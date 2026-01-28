「【急性期病院】令和８年度診療報酬改定を踏まえ 今何をすべきか、私たちはどう生きるべきか」と題して、千葉大学医学部附属病院 副病院長 井上 貴裕氏によるセミナーを2026年2月28日(土)に開催!！

株式会社 新社会システム総合研究所

【急性期病院】令和８年度診療報酬改定を踏まえ

今何をすべきか、私たちはどう生きるべきか

～令和１０年度改定を見据えた戦略～

千葉大学医学部附属病院

副病院長・病院経営管理学研究センター長 井上 貴裕 氏

[日 時]

２０２６年２月２８日（土） 午前９時～午後５時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

１．医療経済実態調査等からみえる病院機能別の財務状況と解決策

２．都道府県等の入院・外来患者数の推移と減少した理由

３．新たな地域医療構想と急性期拠点機能等のこれから

４．急性期充実体制加算と総合入院体制加算、休日・時間外・深夜加算１の実態とこれから

５．救急医療は本当に赤字なのか？救急車入院率の実態に迫る 病院格差はなぜ生じるのか

６．重症度、医療・看護必要度 今までの経緯を振り返り内科系の評価をどう考えるか

７．下り搬送を機能させるための施策、“本気で救急医療” 「救急救命士」に白羽の矢を“

８．ＤＰＣ特定病院群 終わりの始まり、ＤＰＣの変更点と病院機能別の影響

９．入院期間と稼働率 いずれを重視するか 週末の稼働率向上策はあるのか

１０．入退院支援加算「退院困難」をどう考えるか

１１．地域包括医療病棟と回復期リハ病棟のこれから 週末リハビリと急性期病棟のあり方

１２．ＤＰＣ病院の地ケアに未来はあるのか

１３．外来化すべき短期滞在手術 白内障手術等は入院が必要か

１４．手術件数を増やすために求められること 手術室の適正な人員配置

１５．ロボット手術の地域差・病院機能の実態とそのあり方

１６．これからのＩＣＵ・ＨＣＵ・ＳＣＵ等の集中治療をどう考えるか

１７．ＤＰＣ／ＰＤＰＳにおける退出ルールと出来高急性期病院の行く末

１８．顔の見える連携だけで紹介患者は増えるのか 逆紹介は急性期病院の責務である

１９．職員配置が収益性に与える影響、部門別適正配置の実態と病棟再編の考え方

２０．人は財産だからこそ、派遣することの意義を考える 病院薬剤師の有効活用

２１．院外処方と薬局の収益性、薬局の存在意義をどう考えるか

２２．材料費適正化における私の取り組み、外部委託に何を任せるか ＳＰＤとの協業のあり方

２３．再編統合の４２４病院の収益性、地方独立行政法人化・地域連携推進法人は有効なのか

２４．人を育てる組織にヒトは集まる 人財育成の重要性

２５．次の２年に向けて 私たちが取り組むべきこと

２６．質疑応答／名刺交換

