地 ： 東京都千代田区神田錦町1-7 錦町一丁目ビル 3F

代表者 ： 西村達也

設立 ： 1979年9月

URL ： https://www.argofile.co.jp/

事業内容： 1.機械工具の製造、輸出、輸入及び国内販売

2.工業薬品の製造、輸出、輸入及び国内売買