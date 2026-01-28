ニトリから「デコホーム」と「N+」２つのブランド公式アプリが新登場しました。

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリホールディングス（本社：札幌市北区 代表取締役社⾧：白井 俊之）は2026年1月21日、App Store、及びGoogle Playにて「デコホーム」「N+」それぞれのブランドアプリをリリースいたしました。

この度、ニトリグループのブランドである「デコホーム」「N+」より、それぞれの公式アプリがリリースされました。アプリを通じて「デコホーム」「N+」各ブランドごとの世界観や商品、サービスをより身近に感じていただけます。

デコホームアプリ N+アプリ

各ブランドの商品や店舗を素早く検索でき、欲しいもの、行きたいお店がすぐに見つかります。

最新アイテムやスタッフによるコーディネート・活用アイデアなど、暮らしを豊かにする情報も随時更新してまいります。

ニトリアプリ会員の方は会員情報をそのまま引き継いでご使用いただけるため、再登録の手間がかかりません。また、それぞれのアプリからニトリ商品のお買い物もお楽しみいただけます。

ニトリグループの新しいアプリで、毎日をもっと楽しく、便利にしませんか。App Store、またはGoogle Playにてぜひダウンロードしてください。

デコホームアプリについて

デコホームとは、ニトリ生まれのインテリア雑貨ブランドです。普段使いの日用品から、お部屋のアクセントになるようなアイテムを品質やデザインはもちろん、お手軽な価格で取り揃えています。アプリでは、SNS投稿やスタッフ作成ブログで、毎日を彩る大人かわいい商品を紹介してまいります。

N+アプリについて

N＋は、すべての大人の女性のためのお求めやすく、着心地もよく、気軽にコーディネートができるアパレルブランドです。体形の変化にも対応できる豊富なサイズやパターン、日常でのお手入れが簡単なアイテムなどをご用意しています。アプリでは、スタッフによる着こなし提案やブログを通じて、毎日のファッションをもっと自由に楽しむアイデアをご提供します。また、アプリ限定のキャンペーンや新作アイテム情報の配信も予定されております。

ダウンロードのご案内

各ブランド特集ページを作成しております。特集ページ内のリンクよりダウンロードください。

【デコホームアプリ特集ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/brands/decohome/feature/DecoApp/

【N+アプリ特集ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/brands/nplus/nplusApp/