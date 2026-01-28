沿線3蔵元を新たに迎え、全12蔵元の地酒が集結 「近江の地酒電車2026」を運行します！
近江鉄道株式会社(本社：滋賀県彦根市、代表取締役社長：藤井 高明)は、貸切電車内で滋賀の地酒や地元食材をお楽しみいただける「近江の地酒電車2026」を2026年2月21日(土)、22日(日)、23日(月・祝)に運行します。
「近江の地酒電車」では、滋賀県内にある蔵元の地酒や、地元の食材を使ったオリジナル料理、寒い冬に最適なあたたかいおでんをお楽しみいただけます。
本年は新たに、近江鉄道沿線市町の蔵元である、増本酒造場(東近江市)・笑四季酒造(甲賀市)・瀬古酒造(甲賀市)をお迎えし、全12蔵元の地酒をお楽しみいただけます。
滋賀の魅力である地酒の蔵元と連携し、滋賀県全体の観光ブランド価値向上と、県内外のお客さまに近江鉄道線をご利用いただく機会の創出を目指します。
ご予約は、2026年2月2日(月)10:00より、「近江の地酒電車2026」WEBサイトからお申込みください。(先着順)
詳細は、以下のとおりです。
車内で提供する地酒
近江の地酒電車の様子
■□「近江の地酒電車2026」について□■
＜1.運行日＞
2026年2月21日(土)、22日(日)、23日(月・祝)
＜2.運行本数＞
各日2便(昼運行・夕運行) 計6便
＜3.運行時間＞
【昼運行】
近江鉄道 彦根駅 13:15集合／13:34発
↓
高宮駅(休憩) 13:44着／14:15発
↓
米原駅(休憩) 14:37着 ／15:07発
↓
彦根駅 15：19着
【夕運行】
近江鉄道 彦根駅 16:15集合／16:33発
↓
米原駅(休憩) 16:44着／16:53発
↓
多賀大社前駅(休憩) 17:22着／18:02発
↓
彦根駅 18:17着
＜4.乗車料金＞
1名さま 7,500円(税込)
＜5.乗車定員＞
72名(最少催行人数40名)
＜6.内容＞
● 滋賀の12蔵元の地酒
純米酒(一部純米吟醸)12銘柄
※地酒は車内配布予定分が無くなるまでおかわりいただけます。
● 地元の食材を使ったオリジナル料理
● あたたかいおでん
● ソフトドリンク(ミネラルウォーター・ウーロン茶)
● 近江鉄道線1日フリー乗車券
＜7.オプション販売について＞
「焼き鯖寿司」(税込価格：800円)を販売します。
※事前予約になります。乗車7日前までにお申し込みください。
オプションの焼き鯖寿司
＜8.提供蔵元＞
全便でご提供する12蔵元
山路酒造有限会社【長浜市】
畑酒造有限会社【東近江市】
多賀株式会社【多賀町】
増本酒造場【東近江市】※
株式会社岡村本家【豊郷町】
美冨久酒造株式会社【甲賀市】
蔵元 藤居本家【愛荘町】
笑四季酒造株式会社【甲賀市】※
中澤酒造有限会社【東近江市】
瀬古酒造株式会社【甲賀市】※
喜多酒造株式会社【東近江市】
北島酒造株式会社【湖南市】
※…近江の地酒電車で初提供の蔵元
＜9.注意事項＞
・車を運転される方、未成年の方には、アルコールの提供ができません。
・地酒や料理の内容は、状況により変更になる場合があります。
・掲載の写真はイメージです。
・地酒は車内への持ち込み数に限りがあるため、品切れとなる場合があります。
・おつまみ等の持ち込みはできません。
・天候および事故等により、運行スケジュールを変更または運休する場合があります。
・お申込者数が最少催行人員に満たない場合は、運行を中止または出発日の変更をお願いすることがあります。
・車内にトイレはございません。途中停車駅にてトイレ休憩を設けます。
・駅構内および車内は全面禁煙です。
・当社の広報・広告物に使用するため、車内の様子を撮影させていただく場合があります。
＜10.申込方法＞
ご乗車日7日前までに、「近江の地酒電車2026」WEBサイトの予約フォームよりお申込みください。
https://www.ohmitetudo.co.jp/railway/jizake-train2026
ホームページ
【予約開始】
2026年2月2日(月)10:00～
【お申込みの際の注意事項】
・予約は先着順となります。
・ご予約はWEBサイトの予約フォームからのみ承ります。
近江トラベル株式会社の窓口およびお電話でのご予約はできません。
・お支払いはWEBサイト予約フォーム上でのクレジットカード決済のみとなります
・満席の場合はキャンセル待ちでの対応となります。
キャンセル待ちをご希望の方は、近江トラベル株式会社 予約センターまで
ご連絡ください。
・アクセス集中により、一時的に予約画面が表示されない・予約手続きが
完了しない場合がございます。時間をおいて再度お試しください。
◇お客さまからのお問合せ先
近江トラベル株式会社 予約センター
TEL：0749-24-8103(平日10:00～17:30)